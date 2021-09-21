Политолог: «Историю со Скрипалями снова вспомнили, потому что не решена главная задача британских спецслужб — свержение Путина»

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания на скамейке в парке Солсбери в марте 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в английском Солсбери, уже основательно подзабытое и недвижимое с мертвой точки, вновь стало актуально. Англичане сообщили, что смогли вычислить еще одного — третьего подозреваемого. Якобы это непосредственный начальник легендарных персонажей «Петрова и Боширова», который встречался с ними в Лондоне незадолго до того, как Скрипали попали в больницу с отравлением.

Доказательства, как часто бывает, когда дело касается России, «железные»: был в Лондоне в нужное время, значит, точно причастен. И разумеется, новый подозреваемый, 47-летний Даниил Сергеев, не кто-нибудь, а офицер ГРУ. По крайней мере, так утверждают англичане.

- Я бы сказал, главный вопрос в том, почему именно сейчас опять поднимается история Скрипалей, - рассуждает в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. - Видимо, потому что задача до конца не выполнена. Это все очень крупная провокация, ведь обвинения крайне серьезные, как их подает Великобритания: использование химического оружия на территории другого государства. А значит, и последствий для России в Лондоне ожидали серьезных: полная изоляция нашей страны, отставка президента, крах экономики. А получился выстрел из пушки по воробьям.

Даниил Сергеев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эксперта, дата объявления «новой» информации по делу Скрипалей была выбрана не случайно. Ее умышленно увязали с результатами парламентских выборов в нашей стране.

- Это уже традиционная тактика «западных партнеров»: попытка вмешаться в дела той или иной страны через выборы, в момент проведения этой процедуры. Мы же видели все, что творилось в Белоруссии в прошлом году после президентских выборов, - напомнил Шатров. - И были прогнозы, что в России будет сложная скандальная кампания на выборах в Думу. Но все прошло тихо и спокойно, как бывает в странах с устоявшейся политической системой. Никто не выходит на улицы, не требует отставки правительства и президента. А ведь определенные иностранные структуры старались, работали над этим. Но ничего не получилось. Зато теперь у них освободились руки для старых проектов.

Как считает аналитик, главную задачу иностранным спецслужбам и связанным с ними различных некоммерческих организаций никто не отменял.

- Это задача свержения Владимира Владимировича Путина, - уверен Шатров. - Перед британскими спецслужбами она точно стоит. У них есть несколько историй, которые они в свое время затеяли без согласования с американцами. Это и смерть Литвиненко, и отравление Скрипалей, думаю, кончину Березовского тоже попытаются Москве приписать. Видимо, другие проекты кончились, вот и начали доставать дела с пыльных полок.