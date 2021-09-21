Округлившаяся Манижа прилетела на «Кинотавр»

После выступления на «Евровидении» 30-летняя певица Манижа стала одним из самых желанных гостей на светских раутах и престижных фестивалях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После выступления на «Евровидении» 30-летняя певица Манижа стала одним из самых желанных гостей на светских раутах и престижных фестивалях.

На сей раз артистка прилетела в Сочи, чтобы выступить на открытии кинофестиваля «Кинотавр». Певица блеснула своим фирменным вокалом и пышными формами. Поклонникам артистки показалось, что звезда за последние месяцы заметно округлилась. Пышную фигуру подчеркнул серебряный комбинезон.

В новом образе Манижа напомнила Лолиту, которая несколько лет назад выступила на фестивале «Жара» в похожем комбинезоне, правда прозрачном, а потом стала героиней мемов.

К слову, Манижа никогда не стеснялась своей полноты. На минувшем «Евровидении» артистка запомнилась, как яркая представительница фэм-движения и бодипозитива.

Звезда «Евровидения» удивила своим новым образом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ещё четыре года назад Манижа делилась с фанатами в своём Инстаграме, что было время, когда она комплексовала из-за своих аппетитных форм.

- Мое тело - мой дом. Дом, в котором 26 лет я ненавидела каждый его изгиб и фактуру, - писала звезда в своём блоге. - Пока что ненависть к своему телу помогла мне в одном - я смоделировала идеальный образ Манижа-online: «Привет, я - Манижа и на моем лице всегда улыбка, мои кадры всегда с правильным ракурсом, и, конечно, я всегда кутаюсь в мешковатую одежду». А утром просыпается offline-Манижа и, с ненавистью к себе идет на пробежку, после двух минут которой уже хочет упасть без сил и не двигаться. Ненависть не помогает. Меня тошнит от такой Манижи, и я не хочу больше быть ею. Я хочу быть собой. Я не боюсь говорить о страхах, о своей неровной коже, о своих полных руках и плечах, о своем мягком животике и круглых бедрах, к которым так сложно найти удобные джинсы, - делилась звезда «Евровидения».