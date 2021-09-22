Бремя одинокого мужчины: Нужны ли в России налоги на холостяков и бездетных

Одинокий мужчина, зарабатывающий 50 тысяч рублей в месяц и отец двух детей, зарабатывающий ту же сумму, платят одинаковый размер налогов Фото: Shutterstock

Дойной коровой в нашем государстве считается крупный бизнес. Именно его часто обкладывают новыми налогами. По крайней мере, об этом часто говорят. Но, если присмотреться к статистике, выходит, что это не всегда так. С граждан собирают 12 триллионов рублей только прямых налогов и сборов. Это почти половина всех доходов, которые собирает Федеральная налоговая служба. Не слишком ли много мы платим бюджету? И стоит ли пересмотреть налоговые ставки, чтобы больше, например, платили самые богатые, а также те, кому не приходится тратится на то, чтобы поднимать детей?

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Социализм сейчас в тренде. Во всех странах рассуждают о том, что пора бы бороться с неравенством. Пока миллионеры превращаются в миллиардеров, все больше бедных становятся нищими.

- Совершенствовать налогообложение личных доходов помогла бы тонкая настройка налоговой нагрузки с учетом платежеспособности граждан. И первым ориентиром тут служит, конечно, необлагаемый минимум, который есть у всех наиболее экономически развитых стран, - считает Владимир Громов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории Исследований налоговой политики РАНХиГС.

Речь о том, что нет смысла собирать по 13% с мизерных зарплат. Получаешь 10 тысяч рублей в месяц — не платишь бюджету ни копейки. Получаешь 20 тысяч — платишь 13% лишь с тех 10 тысяч, которые выше минимальной суммы. А чтобы компенсировать выпадающие доходы, можно больше собирать с богатых.

Сейчас более высокий налог (15%) платят лишь те, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. И только это должно принести в бюджет больше 100 млрд дополнительных рублей. По мнению некоторых экспертов, пора делать следующий шаг. Возможно, такой же осторожный.

- Я считаю, что прогрессия — это зло. Минусов от нее больше, чем плюсов. Но если без нее не обойтись, прогрессия должна быть максимально щадящей и скорее символической. Как по ставкам (например, до 18%), так и по доходам, которые будут подвержены прогрессии, - считает Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». - В противном случае, мы опять попадем в ситуацию, что «прогрессия» в первую очередь ударит по «честным», «добросовестным» и «работящим». Зато недобросовестные всегда найдут способ уклониться от дополнительного обложения.

По словам эксперта, если даже при 13-процентном налоге многие зарплаты находятся в тени, то прогрессия только усугубит ситуацию. Плюс это дополнительные расходы для бизнеса — отчетность и так далее.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Заплатить за особняки и суперкары

Общий сбор со всего имущества россиян (домов, земли, квартир и машин) составляет всего 140 млрд рублей. Это стоимость всех коттеджей в паре-тройке закрытых поселков на Рублевке. Для сравнения, в развитых странах налог на дорогую недвижимость составляет 1-2% от стоимости в год. В России речь идет лишь о десятых и даже сотых долях процента. Более того, богатые научились обходить законы, регистрируя свои особняки на офшорные компании, и не платят в казну ни рубля.

СЕМЕЙНЫМ — СКИДКИ

В целом, налоговая система в России устоялась. Но докрутить ее не мешало бы, считают эксперты. К примеру, в Европе через налоги активно поддерживают тех, кто вступил в брак и родил детей. Подоходный налог для семейных меньше.

- В Европе ставки подоходного налогообложения выше, чем в России. Но там и очень развита система «вычетов». Поэтому для семейных людей в Европе налоги действительно ниже. А у нас этот аспект практически не учитывается. Одинокий мужчина, зарабатывающий 50 тысяч рублей в месяц и отец двух детей, зарабатывающий ту же сумму, будут платить примерно одинаковый размер налогов, - говорит Аркадий Брызгалин. - Поэтому опыт зарубежных стран надо внедрять для регулирования социальных вопросов более активно.

- Социальное государство должно иметь широчайший инструментарий налоговой поддержки своих граждан. У нас архаичная, значительно уступающая европейским налоговым системам структура налоговых вычетов. Социальные и имущественные вычеты не повышались более 10 лет, - считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов.

По его словам, индексация должна быть системной, плюс нужно внедрять новые виды вычетов. Например, по расходам на ЖКХ, дошкольное воспитание.

- Хорошо, что появился «физкультурный» вычет, но надо двигаться дальше и расширять ограничительные барьеры, кои на сегодня по социальным вычетам составляют 120 тысяч НА ВСЕ предусмотренные Налоговым кодексом виды расходов (образование, лечение, физкультура), - добавляет эксперт Высшей школы экономики.

КАК У НИХ

В Германии довольно сложная налоговая система. Есть несколько налоговых классов. Величина налогов зависит от дохода, семейного положения, наличия детей. Вот основные нюансы, которые влияют на выплаты государству.

- Доход до 10 тысяч евро в год не облагается налогом;

- Семейная пара платит меньше налогов, особенно если у супругов разные зарплаты;

- На каждого ребенка полагается дополнительный вычет — в 3 700 евро в год.

Налоговая регуляция происходит за счет вычетов. То есть, все платят одинаково. А те, кому положены скидки, в конце года пишут декларации и возвращают часть средств от государства.

А МОЖЕТ, ВСПОМНИТЬ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ?

Кстати, одна из функций налогов — стимулирование правильного, с точки зрения государства, поведения. Эту функцию сейчас выполняют акцизы на табак и алкоголь. А в советское время — налог на холостяков, одиноких и бездетных (подробнее - «Из истории вопроса»).

- Налоги на холостяков, одиноких и бездетных по своей природе несправедливы: налогообложение не должно заходить в сферу образа жизни и свободы предпочтений. К тому же то или иное поведение далеко не всегда является выбором налогоплательщика, а зачастую диктуется не зависящими от него обстоятельствами. Чтобы освободиться от налога, например на бездетность, потребуется сообщать налоговым органам результаты медицинских обследований, а это уже нарушение конституционного права на личную тайну, - считает Владимир Громов.

- Применять опыт советского налогообложения в настоящее время более чем бессмысленно. Советская система в целом, и в частности ее экономика и финансовое распределение, были совершенно другими, чем в современной России. Кстати, особыми успехами там похвастать нечем. «Все изъять и на общее благо» сработало очень плохо, так как переполненные общественные закрома позволили «построить коммунизм» только для отдельных партийных чиновников, - считает Аркадий Брызгалин.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Как поднимали рождаемость при Сталине

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года. Он нужен был для того, чтобы стимулировать рождаемость в послевоенное время. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Освобождались от налога только те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья. Также были льготы для учащихся техникумов и вузов (до 25 лет). В народе этот налог называли «налогом на яйца», потому что он ставил женщин и мужчин в неравное положение. Последние, не имея детей, облагались налогом независимо от своего семейного положения, а женщины - только если состояли в зарегистрированном браке и не имели детей. Налог прекращали взимать в связи с рождением или усыновлением ребенка.

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