Александр Ширвиндт: Юрий Лужков мне запомнился мощнейшим. У него было только два недостатка - он не пил и не курил

Александр Ширвиндт Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Александр Анатольевич, доброе утро. Сегодня 85 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Каким он вам запомнился?

- Запомнился мощнейшим.

- Какой-то, может быть, вспомните эпизод, связанный с Юрием Михайловичем?

- Ну, у меня много с ним эпизодов.

- Самый яркий, который его характеризует? Я к нему ездил в Калининград. Смотрел, как он на комбайне работает, на советском. С девяти утра до девяти вечера. Я у него спросил: «Кто вас заставляет? Если бы у меня жена была миллиардерша, я бы ни дня, ни часу не работал.» Он мне говорит: «Дурь» Потом подумал минуту и добавил: «Характер».

- Понимаешь, вот когда человек уходит - это я сейчас под старость понимаю все ярче и ярче - то надежда на то, что потом кому-то он вспоминается, абсолютная редкость. Это все слова и обозначения. А вот то, что Юрий Михайлович сейчас - с момента ухода - все больше «выпукляется» как знаковая фигура, это очень важно. Понимаешь?

Он настолько был широк, обаятелен и могущественен… Каждый человек - ты, я, еще миллион - расскажут миллион эпизодов. Но это, так сказать, рассыпано, как семечки. А вот то, что я тебе говорю - это суммарность. Ты меня понял?

- Да. Вы знаете, у меня был случай. Он же гречку выращивал, у него были поля, поля. И вот он нас с фотокорреспондентом Гусейновым привел к полю - мы видео снимали, а я взял и росточек сорвал с поля, для красоты перед камерой. А он съемку прервал: «Зачем ты это сорвал? Я тебе голову оторву». Прямо на полном серьезе. Я говорю: «Вы что, из-за какой-то былинки? Вы что, кулак, что ли?» Он отвечает: «Да, я кулак. Ты это сажал? Чего ж ты рвешь-то?»

- Я тебе говорю, масса была эпизодов. С ним было очень трудно. Мне было очень трудно. У него было только два недостатка: он не пил и не курил. Но я через это переступал и все-таки, видишь, у нас сложилась бескорыстная дружба - без алкоголя и без курева.

- Он же пьесу написал.

- Я читал. И не одну. Он талантливый. Но драматургия - это совсем сложное бессмысленное дело, которым надо очень хорошо владеть. А он решил, что все может. Но, черт его знает, может быть, мы еще не доросли до его драматургии?

- Вот вы в свое время подписали письмо о том, что в Москве должна быть улица имени Лужкова. Ее до сих пор нет.

- Давай писать еще.

- Договорились!

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