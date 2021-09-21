Владимир Ресин об экс-мэре столицы: Лужков принял Москву в ужасном состоянии, но сумел заложить фундамент нынешней ее красоты

Владимир Ресин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 сентября Юрию Лужкову, государственному и политическому деятелю, второму мэру Москвы, исполнилось бы 85 лет. Владимир Ресин многие годы работал бок о бок с Юрием Михайловичем, возглавляя строительный сектор.

- Владимир Иосифович, каким вам запомнился мэр Москвы?

- Я Юрия Михайловича знаю не понаслышке, мы с ним знакомы с середины 80-х годов. А с 1987 года вместе работали сначала в Моссовете, а затем в мэрии Москвы. Юрий Михайлович отличался от предыдущих руководителей своей всесторонностью. На мой взгляд, это был один из самых крупных градоначальников. Он сочетал в себе колоссальные возможности хозяйственного руководителя, в то же время очень много внимания уделял спорту, культуре. При нем построен после огромного перерыва оперный театр в саду «Эрмитаж», Московский дом музыки в квартале «Красные холмы» на Павелецкой. При нем была восстановлена Московская консерватория. Он принимал активное участие в восстановлении Большого театра.

А еще лично возглавлял футбольную команду Москвы, являясь ее капитаном и нападающим

- Вы на футбол ходили с Лужковым?

- Ходил, конечно. Я был начальник команды. А он сам непосредственно играл. За 18 лет, в течение которых он руководил Москвой, были десятки тысяч ярких случаев, которые можно вспомнить. Дотошный был Юрий Михайлович, все сам норовил проверить. Как-то мы с ним приехали на один из сдаточных объектов - жилой дом в Бутово. Ну и зашли все по разным подъездам: он в одну квартиру, я - в другую. Я ему кричу: «Юрий Михайлович, вы меня слышите?» Ну, вроде проверяю, есть слышимость через стены или нет? А он мне отвечает: «Чего ты орешь? Не только слышу, но и вижу.» Остроумный был человек Юрий Лужков! Ну, и нагоняй строителям выдал.

- С первым президентом России Борисом Ельциным ладил?

- Они в чем-то похожи были. С Борисом Николаевичем мы приезжали в Северное Бутово – на новостройки. Ельцин попросил машину остановить около первого же дома от МКАД. Там женщина какая-то с детьми сидела на лавочке. Ельцин подошел к ней и спрашивает: «Не разрешите ли вы посмотреть вашу квартиру - вот со мной мэр Москвы и его первый заместитель?» Она говорит: «Борис Николаевич, с удовольствием.» И мы поднялись на последний этаж, в ее квартиру. Ельцин посмотрел, в целом остался доволен, но, как строитель, сделал некоторые замечания, которые сразу в глаза в общем-то не бросаются. И мы вышли все на лоджию, а там висело белье постиранное, сушилось. Так мы там все и «зафиксированы»: президент, мэр и я в новом доме на лоджии с постиранным бельем.

- Будем помнить необычного мэра?

- Лужков принял Москву, в ужасном состоянии, вывел ее из этого состояния и заложил фундамент для того, чтобы увидеть сегодняшнюю прекрасную столицу.

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