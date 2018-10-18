Что такое «Колумбайн»: расстрелянная американская мечта

СЕГОДНЯ 18:44 2018-10-18T19:21:20+03:00

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- Это (случившееся в Керчи. - Ред.) в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США, - прокомментировал трагедию Владимир Путин, выступая на валдайском форуме. О каких же событиях говорил российский президент? «Комсомолка» вспоминает наиболее кровавые бойни в американских колледжах, которые там называются «шутингами» (расстрелами).

Начало конца

Одной из наиболее громких трагедий, породившей целую субкультуру подражателей среди молодежи, по праву считается массовое убийство в средней школе «Колумбайн» штата Колорадо. 20 апреля 1999 года двое школьников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на учеников и преподавателей. Они застрелили 13 человек, а ранили 37. Жертв наверняка было бы больше, но собранные нападавшими самодельные бомбы так и не взорвались.

Вслед за трагедией в американском обществе развернулась широкая дискуссия по поводу ужесточения контроля за распространением оружия. Но благодаря усилиям властного оружейного лобби в США каких-то серьезных сдвигов в доступности «огнестрела» так и не произошло, по большому счету практически любой американец по-прежнему может купить себе оружие. В том числе и подросток. В семи штатах (из 50-ти) вообще не существует возрастных ограничений для приобретения оружия. В 18 штатах нет минимального возраста владения «огнестрелом» (то есть пистолет, формально, может быть и у грудного младенца). Еще 13 штатов разрешают приобретать оружие подросткам в возрасте 13-16 лет.

Одной из наиболее громких трагедий, породившей целую субкультуру подражателей среди молодежи, по праву считается массовое убийство в средней школе «Колумбайн»

Но интересен и другой феномен «Колумбайна». Удивительно, но чем больше обсуждалась трагедия, тем больше звучало голосов, пытавшихся в той или иной степени оправдать действия преступников. Нападение называлось и ответом «на угнетение, травлю в школе, социальную изоляцию». Хотя сами подростки никак не объяснили мотивы бойни, не оставили никаких предсмертных записок. Неудивительно, что такой характер дискуссии породил целую молодежную армию подражателей Харриса и Клиболда, которые похожим образом стали выражать свой подростковый протест.

«Пост-Колумбайн»

И хотя массовые убийства в американских школах случались и ранее (так, расстрел в «Колумбайне» на момент совершения стал третьим по числу жертв нападениям в учебных заведениях США), именно после «Колумбайна» кровавые бойни оказались, если можно так сказать, поставлены на поток. Позже выяснялось, что их исполнители зачастую прямо говорили о подражании Харриса и Клиболда. В двухтысячные был даже период, когда в течение одного года шутинги случались в среднем раз в месяц (слава богу, число жертв было относсительно невелико).

Ниже - самые громкие ЧП в американских школах после Колумбайна.

21 марта 2005 года – трагедия в школе «Ред Лейк», штат Миннесота. 16-летний ученик Джефри Уиз сначала застрелили своего деда-полицесйкого, после чего завладел его оружием и отправился в ненавистную школу. Там он убил семь человек, ранил пятерых. Отстреливаясь от прибывших по вызову полицейских нападавший покончил с собой.

16 апреля 2007 года – массовая бойня в Виргинском политехническом институте, штат Вирджиния. Страдавший шизофренией южнокорейский студент Чо Сын Хи застрелил в общежитии институте двоих учащихся, после чего отправился в учебный корпус. Там от его рук погибли еще 30 человек. 25 получили ранения. В перерыве между убийствами шизофреник успел отправить видеообращение на американское телевидение, в котором сравнил себя с Иисусом Христом.

14 декабря 2012 года – расстрел учащихся начальной школы «Сэнди-Хук», штат Коннектикут. 20-летний Адам Питер Лэнза сначала застрелил дома свою мать, а затем отправился в школу. Там он убил двадцать детей в возрасте 5-10 лет и шестерых взрослых. После этого он покончил жизнь самоубийством.

1 октября 2015 года – убийство в лабораторном корпусе колледжа Ампква, штат Орегон. Тогда 26-летний местный житель Кристофер Шон Харпер-Мерсер застрелил 9 человек и ранил еще девятерых на территории кампуса. Переписка убийцы в интернете показала, что убийца хотел «стать героем новостей».

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