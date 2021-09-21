Каким Юрия Лужкова запомнили знавшие его люди: "Большой, серьезный и противоречивый"

Юрий Лужков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Владимир РЕСИН, председатель Экспертного совета по строительству при Комитете Госдумы:
- Дотошный был - все хотел сам проверить, руками пощупать. Приехали как-то на новостройку в Бутово, пошли по квартирам. Я кричу: «Юрий Михайлович, ты меня слышишь?» А он гневно через стенку: «Чего ты орешь? Не только слышу, но и вижу!» И дал нагоняй строителям...
Александр ШИРВИНДТ, художественный руководитель Театра сатиры:
- Лужков запомнился мощнейшим. Он настолько был широк, обаятелен и могуществен... С ним было очень трудно. Мне. У него было только два недостатка: он не пил и не курил. Но я через это переступал, и все-таки у нас сложилась бескорыстная дружба - без алкоголя и без курева.
Владимир ГОМЕЛЬСКИЙ, телекомментатор, заслуженный тренер РСФСР:
- Однажды мой отец убедил Юрия Михайловича, что нужно развивать дворовый баскетбол. Так у нас во дворе на Пресне появилась первая площадка. На открытии Лужкова попросили забросить мяч в кольцо, а он и ростом-то не дотягивал до 170 см, и мяча такого в руках не держал. Но согласился! До кольца не добросил, но посмеялись от души!
Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН, доктор медицинских наук:
- Образ Лужкова на памятнике очень точный. Он сохранил в городе советские очереди на жилье и советское здравоохранение. Он построил новые больницы и щедро помогал даже федеральным медучреждениям и вузам.
На могиле Юрия Лужкова установили новый памятник — бронзового Георгия Победоносца
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, актер, радиоведущий:
- Большой, серьезный и противоречивый. Он начал кардинальную перестройку Москвы. Преображал ее. Где-то это преображение вызывает уважение и благодарность. Но, с другой стороны, Москва местами потеряла тот облик, который сложился за многие десятилетия и столетия.
Сергей ГАЛАНИН, музыкант, лидер группы «СерьГа»:
- Мне как москвичу очень не нравилась точечная застройка. Миграционная политика тоже была не очень продуманная. Но есть вещи, за которые я все ему прощаю! Это его поддержка Крыму и Севастополю. Он очень много для них сделал.
Валентин, читатель сайта KP.RU:
- Для меня «мэр Москвы Юрий Лужков» - до сих пор устоявшееся выражение. Его кепка - это же не просто головной убор, а настоящий символ. Можно много говорить про беспорядочную стройку и рынки в городе, но работа по стройке дорог - МКАД, Третье кольцо, вылетные шоссе - это его заслуга.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
На могиле Юрия Лужкова установили новый памятник — бронзового Георгия Победоносца
Святой стоит на колонне, с перечнем деяний бывшего мэра Москвы (подробности)