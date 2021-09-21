Московские риелторы: цены на жилье перестали расти, а с нового года пойдут вниз

Покупка квартиры в Москве скоро станет доступнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Квартиры в Москве начали дешеветь! Правда, не сильно. И не везде. Но ведь начали же!

Как подсчитали аналитики риелторской и консалтинговой компании «Метриум», в августе средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках уменьшилась на 1,1%. Цены пошли на снижение впервые за 12 месяцев.

По данным экспертов, новостройки подешевели в пяти из восьми административных округов Москвы. Сильнее всего упали цены в Северо-Западном и Северном административных округах – на 6,7 и 3,7 процента соответственно. Цены выросли только на востоке, северо-востоке и западе столицы, да и то не сильно.

Эксперты называют несколько причин снижения цен.

1. Условия льготной ипотеки ужесточили

Напомним, в июле ставку по льготному жилищному кредиту увеличили с 6,5 до 7 процентов, а максимальную сумму займа снизили до 3 млн рублей.

- В столице на эти деньги сейчас ничего не купишь, - констатирует Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риэлторов Москвы. - Поэтому спрос на недвижимость снизился на 30-40 процентов. Это огромный спад.

А раз покупателей стало меньше, застройщики вынуждены придумывать разные ходы, чтобы хоть кого-то привлечь. Застройщики стараются соблазнять клиентов скидками и другими акциями: например, договариваются с банками о льготной ставке по кредиту для своих покупателей.

Но позволить себе скидки могут в первую очередь те компании, которые, скажем так, в пылу ажиотажного спроса временно забыли про совесть. В начале года народ сметал все, что не движется, и некоторые застройщики задрали цены до небес. Так что это не скидки. Это возвращение цен из космоса на землю.

2. Небольших квартир становится меньше

В последнее время в Москве выросли продажи однушек и студий.

- Раскупаются небольшие квартиры, в которых цена квадратного метра больше, чем в крупногабаритных, однако бюджет покупки минимальный, - говорит Мария Литинецкая, партнер компании «Метриум».

Поэтому доля двушек, трешек и других квартир большой площади на рынке увеличилась. А чем больше площадь квартиры, тем дешевле в ней квадратный метр. Поэтому средняя цена квадрата и снизилась.

3. На рынке все больше "котлованов"

Заработав много денег на ажиотажном спросе, застройщики активно начинают новые проекты. По словам экспертов, сейчас компании «выводят» на рынок очень много квартир на начальных этапах строительства. Цена такого жилья ниже, чем у аналогичных квартир на более поздних стадиях постройки.

- Таким образом, пока объективнее говорить о замедлении роста цен (а не о падении, - Ред.), - резюмирует Мария Литинецкая. - Текущий уровень может сохраниться на несколько месяцев

В Московской гильдии риэлторов считают так же: до конца года цены как новостроек, так и вторички останутся на нынешнем уровне или будут незначительно расти. А потом может начаться настоящее снижение.

- По нашим прогнозам, спрос на жилье снизится еще сильнее и примерно с нового года московская недвижимость начнет дешеветь. Это касается и новостроек, и вторички. Цены будут снижаться приблизительно на 2-3 процента в месяц, это продлится до полугода, - говорит Роман Вихлянцев.

Вслед за Москвой цены могут пойти вниз и в регионах. Но все зависит от того, каким будет спрос "на местах". Всё-таки это для Москвы с ее ценами 3 млн по льготной ипотеке - маленькая сумма. А в большинстве регионов за такие деньги можно купить приличное жилье. Поэтому не исключено, что в некоторых городах рост цен продолжится и в первой половине 2022 года.

А что будет после этого, спрогнозировать пока очень сложно. Многое зависит от ипотечных ставок. В середине следующего года как раз заканчивается программа льготной ипотеки. Ее могут как продлить на более или менее выгодных условиях, так и вообще отменить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение цен на столичную недвижимость за год

Сентябрь 2020 года +3%

Октябрь 2020 года +3,1%

Ноябрь 2020 года +2,5%

Декабрь 2020 года +0,9%

Январь 2021 года +3,2%

Февраль 2021 года +2,7%

Март 2021 года +2,4%

Апрель 2021 года +4,1%

Май 2021 года +2,4%

Июнь 2021 года +2,8%

Июль 2021 года +1,8%

Август 2021 года -1,1%

По данным компании "Метриум".