Анфиса Чехова рассказала, почему рассталась с мужем Гурамом Баблишвили

Анфиса и Гурам встретились в 2009 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Гурам Баблишвили и телеведущая Анфиса Чехова развелись в 2017 году после восьми лет отношений. Они поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради восьмилетнего сына Соломона. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» 43-летняя телеведущая рассказала, почему они с мужем решили разойтись.

По словам Анфисы, они с Гурамом по-разному видели свое будущее и стремились к совершенно разным вещам. Анфиса считает, что за годы отношений с Баблишвили она сильно изменилась. Со временем их влюбленность друг в друга стала меньше.

- Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. Востребована в этом браке я была не на 100 процентов. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, дарит тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина, - призналась Чехова.

Со временем Анфиса поняла, что ей тоже нужен другой мужчина. У них с Гурамом были разные интересы: ему хотелось жить в Грузии, а ее тянуло в Индию или на Бали, где она могла «медитировать и постигать высшие материи». В итоге супруги поймали себя на том, что стали редко видеться.

- Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться, мало времени проводили друг с другом. У нас стали разные интересы. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны, - рассказала телеведущая.

В 2012 году у пары родился сын Соломон. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Отношения Гурама и Анфисы возникли, когда они играли в одном спектакле. В начале своего страстного романа они решили, что им хорошо друг с другом, и что они не хотят ничего загадывать на будущее. А в 2012 году у них родился сын Соломон.

Не так давно Гурам снова стал отцом. В мае новая избранница Баблишвили, 26-летняя актриса и блогерша Юлия Томилина родила ему сына. Чехова хорошо относится к новой семье экс-избранника.

- Никогда не страдала из-за развода, - заявила телеведущая. - У меня довольно быстро появилась новая любовь, у Гурама тоже возникли отношения. Сын рассказал мне, что папа уже живет с другой девушкой, я подумала: «Ну и отлично! Мы ведь разошлись».

Анфиса одобряет новую жену экс-супруга, поскольку Юлия хорошо ладит с Соломоном.

- У Гурама хорошая девушка, она часто занимается моим сыном. Иногда она забирает его со школы, делает с ним уроки. У Соломона теперь есть маленький братик. Это же здорово! Если у Гурама объявятся внебрачные дети, я всех их буду любить и принимать, потому что они братья и сестры моего сына, - убеждена Анфиса.

По ее словам, Соломон мечтает, чтобы его мама тоже вышла замуж и родила дочку.

- Соломон просит сестренку. Он хочет, чтобы я вышла замуж за блогера и качка, - пошутила телеведущая.