Каким Юрия Лужкова запомнили знавшие его люди: "Большой, серьезный и противоречивый"

Юрий Лужков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир РЕСИН, председатель Экспертного совета по строительству при Комитете Госдумы:

- Дотошный был - все хотел сам проверить, руками пощупать. Приехали как-то на новостройку в Бутово, пошли по квартирам. Я кричу: «Юрий Михайлович, ты меня слышишь?» А он гневно через стенку: «Чего ты орешь? Не только слышу, но и вижу!» И дал нагоняй строителям...

Александр ШИРВИНДТ, художественный руководитель Театра сатиры:

- Лужков запомнился мощнейшим. Он настолько был широк, обаятелен и могуществен... С ним было очень трудно. Мне. У него было только два недостатка: он не пил и не курил. Но я через это переступал, и все-таки у нас сложилась бескорыстная дружба - без алкоголя и без курева.

Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ, телекомментатор, заслуженный тренер РСФСР:

- Однажды мой отец убедил Юрия Михайловича, что нужно развивать дворовый баскетбол. Так у нас во дворе на Пресне появилась первая площадка. На открытии Лужкова попросили забросить мяч в кольцо, а он и ростом-то не дотягивал до 170 см, и мяча такого в руках не держал. Но согласился! До кольца не добросил, но посмеялись от души!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, доктор медицинских наук:

- Образ Лужкова на памятнике очень точный. Он сохранил в городе советские очереди на жилье и советское здравоохранение. Он построил новые больницы и щедро помогал даже федеральным медучреждениям и вузам.

На могиле Юрия Лужкова установили новый памятник — бронзового Георгия Победоносца Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, актер, радиоведущий:

- Большой, серьезный и противоречивый. Он начал кардинальную перестройку Москвы. Преображал ее. Где-то это преображение вызывает уважение и благодарность. Но, с другой стороны, Москва местами потеряла тот облик, который сложился за многие десятилетия и столетия.

Сергей ГАЛАНИН, музыкант, лидер группы «СерьГа»:

- Мне как москвичу очень не нравилась точечная застройка. Миграционная политика тоже была не очень продуманная. Но есть вещи, за которые я все ему прощаю! Это его поддержка Крыму и Севастополю. Он очень много для них сделал.

Валентин, читатель сайта KP.RU:

- Для меня «мэр Москвы Юрий Лужков» - до сих пор устоявшееся выражение. Его кепка - это же не просто головной убор, а настоящий символ. Можно много говорить про беспорядочную стройку и рынки в городе, но работа по стройке дорог - МКАД, Третье кольцо, вылетные шоссе - это его заслуга.

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На могиле Юрия Лужкова установили новый памятник — бронзового Георгия Победоносца

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