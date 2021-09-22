Дмитрий Песков - о предложении Общественного штаба провести в Москве сверку по электронному голосованию: «Это вопрос к Центризбиркому»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объяснил, что проверку результатов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму (ДЭГ) проведут «для сверки результатов»: это не юридический пересчет. По словам Венедиктова, штаб не имеет права принимать решение о юридическом пересчете. «Это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», - заявил Венедиктов.

В связи с этим журналист kp.ru задал Пескову следующие вопросы...

- Скажите, пожалуйста, как должен поступать Кремль или Центризбирком, если подозрения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердятся? Либо не подтвердятся?

- Кремль никак не должен поступать, - ответил пресс-секретарь. - Потому что это не прерогатива Кремля. Это вопрос целиком и полностью Центризбиркома.

- То есть, какие могут быть здесь варианты у Центризбиркома, если подозрения подтвердятся? И - если не подтвердятся?

- Ну, слушайте, давайте мы не будем гадать с вами на кофейной гуще.

В любом случае, Центризбирком принимает решение, отменяет где-то итоги голосования или не отменяет... Ну, они могут пересчеты по решению суда проводить. Но признание (результатов голосования. - А.Г.) недействительными - это судебное решение.

То есть, там существуют разные сценарии развития событий, но никоим образом ни один из этих сценариев не связан с решениями Кремля. У Кремля нет такой прерогативы.