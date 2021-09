Тайна гибели извращенцев Содома и Гоморры окончательно раскрыта

Судьба Содома и Гоморры давно беспокоит ученых разных стран.

Святому писанию преданию можно верить

Ученые из США, Канады и Чехии недавно опубликовали в авторитетном журнале Nature большую и подробнейшую статью с иллюстрациями. Ее авторами стали более 20 человек – археологи, геологи, геохимики, геоморфологи, минералоги, палеоботаники, астрофизики, медики и теологи, которые подвели итоги своих изысканий, продолжавшихся почти 15 лет на территории нынешней Иордании в местечке Талль-эль-Хаммам, расположенном примерно в 12 километрах к северо-востоку от Мертвого моря.

Место в долине реки Иордан, где предположительно располагались легендарные библейские города.

Вывод, который напрашивается по результатам исследований: Содом и Гоморра, похоже, реально существовали. Руины, обнаруженные в Талль-эль-Хаммаме, скорее всего, представляют собой их останки. В Библии (Бытие, глава 19, 24-25) о них сказано следующее:

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих...».

Согласно библейскому преданию, Бог покарал таким образом эти города, а еще и окрестные, «подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью» (Послание Иуды 1 стих 7, синодальный перевод). Уничтожил, в итоге, всех местных грешников нетрадиционной сексуальной ориентации.

Руины большого и когда-то процветающего города: похоже, что они остались от Содома. Или от Гоморры.

Как выяснилось далее, Талль-эль-Хаммам, а стало быть, Содом и Гоморра, если они и в самом деле там располагались, были уничтожены ударом из космоса. Конкретно разрушены метеоритом вроде Тунгусского. Точнее – его взрывом, который вызвал огненный шквал.

Характер взрыва, уничтожившего Содом и Гоморру, примерно совпадает тем, который устроил в 1908 году Тунгусский метеорит.

Ученые нашли следы чудовищной катастрофы, случившейся на территории нынешней Иордании 3600 лет назад. Докопались до останков массивных стен толщиной в 5 метров, до руин многочисленных построек и до полутораметрового «слоя разрушения» - беспорядочной массы, состоящей из пепла, древесного угля, расплавленного металла, оплавленных глиняных кирпичей и керамики, песка, превратившегося в стекло, кусочков костей людей и животных.

Вид на место раскопок.

Археологи из Юго-западного университета Троицы в Нью-Мексико (Trinity Southwestern University in New Mexico) и их коллеги из Альбукерки (Trinity Southwest University in Albuquerque), которые начинали раскопки, не сомневались, что наткнулись на следы воздействия ударной волны и высокой температуры. Они сразу же стали грешить на некий мощный взрыв. И предположили, что устроил его метеорит. Ныне подозрения подтвердились.

Ученые обнаружили среди руин «сотрясенный кварц» и «алмазоиды» - микроскопические частицы, которые образуются при огромном давлении порядка 400 тонн на квадратный сантиметр температуре более 1500 градусов Цельсия. Точно такие же в свое время находили на месте падения Тунгусского метеорита и в кратере Чиксулуб, созданным астероидом, удар которого 66 миллионов лет назад погубил динозавров.

Алмазоиды, найденные при раскопках.

Поверхность расплавленной керамики ко всему прочему содержала «космические частицы» - включения крошечных зерен платины, которая плавится при температуре 1800 градусов, и иридия, температура плавления которого почти 2500 градусов. Во время извержения вулкана, землетрясения или пожара, спровоцированного военными действиями, ничего такого образоваться не может.

В живых никого не осталось

Данные о характере разрушений, которые вызывают падения астероидов разных размеров или ядерные взрывы той или иной мощности, позволили смоделировать удар по Содому и Гоморре.

Ужас, что произошло, как полагают ученые. В атмосферу Земли со скоростью 61 тысяча километров в час влетела глыба размером с Тунгусский метеорит - диаметром 50-60 метров. Она взорвалась на высоте около 4 километров. Взрыв был в тысячу раз мощнее, чем от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Все, кто видел вспышку, мгновенно ослепли. А потом и сами вспыхнули, поскольку температура воздуха быстро поднялась до 2000 градусов Цельсия. Через несколько секунд до поверхности докатилась взрывная волна, двигавшаяся со скоростью 1200 километров в час. Она срезала верхние 12 метров 4-этажного дворца, снесла до основания расположенные вокруг постройки, сдув их в близлежащую долину. Не выжил никто из более чем 8 тысяч жителей, оказавшихся в эпицентре катастрофы. Их тела были разорваны на мелкие кусочки.

Дворец (реконструкция) и то, что от него осталось после взрыва метеорита.

Иосиф Флавий, авторитетный римский историк I века нашей эры, известный своими свидетельствами о существовании Иисуса Христа, спустя тысячелетия лично побывал на месте катастрофы. И потом писал: «...Даже до настоящего времени можно видеть некоторые остатки небесного огня...»

Расплавленная керамика.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

Ядерный взрыв

С авторами гипотезы о взрыве метеорита над Содомом и Гоморрой спорили и продолжают спорить уфологи. По их мнению, взрыв был ядерным. А произвели его пришельцы-инопланетяне. На чем в свое время настаивал знаменитый Эрих фон Дэникен – активный сторонник потустороннего вмешательства в земную жизнь.

Инопланетянами уфологи считают таинственных мужей, названных ангелами — тех, которые посещали праведного Лота перед катастрофой. Их внеземную сущность выдавали сверхъестественные способности: «ангелы» появились неоткуда – словно бы телепортировались, легко лишили содомских извращенцев, проявлявших желание их изнасиловать, зрения. И точно знали, что город будет уничтожен - буквально за руки вывели из него Лота с семьей и отправили прятаться в безопасное место.

Уфологи считают, что взрыв, уничтоживший бюиблейские города, был ядерным.

Находки на месте раскопок в Талль-эль-Хаммаме уфологи толкуют в свою пользу. Оплавленные породы, песок, превратившийся в стекло, сотрясенный кварц, алмазоиды и в самом деле встречаются в местах взрывов атомных бомб.

Один из основных доводов в споре: нет кратера от упавшего небесного тела. Еще недавно ученым, которые придерживались более традиционных взглядов на события почти четырех-тысячелетней давности, «крыть» было нечем. Но идея о высотном взрыве исправила ситуацию. Ведь и Тунгусский метеорит не оставил кратера, хотя сжег и повалил порядка 80 миллионов деревьев в районе Подкаменной Тунгуски.

Энтузиасты обращают внимание и на решение Лота сначала укрыться в уцелевшем городе Сигоре, а потом уйти вместе с дочками жить в пещеру. Как сказано в Библии: «…ибо он боялся жить в Сигоре». И еще: «… Бог… выслал Лота из среды истребления». Причиной тому могла быть смертоносная радиации, сохранившаяся после ядерного взрыва,. О том, что она опасна для здоровья Лоту рассказали пришельцы. Мол, из-за нее местность, на которой располагались Содом и Гоморра, и еще примерно 100 уничтоженных вместе с ними поселений, оставалась безлюдной более 600 лет.

Скептики и тут придумали, что возразить. Как полагают авторы отчета в журнале Nature, округу «отравила» не радиация, а соль, поднятая взрывом метеорита из Мертвого моря. Потребовалось несколько веков, чтобы скудные дожди вымыли ее из почвы, сделав пригодной для выращивания урожая.

Но главное, что смущает в инопланетной версии: нет ответа на вопрос, зачем инопланетяне разбомбили Содом и Гоморру? Неужели в самом деле за грехи? Или за то, что местные «неформалы» хотели их «опустить»? Явно не симметричный «ответ» ставит под сомнение внеземную версию.

А вот взрыв метеорита вмешательство инопланетян , на удивление, допускает. Таинственные «ангелы», навестившие Лота, могли знать о надвигающейся катастрофе – вплоть до места, где она должна была произойти. И предупредили чем-то приглянувшегося им Лота. Современные земные ученые, кстати, способны вычислить время катаклизма, но точно указать эпицентр пока не в состоянии.

ВОПРОС РЕБРОМ

В самом ли деле жители Содома и Гоморры были сплошь извращенцами?

В Библии нет прямого обвинения жителей Содома и Гоморры в гомосексуализме, столь ненавистном Богу. Но из повествования вполне можно сделать такой недвусмысленный вывод. Мужи-ангелы человеческого обличья, которые в итоге спасли праведного Лота вместе с семьей, накануне у него заночевали. И тут «…еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом» (Бытие, глава 19, 4, синодальный перевод). Потребовали вывести к ним пришельцев, приговаривая «мы познаем их».

Под «познаем» извращенцы подразумевали отнюдь не знакомство. Смысл этого слова раскрыл Лот, который вышел к ним и, заперев дверь, предложил замену: «…Вот у меня две дочери, которые не познали мужа ( которые никогда не были с мужчиной – в новом русском переводе); лучше я выведу их к вам, делайте с ним, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего…»(Бытие, глава 19, 8, синодальный перевод).

Однако горожанам было угодно познать все-таки пришлых мужей. Что не оставляет уже никаких сомнений в их наклонностях: только закоренелые гомосексуалисты откажутся от женщин.

Короче, от изнасилования мужи спаслись тем, что «поразили слепотою» нападавших, которые собирались ломать дверь. От этого они не нашли ее: «измучились, искав входа».

Про извращенцев, которые хотели "познать" гостей Лота, рассказала Библия.

Ответ: содомский народ действительно был не прочь сходить «за иною плотью».