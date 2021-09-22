Беги, прячься, сражайся: Как выжить во время стрельбы в школе

Именно США мировой лидер по стрельбе в школах, таких случаев там набирается по несколько десятков в год Фото: REUTERS

Массовые расстрелы в стенах учебных заведений – напасть, перекинувшаяся в Россию из Соединенных Штатов. Именно США мировой лидер по стрельбе в школах, таких случаев там набирается по несколько десятков в год. Да и само название подобных нападений — Колумбайн — взялось от имени школы в Колорадо, где орудовали самые, пожалуй, известные школьники-убийцы: Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

Не удивительно, что в какой-то момент в заокеанских школах стали развешивать по коридорам и классам памятки и инструкции, как действовать, если на вас напали — прямо как у нас схемы эвакуации во время пожара.

К составлению этих инструкций в Америке подошли крайне серьезно. Над ними сидели эксперты министерства национальной безопасности. Подготовленные ими советы универсальные – и способны сохранить кому-то жизнь, не только в Штатах, но и в России.

Американское издание The Washington Post опубликовало еще одну инструкцию «Как вести себя, если в здании началась стрельба», за основу которой взят тот самый свод правил «Беги, прячься, сражайся», разработанный специалистами министерства внутренней безопасности США. Журналисты WP дополнили ее рекомендациями, которые они получили от ветеранов спецназа и инструкторов по выживанию.

kp.ru публикует перевод этих советов с надеждой, что они никогда никому не пригодятся.

БЕГИ

Это самый правильный вариант. Как показывает реконструкция событий во многих школах, жертвами становятся люди, которые будто замирают на месте от неожиданности или страха. Так что пока есть возможность, нужно бежать.

Подскажите это людям вокруг, но не нужно тратить время, чтобы уговорить их. Это не та ситуация, когда нужно приводить доводы и аргументы, обсуждать свои действия. Просто крикните «Бежим!» и скройтесь из виду нападающего.

Не бегите куда попало, не следуйте слепо за другими. Осмотритесь, прежде чем оказаться на лестничных клетках, у выходов, в вестибюлях, убедитесь, что вы сможете быстро покинуть помещение, а также не застрянете на открытом пространстве.

Выбирайте нетрадиционный маршрут. Двери – не единственные выходы из помещений. Откройте или разбейте окно. Возможно, выбраться можно, сломав подвесные потолочные перекрытия или гипсокартонные стены.

Если вы оказались в ловушке на втором этаже, можно выпрыгнуть из окна. В идеале – приземлиться на ноги и на что-то мягкое. Если вы находитесь выше второго этажа, прыжок из окна может стать смертельным.

Передвигайтесь тихо и незаметно, не привлекайте внимание стреляющего. Помните, что лестницы по краю скрипят меньше, чем по центру. Нагибайтесь, находясь как снаружи, так и внутри здания, когда проходите мимо оконных и балконных проемов.

ПРЯЧЬСЯ

Если вы не можете покинуть здание или помещение в нем, вы должны постараться выиграть время до прибытия полиции. Не просто запирайте двери, а забаррикадируйте их столами, стульями, шкафами – чем-то большим и тяжелым. Подоприте вращающиеся ручки замка, если таковые есть. У злоумышленника не будет времени прорываться в каждый кабинет.

Сообщите в спасательные службы максимальное количество деталей о произошедшем, а также о том, где вы находитесь, и что вы знаете о злоумышленнике и его местоположении. Переведите телефон в беззвучный режим, погасите свет. Если есть возможность – закройте окна, убедитесь, что вас не видно сквозь оконные и дверные стекла.

Укрываясь, не рассчитывайте на защиту за предметами мебели из ДСП. Спрячьтесь за чем-то сделанным из дерева, металла или многослойных материалов. Не превращайте себя в большую мишень – свернитесь в клубок или лежите на полу плашмя.

Не поддавайтесь панике и не ждите чудесного спасения. Думайте и составляйте план – как вам безопасней всего покинуть конкретную зону, а также, что вы будете делать, если стреляющий все же прорвется в комнату, в которой вы находитесь.

СРАЖАЙСЯ

Это последний и самый опасный совет. Его нужно использовать только в том случае, если вы попали в ловушку, и злоумышленник находится рядом. Различные сценарии требуют разных стратегий, но на деле каждая из них чаще всего становится неожиданной для нападающего.

Создайте хаос – начните с криками кидать книги, посуду, все, до чего можете дотянуться. Это нужно делать, находясь в движении: движущуюся цель поразить сложнее, чем статичную. Этому особенно важно научить детей. Таким образом можно выиграть время, чтобы уйти.

Нападите на злоумышленника. Самый простой способ, который применяют спецназовцы: несколько человек встают у двери, в которую входит стреляющий. Один бьет его по рукам с оружием, другой обхватывает его ноги, а все остальные наваливаются. Используя вес своих тел, даже подростки смогут удержать взрослого нападавшего на земле.

Если удастся выбить оружие из рук преступника, накройте пистолет или ружье пальто или ведром. Ни в коем случае не берите пистолет в руки, потому что ворвавшиеся полицейские или снайперы, целящиеся издалека, могут принять за злоумышленника вас.

Последний, самый радикальный совет – атакуйте! – ветераны спецназа не дают ни взрослым, ни детям. Но если выбора нет, и вы решите сражаться до последнего, то атакуйте преступника чем-то увесистым, что сможете найти. Цельтесь и бейте его в голову, глаза, шею, грудину. Не сдавайтесь.

КСТАТИ

Вот еще несколько универсальных советов на случай возникновения чрезвычайной ситуации:

Изучите план эвакуации из здания до того, как он вам понадобится. Держите в голове – где находятся все входы и выходы, а не только те, которыми вы обычно пользуетесь.

Обзаведитесь парой удобной обуви, которую вы будете держать на рабочем месте или в классе. На каблуках или в сланцах бегать и неудобно, и опасно.

Помните телефонные номера спасательных служб, а также способ набора их с рабочего или мобильного телефона. При звонках с корпоративных линий нередко нужно сначала набрать дополнительную цифру или комбинацию цифр.

Делая объявления, предупреждая об опасности людей, находящихся в здании, не говорите намеками и не используйте кодовые слова. Будьте максимально информативны: «В библиотеке на третьем этаже начался пожар», «Человек с пистолетом находится в приемной начальника».

Оказавшись в безопасности, на улице, дайте знать об этом максимально возможному количеству людей, чтобы спасатели не тратили время на ваш поиск. Удерживайте других от непреднамеренного попадания в опасную зону.