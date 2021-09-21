На лодках, вертолетах и снегоболотоходах: перепись населения идет по труднодоступным районам страны

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Меньше месяца осталось до старта Всероссийской переписи населения. 15 октября переписчики начнут опрашивать респондентов по всей стране. При этом любой желающий сможет опробовать новый способ участия в переписи – через портал Госуслуг. Но в России есть такие места, где перепись уже прошла. Речь, разумеется, о труднодоступных районах нашей страны, куда если и доберешься, то только в теплое время года.

В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

Принято считать, что государство и так о нас все знает. Но это неправда. Данные о нас хранятся в разных инстанциях. Часто – неполные. Больше того, нередко противоречат друг другу. Поэтому перепись населения – единственный способ собрать уникальную информацию о жителях страны, которой нет в административных базах. Только в ходе переписи страна получает данные о фактическом брачном статусе, национальном и языковом составе ее жителей, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности и половозрастном составе населения, а также о жилищных условиях.

Особенно важно собрать информацию о малочисленных народах страны. Перепись позволяет сохранить сведения об этнокультурном многообразии России. Всего на отдаленных и труднодоступных территориях 26 регионов России проживает ориентировочно более полумиллиона человек. И если о численности жителей удаленных поселений, улусов, аулов можно судить хотя бы по документам (регистрация, заключение актов гражданского состояния и т. д.), то более точную картину образовательного, этнолингвистического, семейного состава и условий проживания может дать только перепись населения.

Как государство использует собранную информацию? Она позволяет лучше выстраивать программы по поддержке малочисленных народов, их языков и традиций, планировать завоз продуктов и медикаментов, развитие транспорта, связи. Переписчики замечают: традиционно жители труднодоступных районов с большей ответственностью относятся к проводимым переписям населения. Возможно, потому, что в суровых условиях жизни и оторванности от цивилизации люди лучше понимают: помощь возможна тогда, когда о них знают местные органы власти.

ДУХИ ЛЕСА И ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ

В июле перепись населения прошла в труднодоступных районах шести регионов России: в республиках Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской и Свердловской областях.

В Свердловской области переписчики дошли до 10 отдаленных поселений, отрезаемых от «большой земли» разливами рек и болот. Добирались сюда переписчики на внедорожниках и снегоболотоходах. Из-за сильных дождей грунтовые дороги размыло – но выручил спецтранспорт. Летом на нем здесь еще можно проехать.

Население семи населенных пунктов переписано в Бурятии – в Северо-Байкальском и Баргузинском районах. Ряд поселков расположены на единственном полуострове озера Байкал – Святой Нос, который входит в состав Забайкальского национального парка. Его большая часть – горный массив, продолжение Баргузинского хребта. В древности местные жители верили, что эти леса населяли эжины – духи леса, гор, огня. Шаманы совершали здесь обряды, а леса считались священными. До сих пор люди приносят подношения эжинам. Кто-то – с верой, а кто-то – в знак уважения местным обычаям.

Существует еще одна версия, почему полуостров получил свое название. На полуострове многие годы жили святые отцы и монахи. Поморы, попав в шторм около полуострова, начали неистово молиться, призывая святого Николая – покровителя мореплавателей и всех путешественников. И их многократная и полная отчаяния молитва была слышна на многие километры. А если учесть, что полуостров своей формой напоминает нос, то за ним могло закрепиться название Святой Нос. Основные занятия жителей – рыболовство, туризм, а также работа в Забайкальском национальном парке. Дороги сюда ведут через труднопроходимый лес, поэтому добраться до поселений можно только по Байкалу на катере.

В Республике Саха (Якутия) в июле перепись прошла в одном – Олекминском районе, но в 30 населенных пунктах. Особенность района: он разделен рекой Леной и не имеет регулярного сообщения между поселениями и с «большой землей». Но в июле до всех еще можно добраться водным транспортом, не привлекая дорогостоящую малую авиацию. Особенность района – золотые прииски, где работает значительная часть жителей. Здесь также находится единственное в мире месторождение чароита, развиты промышленность, сельское хозяйство, животноводство.

«О возможности поработать на переписи узнала из объявления администрации в местном интернет-чате, – рассказывает переписчица Августина Габышева. – Пригласили на обучение в Олекминск, откуда вернулась переписчицей. Жители при обходе встречали очень хорошо, поскольку работаю в больнице, и меня все знают. По домам ходила после дежурства – в свободное время. Очень понравилось заполнять данные на планшете – гораздо удобнее и быстрее, чем на бумажном бланке. И мое время экономит, и респондента не задерживаю. С удовольствием вновь стану переписчиком».

ТРОЕ СУТОК НА ВЕЗДЕХОДЕ

В августе перепись состоялась в отдельных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проще говоря, от побережья Карского моря до якутской тайги, пока позволяла погода, переписчики посетили отдаленные и труднодоступные районы семи регионов страны.

Один из самых сложных – Иркутская область. Здесь к труднодоступным отнесено 150 мест проживания, включая метеостанции и стоянки оленеводов. Расположены они в 19 районах Приангарья. Больше всего труднодоступных поселков и деревень в Киренском районе – 31 населенный пункт с ориентировочным числом жителей более 4 тысяч. На карте Боханского района отдаленных точек всего четыре, где зарегистрированы 33 жителя.

До некоторых поселений, например Тофаларии в Нижнеудинском районе, переписчики добирались на вертолете. В Катангском районе, чтобы посетить стойбища оленеводов, переписчики ехали на вездеходах трое суток. До деревни Чанчур Качугского района пришлось еще три часа добираться по реке на лодке.

«Люди в деревнях встречают радушно, о переписи населения слышали и с удовольствием отвечают на вопросы. Несмотря на то что местности эти отдалены от районного центра на 50–60 км, они действительно труднодоступные. Здесь отсутствует связь, приходится ехать по сложной глубококолейной дороге, через мелкие речки. До некоторых домов приходилось идти пешком, потому что машина не проезжала по небольшим деревянным мостикам. Еще несколько километров – и начинается настоящая тайга», – рассказала начальник отдела переписей и обследований территориального органа Росстата по Иркутской области Надежда Манзанова.

В регионе переписчики передвигаются на вертолетах, вездеходах, катерах, лодках, машинах повышенной проходимости, паромах. Кстати, все отмечают оперативную и достойную работу планшетов – техника значительно ускоряет процесс опроса. Бумажные бланки используются в редких случаях.

В последний месяц лета завершился этап Всероссийской переписи в труднодоступных и отдаленных районах Якутии. За месяц переписчики обошли 8 таежных населенных пунктов Алданского (известного золотыми приисками), Оймяконского (где расположен полюс холода, и температура зимой может опуститься до −70 °C) и Усть-Майского районов. Летом до этих территорий еще можно добраться по воде либо на вездеходе. С октября речное сообщение остановится из-за обмеления рек и начала ледостава.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».