Не только Петров и Боширов: В Англии назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская полиция продолжает рыть землю в поисках истинных отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. И по-прежнему основными подозреваемыми, по мнению английских властей, остаются "агенты российских спецслужб".

The Sun опубликовал расследование, в котором раскрыли личность якобы руководителя группы отравителей. Им, по версии Скотлэнд-ярда, оказался 47-летний Денис Сергеев, которого англичане связывают с ГРУ. Отдел по борьбе с терроризмом сообщил, что именно он встречался с «Бошировым и Петровым» незадолго до того, как с помощью нервно-паралитического вещества были отравлены Скрипали в марте 2018 года. Королевская прокуратура пришла к выводу, что следствие предоставило достаточно доказательств и улик для обвинения Сергеева в участие в сговоре с целью убийства экс-шпиона и его дочери.

Впрочем, по британским законам, официальные обвинения человеку можно предъявить, только когда он задержан. А до этого, судя по всему, далеко.

Полиция сообщила, что Сергеев прилетел в Британию один утром 2 марта 2018 года и остановился в отеле в центре Лондона. В тот момент у него на руках были поддельные документы на имя Сергея Федотова. После этого он несколько раз встречался в различных заведениях и на улицах английской столицы с Александром Мишкиным и Анатолем Чепигой, которые, по мнению британцев, скрывались под именами «Боширов и Петров». Доказать факт встречи удалось благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения.

- Без сомнения, они все втроем встречались и действовали как единая группа, чтобы использовать «Новичок» с целью убийства в Британии, - отметил заместитель помощника комиссара, руководитель отдела по борьбе с терроризмом Дин Хейдон. - У нас есть информация, что они бывали в Британии и до 2018 года, а также что они втроем посещали и другие страны, и вполне вероятно, работая там с другими агентами. Если будет возможность их арестовать и передать суду, то мы постараемся это осуществить.

Хейдон добавил, что Сергеев, Мишкин и Чепига прилетели в Британию по поддельным российским паспортам.

Теперь Денис Сергеев составляет компанию «Боширову и Петрову» в списках наблюдения Интерпола. В случае, если он окажется за границей, он может быть задержан и передан британскому правосудию.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания на скамейке в парке Солсбери в марте 2018 года. Первым их нашел полицейский Ник Бейли, который отправился к ним домой. Как позднее установило следствие, отравляющее вещество было нанесено на ручку входной двери в доме Скрипалей. После контакта с ядом Бейли почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Через четыре месяца стало известно о еще одной жертве - британке Дон Стерджесс. Она умерла после того, как ее возлюбленный нашел выброшенный флакон из под духов, в котором и находилось отравляющее вещество, и подарил Дон.

Как сообщают британские власти, медикам удалось спасти Скрипалей. Сейчас Сергей и Юлия находятся под защитой государства, они живут под другими именами, однако до сих пор общественности была показана только Юлия. Ее видеообращение было распространено в мае 2018 года. После этого никто Скрипалей не видел, что вызывает определенные сомнения у мировой общественности: а живы ли они.

Делом занимаются на самом высоком уровне. Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила журналистам, что королевский МИД сегодня же обсудит с российским послом вопросы о новом подозреваемом.

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