В кепке и с пчелой: В Москве открыли мемориальную доску в честь Юрия Лужкова

На доме N 48 на 3-й Тверской-Ямской, где жил мэр столицы вместе с семьей, появилась «памятная табличка»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 10 декабря, в годовщину смерти Юрия Лужкова, в столице, на доме N 48 на 3-й Тверской-Ямской, где жил мэр столицы вместе с семьей, появилась «памятная табличка», как значится в документах. А на самом деле - мемориальная доска. (Темно-коричневая, казалось - она из вкусного шоколада, которым Ю.М., как мы его называли, обычно угощал журналисток.)
Несмотря на морозец и коронавирус, у «лужковского дома», народу (дисциплинированного, в основном - в масках) собралось больше сотни.
Несмотря на морозец, у «лужковского дома», народу собралось больше сотни
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре внимания, разумеется, была вдова экс-мэра Елена Батурина, с дочерьми (ее и Юрия Михайловича) - Олей и Леной. Рядом - друг политика, Олег Газманов.
В центре внимания, разумеется, была вдова экс-мэра Елена Батурина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Юрий Михайлович записан в летопись нашего города навсегда, и этому есть очень много зримых знаков, - сказал полпред Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. - Это и восстановленный Храм Христа Спасителя, и многочисленные возрожденные памятники истории и архитектуры, и жилые кварталы, и промышленные предприятия, и новые дороги, и многочисленные культурные и социальные программы.
И ещё представитель Кремля заметил: Лужков в свое время был одним из немногих, кто напоминал, что Крым "навсегда связан с судьбой России".
Сергей Степашин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Экс-премьер Сергей Степашин, положив на асфальт, под мемориальным знаком, букет ярких гвоздик, рассказал, как мэр столицы не дал «раздербанить» эту самую нашу столицу в годы лихолетья, а России в целом «помог избежать гражданского противостояния».
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников тоже напомнил, в какое тяжелейшее время Лужков возглавил город:
- Слава Богу, это уже все в прошлом, и в прошлом, благодаря Юрию Михайловичу, он был яркий политик, общественный деятель.
В Москве открыли мемориальную доску в честь Юрия Лужкова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лидер российских профсоюзов Михаил Шмаков признался, как горячо спорил и даже ссорился, но потом снова мирился с Юрием Михайловичем - потому что мэр «защищал трудящихся».
В этот день настроение собравшихся, мне кажется, как всегда, ярко выразил Илья Резник:
Уж десять поминальных лет
Столица без Лужкова,
Но до сих пор душа болит
И слёзы горячи.
Любовь народная жива,
И благодарным словом
Сердечно вспоминают вновь
Лужкова москвичи...
Авторы мемориальной доски - скульптор Игорь Бурганов и архитектор Игорь Воскресенский. Юрий Лужков (серьезный и сосредоточенный) изображён в своей знаменитой «рабочей» кепке. Рядом - карта столицы. И, конечно же, - пчела!
Илья Резник
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
И ещё - из Резника:
...В нём жил неукротимый дар
Ваятеля – воителя –
Он вдохновение дарил
Усадьбам и дворцам,
Младым творцам благоволил,
И Храм Христа Спасителя –
Бессмертный памятник его
Божественным делам!
Боль обездоленных, больных
Всегда была его боль,
И милосердие его –
Всем страждущим покров.
Светлы деяния его!
И помнит Севастополь
Его к героям – морякам
Заботу и любовь...
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