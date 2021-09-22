Наташа Королева за внебрачную дочь выдала сына своей подруги-косметолога из Майами

В программе "Секрет на миллион" Наташа Королева показала свою дочь, рожденную в США от ее яйцеклеток. Фото: кадр видео.

Наташа Королева сумела в очередной раз удивить зрителей: в эфире программы «Секрет на миллион» певица призналась, что у нее растет внебрачная дочь. С трудом сдерживая слезы, 48-летняя звезда рассказала, что подарила свои яйцеклетки другу-гею, живущему в США. Мол, тот давно мечтал стать отцом, да все не получалось. В порыве щедрости артистка отдала ему две своих яйцеклетки, которые подсадили суррогатной маме. И – о чудо! – та забеременела. На свет появилась прелестная девочка, с которой Наташа теперь видится лишь украдкой. А щедрый друг-гей, который по совместительству оказался IT-миллионером, расплатился за биоматериал Королевой биткоинами – сейчас они стоят больше двух миллионов долларов.

Сюжет тянет на бразильский сериал, и ему мало кто бы поверил, если бы Наташа не предъявила железные доказательства – фото и видео, на которых она держит на руках свою дочь. Именно они-то и придали достоверности всей этой истории. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Наталья призналась, что о ее американской дочери не знал никто: ни муж Сергей Глушко, ни ее сын Архип, ни мама Людмила Порывай. Для них эта новость оказалась настоящим шоком.

В студии показали снимки трогательного момента первой встречи мамы с двухмесячной дочкой. На фото Наташа, одетая в полосатый пляжный комбинезончик и в панамку с графическим принтом, держит дочь на руках. Фото: кадр видео.

На большом экране в студии показали снимки, запечатлевшие трогательный момент первой встречи мамы с двухмесячной дочкой. На фото Наташа, одетая в полосатый пляжный комбинезончик и в панамку с графическим принтом, держит на руках младенца в красном костюмчике и в белой шапочке. Рядом стоит черная коляска. На лице певицы – восторг и умиление. По словам Королевой, она передала своему другу яйцеклетки в октябре 2018 года. А спустя год, в октябре 2019-го, родилась ее дочь. Впервые Королева увидела ее в Майами в январе 2020 года, когда девочке было два месяца. В США Наталья летает регулярно – в Майами еще с 90-х живет ее мать Людмила Порывай. Певица вместе с мужем и сыном всегда гостит у мамы на новогодние каникулы. Вот и в этот раз Королева якобы воспользовалась оказией, чтобы тайком познакомиться с дочкой.

- Эти снимки сделаны в январе прошлого года на пляже в Майами. Именно тогда Наташа Королева впервые взяла на руки свою родную по крови дочь, - рассказывает голос за кадром.

- Эти снимки сделаны в январе прошлого года на пляже в Майами, - сообщили в программе. На самом деле эти кадры были сняты годом ранее - в 2019-м. Фото: кадр видео.

Снимки и правда были сделаны на пляже в Майами, неподалеку от дома, в котором живет Людмила Порывай. Вот только не в прошлом году, а, скорее всего, годом ранее. Если быть точными – 13 января 2019 года. И на руках у Наташи, по-видимому, не ее внебрачная дочь, а двухмесячный мальчик Мартин – сын ее подруги Александры Петрич, владелицы спа-салона в Майами.

Владелица спа-салона в Майами Александра Петрич - любимый косметолог Королевой. Фото: Инстаграм.

Петрич довольно известная персона среди русскоязычной диаспоры Майами. И Наташа, и Людмила Порывай не только давние клиентки Александры, но и ее близкие подруги. Их фотографии, как и снимки Тарзана, Петрич часто использует в соцсетях, рекламируя косметические процедуры. Прилетая в США, Наташа первым делом отправляется в спа к подруге-косметологу, чтобы прийти в себя после многочасового рейса. И, конечно, поболтать о своем, о женском. Тем более, что повод для разговоров в тот раз был весомый – новорожденный сынишка Александры.

Александра родила сына Мартина 1 ноября 2018 года. Фото: Инстаграм.

Малыша Мартина владелица спа-салона родила своему гражданскому мужу Рустаму Каримову, бывшему артисту цирка «Cirque du Soleil». Из акробата Рустам переквалифицировался в массажиста и сейчас помогает Александре в салоне. Их сынишка появился на свет 1 ноября 2018 года, и в январе 2019-го ему исполнилось два месяца – столько же, сколько гипотетической дочери Королевой на фото.

В январе 2019-го Мартину исполнилось два месяца – столько же, сколько гипотетической дочери Королевой на фото. Фото: Инстаграм.

Но вернемся к снимкам, которые певица показала в шоу «Секрет на миллион». В тот день – 13 января 2019 года Наташа, ее мама Людмила Порывай, Тарзан и их сын Архип отправились на пляж позагорать. К ним присоединились гостившая тогда же в Майами Анна Игошина – певица из коллектива Наташи Королевой – и молодая мама Александра Петрич с коляской, в которой мирно спал малыш Мартин. Веселая компания отмечала на пляже Старый Новый год. А заодно снимала шутливое видео, которое Наталья опубликовала затем в своем Инстаграме. В ролике «мама Люба» в костюме елки, Дед Мороз-Тарзан и Наташа в уже знакомом нам полосатом комбинезончике весело скачут по пляжу, поздравляя поклонников со Старым Новым годом.

13 января 2019 года Наталья и ее мама Людмила Порывай выложили в Инстаграм веселое видео из Майами. Обратите внимание на полосатый комбинезон звезды. Правда, знакомый? Фото: Инстаграм.

Александра Петрич, как человек непубличный, в поздравительный ролик, конечно, не попала. Зато она есть в другом видео, которое Анна Игошина сняла в тот же день на пляже для YouTube-канала Королевой «KOROLEVA RU». Сюжет называется «Наташа Королева и Тарзан / Каникулы в Майами 01.2019». В объектив камеры по очереди попали все загорающие на пляже члены звездного семейства. Наташа Королева в бикини сидит и задумчиво смотрит на океан. Рядом с ней на полотенце – тот самый полосатый комбинезон и панамка с принтом, в которых она позирует на снимках со своей внебрачной дочкой.

А это кадр видео с официального YouTube канала Короловой. Ролик снят в тот же январский день в 2019 году. Рядом с Наташей - панамка и комбинезон, в которых она на фото с дочкой. Фото: кадр видео.

Следом Анна наводит камеру на одетого в плавки Сергея Глушко. Тарзан стоит и… покачивает коляску – судя по всему, ту самую, из которой его жена якобы годом позже извлекла свою суррогатную кровиночку.

Далее камера запечатлела Тарзана... с коляской. Это та самая коляска, из которой Наташа якобы годом позже вынула свою суррогатную кровиночку. Фото: кадр видео.

Рядом на полотенце в красно-белую полоску расположилась хозяйка коляски Александра Петрич.

- А это Сашулечка наша, красавица, - умиляется снимающая видео Анна Игошина.

А вот и хозяйка коляски Александра Петрич - мама двухмесячного младенца, с которым на самом деле сфотографировалась Наташа. Фото: кадр видео.

Если внимательно присмотреться к снимкам Королевой с внебрачной дочкой, можно заметить на заднем плане не только коляску Петрич, но даже краешек ее красно-белого полотенца. Главной звездой дня стал, конечно, Мартин: наверняка Наташа сфотографировалась на память с сынишкой подруги. И, видимо, вовремя вспомнила об этих кадрах, когда нужно было чем-то проиллюстрировать на ТВ историю с суррогатной дочкой.

Если присмотреться, то на фото Наташи с ее дочкой видны коляска Петрич и краешек ее красно-белого полотенца. Фото: кадр видео.

Судя по всему, Александра против затеи подруги возражать не стала. Тем более, что кадры Наташи с сыном на руках она ранее не публиковала в соцсетях. Ее мужа Рустама и вовсе нет в Инстаграме. Так что конфиденциальность обеспечена. Да и Королева упоминает Петрич в Инстаграме нечасто – разве только когда рассказывает поклонникам о своих секретах красоты. Например, все в том же 2019 году Наталья с восторгом продемонстрировала подписчикам чудо-массажер для шеи, подаренный ей Петрич.

- Моя подружка Саша, хозяйка спа-салона в Майами, подарила мне офигенный гаджет - массажёр для шеи, - рассказывает в видео Королева, массируя себе шею.

В том же 2019 году Наталья продемонстрировала в Инстаграме массажер для шеи, подаренный ей Александрой. Фото: Инстаграм.

К слову, на этих кадрах (случайно ли?) певица одета в ту же самую футболку с рисунком в виде губ, в которой она снята в еще одном видео из шоу «Секрет на миллион». В ролике Королева прижимает к зеленой груди свою дочку (или сына подруги?) и что-то нежно рассказывает младенцу. Возможно, певица просто заглянула в гости к косметологу, получила от нее в подарок массажер, снялась с гаджетом, а заодно – потискала симпатичного карапуза?

И той же самой зеленой футболке (случайно ли?) она снята в видео с ребенком, который, как утверждает певица, является ее дочкой. Фото: кадр видео.

Что до других снимков дочки, которые Наташа показала Лере Кудрявцевой во время шоу, то по их поводу в соцсетях уже высказали вполне убедительную версию. На фото мы видим чуть подросшего ребенка в возрасте около года – и это явно девочка. Поклонники убеждены, что это старые снимки племянницы Королевой Софьи.

В соцсетях считают, что остальные снимки дочки (на которых ей уже около года), на самом деле старые фотографии племянницы певицы Софьи. Фото: кадр видео.

Мама девочки – родная сестра звезды Руся (Ирина) Осауленко. Сейчас Соне уже 15, но у любящей тети Наташи наверняка могли сохраниться ее детские фотографии.

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