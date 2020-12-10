В кепке и с пчелой: В Москве открыли мемориальную доску в честь Юрия Лужкова

На доме N 48 на 3-й Тверской-Ямской, где жил мэр столицы вместе с семьей, появилась «памятная табличка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 10 декабря, в годовщину смерти Юрия Лужкова, в столице, на доме N 48 на 3-й Тверской-Ямской, где жил мэр столицы вместе с семьей, появилась «памятная табличка», как значится в документах. А на самом деле - мемориальная доска. (Темно-коричневая, казалось - она из вкусного шоколада, которым Ю.М., как мы его называли, обычно угощал журналисток.)

Несмотря на морозец и коронавирус, у «лужковского дома», народу (дисциплинированного, в основном - в масках) собралось больше сотни.

Несмотря на морозец, у «лужковского дома», народу собралось больше сотни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре внимания, разумеется, была вдова экс-мэра Елена Батурина, с дочерьми (ее и Юрия Михайловича) - Олей и Леной. Рядом - друг политика, Олег Газманов.

В центре внимания, разумеется, была вдова экс-мэра Елена Батурина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Юрий Михайлович записан в летопись нашего города навсегда, и этому есть очень много зримых знаков, - сказал полпред Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. - Это и восстановленный Храм Христа Спасителя, и многочисленные возрожденные памятники истории и архитектуры, и жилые кварталы, и промышленные предприятия, и новые дороги, и многочисленные культурные и социальные программы.

И ещё представитель Кремля заметил: Лужков в свое время был одним из немногих, кто напоминал, что Крым "навсегда связан с судьбой России".

Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-премьер Сергей Степашин, положив на асфальт, под мемориальным знаком, букет ярких гвоздик, рассказал, как мэр столицы не дал «раздербанить» эту самую нашу столицу в годы лихолетья, а России в целом «помог избежать гражданского противостояния».

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников тоже напомнил, в какое тяжелейшее время Лужков возглавил город:

- Слава Богу, это уже все в прошлом, и в прошлом, благодаря Юрию Михайловичу, он был яркий политик, общественный деятель.

В Москве открыли мемориальную доску в честь Юрия Лужкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер российских профсоюзов Михаил Шмаков признался, как горячо спорил и даже ссорился, но потом снова мирился с Юрием Михайловичем - потому что мэр «защищал трудящихся».

В этот день настроение собравшихся, мне кажется, как всегда, ярко выразил Илья Резник:

Уж десять поминальных лет

Столица без Лужкова,

Но до сих пор душа болит

И слёзы горячи.

Любовь народная жива,

И благодарным словом

Сердечно вспоминают вновь

Лужкова москвичи...

Авторы мемориальной доски - скульптор Игорь Бурганов и архитектор Игорь Воскресенский. Юрий Лужков (серьезный и сосредоточенный) изображён в своей знаменитой «рабочей» кепке. Рядом - карта столицы. И, конечно же, - пчела!

Илья Резник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И ещё - из Резника:

...В нём жил неукротимый дар

Ваятеля – воителя –

Он вдохновение дарил

Усадьбам и дворцам,

Младым творцам благоволил,

И Храм Христа Спасителя –

Бессмертный памятник его

Божественным делам!

Боль обездоленных, больных

Всегда была его боль,

И милосердие его –

Всем страждущим покров.

Светлы деяния его!

И помнит Севастополь

Его к героям – морякам

Заботу и любовь...

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