Бывшая жена Прохора Шаляпина призналась ему в любви на собственной помолвке Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Экс-супруга Прохора Шаляпина спустя шесть лет после их развода снова выходит замуж. Накануне утром Лариса Копенкина с женихом Василием Райским подали заявление в ЗАГС, а вечером собрались с друзьями в караоке-клубе, чтобы отметить помолвку.

Счастливая 59-летняя невеста (по другой информации, Копенкиной 66, но свой возраст она не афиширует) появилась на вечеринке в маскарадной маске и сверкающем платье в пол. К этому сиянию стараниями жениха добавился благородный блеск бриллиантов: под бурные аплодисменты и дружное улюлюканье гостей Райский преподнес "своей Ларочке" помолвочное кольцо-"каратник".

- Теперь я ее никуда не отпущу. Я не Прохор Шаляпин, я настоящий мужчина! - громко объявил со сцены будущий супруг.

Пара отпраздновала помолвку шумной вечеринкой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сама же Лариса бывшего ждала и прямо при женихе постоянно интересовалась у гостей, не пришел ли Прохор. У него, мол, съемки, но все-равно обещал поздравить. А вот о будущем муже Копенкина не слишком-то откровенничала: на вопросы о возрасте, предыдущих браках и имуществе избранника лишь отшучивалась. Зато дочь Райского, молодую певицу Анику, мачеха приняла как родную и на свою помолвку устроила ей большую презентацию. Оказалось, что у девушки записан уже целый альбом - она собирается штурмовать шоу-бизнес и даже "подвинуть Бузову". Тем более, что будущие супруги запускают свой продюсерский центр.

Василий Райский, которого в кулуарах называли женихом-депутатом, как выяснилось - вовсе не политик. Пару лет назад он участвовал в муниципальных выборах, но не прошел. Его сфера - криптовалюта.

- Я удачно вложился в крипту. А еще у меня в Эстонии есть бизнес: мы оцифровываем музыкальные композиции и переводим их в токены (виртуальная платежная единица, не путать с биткоином - ценность второго куда выше. - Ред.), - рассказал журналистам будущий супруг.

- Вас можно назвать долларовым миллионером? - уточнили репортеры.

- Скорее, миллиардером. В ближайшее время мой актив будет стоить несколько миллиардов долларов. Правда, пока бюджет ограничен, потому что из-за ковида я не могу попасть на территорию Эстонии. А у нас в стране криптовалютой легально заниматься нельзя, ее не получится обменять на реальные деньги.

Лариса Копенкина с будущим мужем и его дочерью Аникой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Как вы познакомились с Ларисой?

- Это случилось лет пять назад на вечеринке у Степы Меньщикова (экс-участник "Дома-2". - Ред.). Лара там была "Мисс Секси", тем и зацепила. Но сошлись не сразу. Пока нагулялись...

- Будущую жену к Прохору не ревнуете?

- Нисколько. Я в себе уверен. И кстати, с Прохором мы знакомы. Даже больше скажу: мы учились вместе. Я - в музыкальном институте, а он - в нашем колледже. Но тогда его звали еще не Прохор, а Андрей Захаренков...

- Начинается! Еще одно слово - и свадьбы не будет, - тут же вмешалась Копенкина. - Я с Прохором общалась, общаюсь и буду общаться дальше.

- Лариса, а вы знаете, что интимные фото Прохора слили в Сеть? Как по-вашему, кто его так подставил?

- Ну точно не я! Я его голые фото храню только у себя. Конечно, у меня есть такой архив, точнее, он есть у нас обоих. И свадьба - это не повод удалять интимные снимки из прошлых браков. Тем более, она у меня не первая...

- А Прохор познакомил вас со своей женой-миллионершей Татьяной?

- Конечно. С Таней знакомы, дружим и общаемся уже больше года, постоянно созваниваемся. Я даже ехала к ним на свадьбу в Америку, но на границе меня не выпустили - закончилась виза. Сейчас Таня по-прежнему в реанимации, на мои сообщения пока не отвечает. Но я уверена, что она поправится.

- А почему Прохор бросил ее больную в Америке и вернулся в Россию гулять по ток-шоу?

- А как он вообще может попасть в больницу, если у нее ковид, если она лежит в инфекционном отделении? Это раз. А во-вторых, Прохор столько находиться в США тоже не может. Ему же надо на что-то жить.

- Расскажите, за что женщины так его любят?

- Девочки, так не понять - это надо попробовать. За что я его люблю, я вам не скажу. Но Прохор - это святое. Я очень хочу, чтобы его брак был долгим и счастливым. А я просто буду рядом. Вы знаете, что мой будущий муж по вероисповеданию мормон? Может, и я в мормоны пойду. Им можно все! В общине мормонов даже семьями живут. Почему бы и нам не сойтись с Прохором и его женой? Он ведь для меня родной человек. Это моя кара небесная, любимая кара.

- В новом браке планируете заключить брачный контракт?

- Конечно! Девочки, помните: все, что принадлежит мужу, - ваше общее. А все, что принадлежит вам - только ваше, не надо путать.

Кроме того, будущие супруги намекнули журналистам, что рассматривают вариант завести ребенка от сурмамы, мол, такой генофонд надо продолжать. Свадьба назначена на 23 октября, а вот медового месяца за границей у пары не будет. Как признался прессе Василий Райский, он "невыездной".

Василий Райский преподнес любимой помолвочное кольцо. А на свадьбу обещал еще одно - обручальное. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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