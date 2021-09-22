Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7,7% в 2022 году

Размер социальных пенсий повысят с 1 апреля 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году после индексации размер социальной пенсии вырастет на 7,7%, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтруда России Антон Котяков.

"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", - аргументировал министр труда и социальной защиты РФ.

Выплата увеличится с 1 апреля. Кстати, в 2021 году индексация социальных пенсий составила 3,4%.

Напомним, социальную пенсию назначают в случаях, когда пенсионер не имеет достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Как ранее писал сайт kp.ru, страховые пенсии с 1 января 2022 года проиндексируют на 5,9%. В соответствии с законодательством, повышение должно быть выше уровня инфляции. Последняя прогнозируется на уровне 5,8%.