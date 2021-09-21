Как отштукатурить стены и не разориться: используем подручные материалы

Даем соты, как делать ремонт в квартире и не разориться. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В предыдущем материале мы рассказали о том, что чаще всего тотальной замены штукатурки в квартире можно избежать. Но бывают ситуации, когда ограничиться локальным ремонтом отдельных участков стен невозможно, и нужно оштукатурить большие поверхности. Это бывает, когда квартира новая, без отделки, и стены из бетонных блоков, кирпича, и т.д.

Как мы подсчитывали, площадь стен даже в небольшой однокомнатной квартире около 150 квадратных метров. В трёхкомнатной квартире - в два раза больше, примерно 300 квадратов. Еще бОльших размеров "бедствие" при отделке загородного дома - там площадь стен может достигать и 500, и 800 и более квадратных метров, да и штукатурить приходится как снаружи, так и изнутри. Поэтому цена материала для формирования базового штукатурного слоя имеет огромное значение.

Наши друзья заложили на ремонт трехкомнатной квартиры в новостройке 1 500 000 рублей, но этого оказалось мало - хватило только на "черновую отделку" - т.е. ту самую штукатурку. Пришлось брать кредит на такую же сумму. В итоге 3 000 000 (три миллиона) рублей - и это без мебели, просто ремонт. Мы с вами рассчитывали стоимость штукатурки для однокомнатной квартиры – получилось, что только материалы могут стоить 500 000 рублей. Теперь представим, что ремонтируем дом с площадью стен 800 квадратных метров. На 1 см толщины выравнивания стен понадобится 12 000 кг (двенадцать тонн) штукатурной смеси. Это примерно 480 стандартных мешков сухой штукатурной смеси по 25 килограмм. При цене мешка 500 рублей получаем 240 000 рублей за сантиметр штукатурки. Если взять даже минимально - 3 см - то получим 720 000 рублей. А если толще 3-х сантиметров? Миллион – только на штукатурную смесь, без стоимости работы!

Что делать, если таких денег нет, а влезать в долговую кабалу не хочется?

Вспомним, как же решали проблему наши предки? Да очень просто - пользовались подручными материалами. Например, глиной.

"Ну да!" - скажут некоторые, "Ещё нам глиной стены обмазывать не хватало!" Однако штукатурка на основе обыкновенной чистой глины - очень популярный тренд. Глина экологична, удобна в работе, позволяет создавать декоративные элементы.

Тем не менее, я не агитирую вас пользоваться глиной - это специфический строительный материал, и подходит далеко не для всех помещений. В частности, нежелательно ее использование в помещениях с повышенной влажностью - санузлах, кухне и так далее. Кроме того, в городе раздобыть глину самим малореально, а готовые штукатурные смеси на основе глины стоят очень дорого в силу своей модной экологичности.

Идеальным вариантов для самых разных задач я считаю известь. Сейчас этот материал незаслуженно забыт, хотя имеет тысячелетнюю репутацию.

Известь - прекрасное вяжущее, даже в самом простом варианте - смеси с песком - дает отличный штукатурный раствор. Соотношение долей извести и песка может быть разным, в зависимости от задач, которые вы хотите решить. Также разные по свойствам штукатурные составы можно получить, просто используя песок разных фракций: песок более крупных фракций (2-3 мм) идет для стартовой, т.е. более грубой штукатурной смеси, а мелкий, хорошо промытый просеянный песок в смеси с известью можно использовать уже как вариант шпатлевки.

Таким образом, используя только известь, песок и воду, можно реализовать сразу несколько этапов отделки - от стартовой штукатурки до финишной отделки.

Собственно, раньше, когда известковой штукатуркой пользовались очень широко - большинство исторических зданий именно такой оштукатурено именно такой смесью, шпатлевкой практически не пользовались. Просто известково-песчаную смесь наносили в три слоя.

Первый слой - "обрызг" - достаточно жидкая смесь, наносился тонким слоем - до пяти миллиметров (обычно - два-три миллиметра). Если нанести сразу большой слой известково-песчаной смеси на сильно впитывающую поверхность, то она отвалится после того, как стена "втянет" воду из смеси. А тонкий слой хорошо прилипает к стене, быстро сохнет, образуя прочное покрытие, на которое можно наносить второй слой.

Второй слой - "грунт". Это слой до 3 сантиметров, локально - до 5 сантиметров. Эту смесь делают более густой, как густая сметана или тесто. Он накидывается на поверхность и разравнивается правилом.

Третий слой - "затирка". Тут смесь опять более жидкая, и используют более мелкий - до 1 мм песок. Наносится тонким - 1-2-3 мм - слоем, и, после схватывания, но до того, как высохнет, затирается круговыми движениями. Получается однородная, идеально гладкая поверхность, готовая под покраску.

Чем хороша известковая штукатурка?

1. Известковая штукатурка обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами, поэтому подходит и для влажных помещений. В такой штукатурке не развивается плесень или гниль.

2. Известковая штукатурка прекрасно регулирует влажность воздуха в помещении, впитывая излишки влаги при повышенной влажности, и отдавая влагу при уменьшении влажности.

3. Известковая штукатурка со временем становится все прочнее, так как известь превращается в меловой камень.

4. Известь пластичная и устойчива к деформации, поэтому очень хорошо работает при оштукатуривании деревянных домов.

5. Известь хорошо сочетается с различными стройматериалами - с цементом, гипсом, глиной и так далее, что позволяет получать растворы с нужными качествами.

Например, в помещениях с повышенной влажностью отлично зарекомендовала себя известково-цементная штукатурка. В ее состав входит известь, цемент, песок и вода. Тут также можно "играть" пропорциями, чтобы получить нужные качества: пластичность, прочность, влагоустойчивость и т.д.

Однако, есть несколько секретов приготовления штукатурной смеси из извести.

Известь должна быть свежей. Несвежая известь превращается в мел и теряет множество из указанных выше полезных свойств. Поэтому лучше брать негашеную известь и гасить самим. Процесс этот небезопасен, так как взаимодействие негашеной извести с водой идет с выделением большого количества тепла - раствор попросту закипает. Поэтому при загородном строительстве и ремонте это делают на улице, в 200 литровых бочках, с использованием спецодежды, респираторов, перчаток, очков, и с соблюдением всех норм техники безопасности. Обычно известь заливают водой в соотношении 3-4 части воды на 1 часть извести. Примерно за сутки известь гасится, и ее можно использовать.

В условиях городской квартиры такие процессы лучше не проводить. Раствор можно подготовить на даче, а потом привезти в городскую квартиру. Хотя мой муж при ремонте квартиры гасил известь там же, но не в таких объёмах - ограничивался ведром. После гашения извести получается известковое тесто, которое и смешивают с песком. Полученное известковое тесто может храниться долго, нужно только следить, чтобы оно не пересохло, иногда добавлять воды.

Песок должен быть промытым, без примесей глины и мусора, и сухим.

Известь в сухом и мокром виде – едкая щелочь, потому защищаем кожу, глаза, а также металлические предметы от попадания извести. При использовании штукатурной сетки она должна быть хорошо оцинкована.

Тонна песка стоит 200 рублей, негашеная известь - 4500 рублей за тонну. Приготовление такой смеси на 800 квадратных метров обойдется в 20 – 30 тысяч рублей с доставкой. Таким образом, если готовить смесь самостоятельно, стоимость известково-песчаного и известково - цементного раствора даже не в разы, а десятки раз ниже стоимости готовых штукатурных смесей. Поэтому, если вы не хотите, чтобы покрытие ваших стен стало "золотым" по стоимости, то пользуйтесь золотым опытом наших предков, изложенным в этой статье. Известковая штукатурка будет держаться на стенах многие десятки лет и защитит вас от микробов и плесени.

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