Герои Первой юмористической войны: Масляков бьется за КВН с «Камеди»

Ведущий, президент Международного союза КВН Александр Масляков. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Слышите? Вы слышите топот тысяч смешных ног, идущих из-за гор к крепости, где развивается флаг КВН? Ну может и не слышите, но знайте, в российском юморе началась война не на жизнь, а на смерть.

На территории России давно мирно (ну или в состоянии вооруженного нейтралитета) сосуществует несколько королевств, княжеств и республик юмора. Недавно распалась на две части империя Евгения Петросяна (теперь на его землях есть и суверенное графство Елены Степаненко). Расширяет зоны влияния царство «Камеди клаб», создает свою федерацию остроумных людей Иван Ургант...

Но совершенно особое место, если не целый континент, занимает Александр Масляков, как самодержец КВН (клуб веселых и находчивых, если кто не помнит). Многочасовые эфиры на Первом канале, собственный «Дом КВН» в Марьиной Роще в Москве, фестивали в Сочи, Кубок мэра, Высшая лига, Премьер-лига, Первая Лига, Детский КВН... Тысячи людей круглогодично вкалывают на этой фабрике юмора. И все эти жалкие выпады: «КВН уже не тот», «не смешно стало» и «смотреть невозможно» величия и могущества корпорации подорвать не могут.

Битва при Мартиросяне

Примерно тоже самое можно сказать про «Камеди клаб продакшн». Кроме собственно «Камеди» компания выпускает множество разнообразных проектов, причем не только для ТНТ, но и для канала «Россия». Это сейчас звезды «Камеди» появляются и из стендапа, и из актерской среды, и из «Ютуб», а раньше почти все выходили в КВН - Гарик Мартиросян, Павел Воля, Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Вадим Галыгин, Семен Слепаков... Все они свой КВН вспоминают добрым словом, а о нынешнем стараются ничего определенного не говорить. Их рассказы про Маслякова выдержаны в стилистике баек недавних выпускников о строгом директоре школы. Сам Масляков своих бывших подопечных, ставших суперзвездами, тоже хвалит сдержанно, отмечая, что каждый сам по себе не так хорош, как был в команде.

И вот в этом сезоне на ТНТ появится шоу «Игра» (премьера 26 сентября, 21.00), которое подозрительно напоминает по формату КВН. 85 комиков разделены на 12 команд. Есть жюри (Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарика Мартиросян), есть ведущий (стендап комик Евгений Чебатков). Цель команд - победить и выиграть главный приз в 30 миллионов рублей. Команды шутят, жюри их судит. Чем не КВН? По хорошему, у настоящего КВН вполне могут возникнуть вопросы по авторским правам на формат.

Телепремьера "Игры" состоится 26 сентября. Фото ТНТ

В «Игре» авторы собираются создать противостояние опытных комиков с молодыми-ранними, но каких только ходов в КВН за эти годы не придумывали, и нечто подобное тоже было.

Создание «Игры» - явный вызов старых кавеэнщинов Александру Маслякову и его империи. И если этот проект окажется успешным, обаяние старого КВН сойдет на нет.

Если шансы у раскольников?

Последние лет десять КВН (та его часть, что показывают по ТВ) явно находится в кризисе. Почему? Есть несколько причин.

1. Главная проблема низкий уровень шуток. Дело тут в том, что с появлением множества юмористических шоу на всех каналах и в «Ютюб», авторов на на всех явно не хватает. Удачные шутки приходится размазывать на огромное количество контента. А так как лучшие авторы зачастую работают на «Камеди», то у «Игры» отличные шансы.

Члены жюри телепроекта "Игра". Фото ТНТ

2. Далеко не все шутки подходят для эфира крупнейшего канала страны. И длинный список ограничений загоняет авторов в угол. Слишком много или запретных или нежелательных тем. И дело даже не в политике. Консервативная публика Перого канала не готова, по мнению создателей КВН, ни к излишней скабрезности, ни к тонкой иронии, ни к провокационному юмору. Интересно, но лет 20 назад всего этого в КВН было с избытком. На ТНТ спектр тем явно шире, да и работает «Игра» на более молодую аудиторию.

Многие участники нового проекта пришли в проект, минуя ТВ, КВН, сделав себе имя на разнообразных площадках в интернете. Молодежь их знает, а для зрителя Первого или «России» они никакой ценности вроде как не представляют.

3. Главная проблема КВН - отсутствие звезд на сцене. Все, кто прославился в клубе, зарабатывают теперь в других проектах. А выдавать ежегодно новую порцию звезд даже КВН не в состоянии. Вот и получается, что Александр Васильевич вынужден держаться за узнаваемые команды, которые год от года шутят об одном и том же. Их тоже жаль, они зажаты довольно примитивными образами и вынуждены толкаться на одной и той же поляне. Да и начинающие звезды понимают, что для удачной карьеры им КВН уже не нужен, есть множество проектов, где их с руками оторвут, да и в «Ютюб» можно построить карьеру с нуля, примеров таких много.

Ведущий проекта "Игра" Евгений Чебатков. Фото ТНТ

В «Игре»предстоит биться уже состоявшимся актерам, все 85 участников хорошо знакомы зрителю, многие из них настоящие звезды.

Империя наносит ответный удар

Ответ Александра Маслякова не заставил себя ждать. Уже сейчас идут съемки проекта «Суперлига», который делает компания АМиК (производитель КВН), а выходить он будет на канале СТС. Это тоже юмористическая лига, где в течении сезона (девять выпусков) определятся три команды, которые и разыграют титул чемпионов и миллион рублей.

Это чистый КВН, но тоже со звездными командами. Причем некоторые команды в полном составе переехали из КВН - «Азия-микст», «Вятка», «Борцы»...

Александр Масляков на сцене "Суперлиги". Фото СТС

Шутить тут можно на более широкие темы, а присутствие в кадре самого Александра Маслякова подчеркивает, что перед нами официальный клон КВН, а не какая-то подделка.

От жюри, правда, решили отказаться. В финале каждого выпуска при помощи специальных устройств голосовать будет зрительный зал.

"Суперлига" - детище компании АМиК. Фото СТС

Вести шоу поручили Вячеславу Макарову. Он прославился в качестве ведущего шоу «Маска» на НТВ, а в его биографии был и КВН, он участник команды «Сборная Камызякского края», фронтменом которой был Азамат Мусагалиев (ныне участник «Игры»).

Идея вроде здравая; Но Если АМиКу не хватает шуток даже для «большого» КВН, что будет в новом проекте?

Что будет дальше с КВН?

Велика вероятность, что два «новых КВН» («Игра» и «Суперлига») дадут формату новую жизнь, что, в конце концов, хорошо и для старого клуба находчивых. Может быть это подтолкнет КВН на Первом канале расширить темы шуток и перестать бояться всего на свете. Тот же «Вечерний Ургант» на том же канале охотно бродит по краю, и потому нравится и возрастной аудитории, и молодым не зазорно его смотреть. Да, иногда приходится извиняться, но, как говорил герой Леонида Броневого в хорошем фильме: «Эстрадник должен быть задирой»...

Ведущий "Суперлиги" Вячеслав Макаров. Фото СТС

С другой стороны многие годы империя Александра Васильевича держалась на том, что больше юмористу все равно податься некуда, разве что в «Камеди клаб». А теперь это максимально востребованная профессия, а за авторов вообще борьба идет. Шути не хочу...

Новые проекты могут только усилить кадровый голод в КВН.

Да и сама империя КВН становится не столь значимой на общем фоне.

С другой стороны, если «большой» КВН продолжает вести борьбу за возрастную консервативную аудиторию, не думая заигрывать с молодежью, то новые проекты реального вреда ему не нанесут.

"Суперлига" - это, по сути, чистый КВН, но со звездными командами. Фото СТС

Кроме, конечно, морального урона. Ведь осознавать, что бывшие кавеэнщики пошли против взрастивших их системы, видимо, крайне неприятно...

Но может мы на пороге новой эры КВН, когда, благодаря конкуренции, тухнущий на глазах формат снова станет популярным и востребованным.

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