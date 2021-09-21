Эксперт по лжи оценила сенсационное заявление Наташи Королевой о внебрачной дочери

Новая тема для обсуждения - внебрачная внебрачная американская дочь Наташи Королевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева вновь подкинула дровишек в угасающее пламя своей популярности. Если несколько лет назад все обсуждали слитые в Сеть интимные снимки Королевой-Тарзана, прошлой осенью - нашумевшую историю с изменой, то в новом телесезоне главная тема - внебрачная американская дочь. По признанию "русалки" в эфире шоу "Секрет на миллион", она отдала свою яйцеклетку богатому другу-гею из США, и теперь малышке, которую выносила суррогатная мать, уже два года.

Впрочем, в очередную сенсацию от Наташи Королевой поверили далеко не все. Сетевые "сыщики" и вовсе пришли к мнению, что под видом крохи-дочки певица показала на всю страну старые кадры с родной племянницей. Так правду ли сказала звезда? Ответить на этот вопрос попыталась профайлер и физиогномист Светлана Филатова, которая разбирает самые громкие интервью знаменитостей на своем YouTube-канале.

Обычно разборы эксперта пестрят стоп-кадрами с показательными жестами и мимикой, по которым можно считать ложь. Однако, на этот раз заявление Королевой профайлер не стала детализировать: по ее мнению, оно прошло идеально гладко, без единого намека на вранье.

- Наташа рассказывала о дочери очень уверенно, у меня претензий нет. Либо она хорошо отрепетировала, либо это правда, - высказалась Светлана Филатова. - У нее не было испуга. Возможно, это связано с тем, что вопросы задавались по известному сценарию, без эффекта неожиданности. Хотя, как я заметила по ее прошлому интервью с Ксенией Собчак, Королева хорошо выкручивается из любой ситуации. Единственное, что хочу отметить: артистка лукавит, называя яйцеклетку "подарком". Это была продажа, закрепленная договором, о чем Наташа сама же проговорилась. Причем, продажа за очень хорошие деньги (50 биткоинов - более 170 млн рублей. - Ред.).

Профайлер уверена, что для мамы Наташи Королевой новость о ребенке оказалась полной неожиданностью. Фото: стоп-кадр YouTube.

Также эксперт по лжи проанализировала поведение присутствовавших в студии мужа, сына и мамы певицы, для которых известие о рождении ребенка якобы стало сюрпризом. Выводы оказались любопытны: из всех троих о дочери знал только Тарзан. А вот сына Архипа и маму Людмилу, несмотря на ее почтенный возраст и сопутствующие болячки, звезда не пощадила.

- Либо они великолепные актеры, либо действительно ничего не знали, - уверена Филатова. - У сына на лице написано напряжение, стыд и даже отвращение к происходящему. Похожий эффект слова Наташи вызвали и у матери: она непроизвольно отклоняется назад - боится этой новости, раскрывает глаза в испуге, поднимает брови. Похоже, что бабушку использовали втемную. А вот Сергей Глушко, он же Тарзан, несмотря на устроенное в студии шоу с размахиванием руками, на самом деле не выдал совершенно никаких эмоций. Он застыл, напрягся, лишь бы не показать своим поведением ничего лишнего. Он точно был в курсе сценария программы и, как я думаю, всеми силами пытался отработать гонорар за сенсацию. И если на самом деле все это окажется хорошо срежиссированным обманом, Глушко - единственный, кто прокололся. Ему бы поучиться актерскому мастерству у Наташи и ее родственников.

Сергей Глушко пытался эффектно отработать сенсацию, но искреннего удивления в его жестах и мимике не было. Фото: стоп-кадр YouTube.

Между тем, история с ребенком действительно принесла Наташе Королевой хорошие дивиденды. Кроме баснословной суммы за свой биоматериал, звезда получила очередную порцию рейтингов. А кроме того, по словам адвоката, теперь она легко может получить американское гражданство.

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