История великой любви

Венценосные супруги всю жизнь старались не расставаться. А когда разлука все же случалась, каждый день писали друг другу письма

Они познакомились, когда Ники, будущему императору России Николаю II, было 16, а Аликс, принцессе гессенской, ставшей впоследствии его супругой, всего 12. Симпатия возникла мгновенно.

В своем дневнике цесаревич написал, что маленькая принцесса ему очень понравилась. С каждой новой встречей будущий император отмечал, как похорошела Аликс. Их отношения были предметом зависти: не часто браки на таком высоком уровне заключаются по любви. Николай и Александра стали счастливым исключением.

Венценосные супруги всю жизнь старались не расставаться. А когда разлука все же случалась, каждый день писали друг другу письма, рассказывая о своих чувствах и о своих заботах.

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После революции переписка попала в архивы и долгое время оставалась засекреченной. Сейчас же письма Николая II и Александры Федоровны стали достоянием общественности. По ним можно проследить историю их отношений, семьи и России, а заодно получить уроки нежности, доброты и самопожертвования.

Из писем читатель узнает о тех сложностях, которые возникали на жизненном пути венцесносных супругов, как непросто было Аликс сменить лютеранскую веру на православие, какой радостью стало в семье появление долгожданного наследника, как переживала супруги тяготы Первой мировой войны и, конечно, последние дни в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, понимая, что жить им осталось совсем немного.

Личные письма Николая II и Александры Федоровны дополнены редкими фотоснимками.

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