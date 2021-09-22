Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае: что известно на данный момент

22 сентября 2021 года военный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Фото: wikimedia.org

22 сентября 2021 года военный самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Сайт kp.ru рассказывает, что известно о произошедшем.

Что случилось:

- Сообщение о пропаже самолета поступило в в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 18:45 (11:45 мск).

- Самолет выполнял технический полет в 38 км от столицы Хабаровского края - в районе заповедника Хехцир.

- На борту находилось шесть человек - летчики и технические специалисты, которые занимались осмотром наземных систем взлетно-посадочных полос аэродрома

Что известно о самолете:

- Ан-26 — советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонов. Самый многочисленный самолёт своего класса. Он является модификацией исходной модели Ан-24.

- Самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".Компания специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет 90% летных проверок на аэродромах России.

Что известно о поиске самолета:

- На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

- В МЧС отметили, что поиски осложняются темным временем суток и непогодой.

- В поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости.

- Источник сайта kp.ru в силовых ведомствах сообщил, что самолет упал в Большехехцирском заповеднике.

- Специалисты рассматривают несколько версий крушения: ошибка пилотирования, плохие погодные условия. По неподтвержденной информации, самолет мог врезаться в сопку в условиях плохой видимости.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело.по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч.3 ст. 263 УК РФ).