Министр труда рассказал, какой будет индексация пенсий в 2022 году: всего на 5,9%

Прибавка к пенсии может оказаться меньше, чем инфляция Фото: Shutterstock

Все как всегда. Цены на нефть держатся на высоком уровне, курс рубля стабилен, международные резервы Центробанка вот-вот побьют многолетний рекорд, но на пенсионеров в России денег не хватает. Примерно такой вывод можно сделать из заявления главы Минтруда Антона Котякова.

В интервью РИА Новости он пояснил, что в следующем году страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы всего на 5,9%. И это несмотря на то, что цены в стране уже выросли сильнее - на 6,7%. Это официальные данные Росстата, которые не отражают реального потребления пенсионеров. Пожилые люди больше всего денег тратят продукты питания. А продовольственная инфляция, как мы видим в магазинах, гораздо выше.

Больше всего смущает вот какой момент. После повышения пенсионного возраста в 2018 году в правительстве клялись и божились, что взамен этого будут повышать пенсии опережающими темпами. Даже приняли многолетнюю программу - вплоть до 2024 года. Первые два года все шло по плану. Цены росли на 3 - 4% в год, а пенсии - на 6 - 7%.

Но сейчас про свои обещания чиновники, похоже, забыли. По крайней мере, Антон Котяков о них, видимо, ничего не знает. Иначе как объяснить тот факт, что он считает нормальным повышение на 5,9% в следующем году. Мол, это соответствует прогнозу других чиновников - из Минэкономразвития. А там предсказывают, что цены в следующем году вырастут на 5,8%.

Конечно, сентябрьскую прибавку в 10 тысяч рублей можно воспринимать как дополнительную индексацию примерно в 4 - 5%. И в совокупности получится, что пенсии неработающих пенсионеров в этом году выросли не на 6,3%, а на 10 - 11%. Но это разовая акция, которая должна была компенсировать резкий рост цен на продукты в этом году. А как быть в следующем?

При этом социальные пенсии решили проиндексировать сильнее - на 7,7%. Но здесь тоже сложно радоваться. Их давно пора было поднять, потому что их размеры крайне низкие. А в последние годы индексация была даже ниже уровня инфляции - по 2 - 3% каждый год.

Хорошо, что бюджет на этот год еще не приняли. Вот и посмотрим, как новый состав Госдумы будет отстаивать интересы пенсионеров и заставлять правительство сдерживать данные ранее обещания, а не экономить на самых незащищенных слоях населения. Напомним, страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируют 1 января. В этом году средний размер пенсии, по официальным данным, составляет 17 535 рублей в месяц.

По планам, заложенным в проекте бюджета ПФР на ближайшие три года, эта сумма будет расти примерно на тысячу рублей каждый год.

В 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.