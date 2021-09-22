«Ахтунг! В космосе «боевая матрешка!» - Американского генерала напугал новый российский спутник

Тут хочется ответить по-американски же: «Хьюстон, у вас будут проблемы» Фото: Shutterstock

Командующий Космическими силами США Джон Рэймонд на киберкосмической конференции сильно постращал слушателей невиданным экзотичным российским оружием.

При этом он даже показал фото нашего спутника, которого называл то «боевой русской матрёшкой», то системой «кукла в кукле». А затем еще и разжевал, как эта система действует: «Это спутник внутри спутника. Спутник запускается, открывается, появляется ещё один спутник, он открывается — и снаряд выстреливает, чтобы уничтожить американские спутники».

Такие заявления, щекочущие нервы американцев, Рэймонд делает не впервые. Еще в феврале прошлого года он сравнивал аппараты «Космос 2542» и «Космос 2543» с матрёшками и говорил, что они якобы слишком сильно приблизились к американскому спутнику. А фантастический «Космос-2542» якобы вообще сделает США «глухими, немыми и слепыми». Он же утверждал, что на этом аппарате есть «безоткатная космическая пушка, способная разнести все американские спутники». Ну и вот такое заключение: «Российское спутниковое оружие показывает опасность туманных правил в космосе. Москва ведет безответственную политику по милитаризации космоса. Штатам придётся сражаться и выиграть битву за космическое превосходство».

Прокомментировать все эти заявления командующего Космическими силами США я попросил человека, который глубоко в теме, — инженера-конструктора космических аппаратов, старшего научного сотрудника Института космических технологий Алексея Ковалева.

- Алексей Владиславович, что вы можете сказать обо всех этих заявлениях генерала Рэймонда?

У меня они оставляют противоречивое впечатление. С одной стороны, Рэймонд напирает на то, что России негоже плохо вести себя в космосе. Нечего заполнять его пушками. А то, видите ли, Москва разместила за пределами атмосферы мобильную космическую артиллерию и теперь может пулять в разные стороны, что нервирует американских генералов. С другой стороны, тот же Рэймонд призывает США сражаться с россиянами и выиграть битву за космос. Такую позицию, как говорится, без бутылки не разберешь.

Но ведь рассказывая о наших «матрешках» Рэймонд конкретно называет российские спутники «Космос-2542», «Космос-2543». Он говорит, что «Космос-2542», запущенный на ракете «Союз» 25 ноября прошлого года, был похож на русскую матрешку. А через 11 дней после старта он выбросил еще один спутник, названный «Космос-2543».

Ну а затем, уже 15 июля 2020 года, «Космос 2543» высоко над Северной Европой сам выбросил еще один объект, который унесся со скоростью более 140 метров в секунду«. Что тут правда, а что нет?

— Я вам даже больше скажу! Есть в США и другой, не менее даровитый сказочник — Кристофер Форд, один из руководителей Агентства США по контролю над вооружениями. Он тоже уверен, что это был выстрел из космической пушки. Да-да, в одном из интервью он так и заявил: «Россия утверждает, что это был всего лишь „небольшой космический аппарат“ для осмотра других спутников. Чепуха, это был снаряд! ». Но если был «выстрел из пушки», если был «снаряд», то где пораженная цель? Всего ж этого нет!

— Ну а что же есть?

— А есть то, что Минобороны России с самого начала полета не скрывало, что аппарат «Космос-2542» — это военный спутник-инспектор. Да, он способен маневрировать в космосе. Может подлететь и к американским спутникам. И даже сфотографировать их на память. И даже сэлфи сделать.

Но чтобы палить в упор из пушки по штатовскому спутнику!? Это же безумие, которое выдумать могут только американцы! Вы представляете, что могло быть после этого? Весь мир бы трещал «о первой русско-амриканской космической войне»!

— Ну а все же, наш космический инспектор (или «боевая матрешка») к американскому спутнику подлетал?

— Да, было дело. Подлетал, но не очень близко. Он присмотрелся к американцу с расстояния 150 километров! Это была большая «космическая корова» — аппарат usa-245. У него длина — почти 20 метров!

Он входит в состав американской разведывательной группировки keyhole/crystal. А что, на этот спутник уже и за 150 километров посмотреть нельзя? Но мы же любопытные.

— Ну а пушка все же в «матрешке» была? Тот же Рэймонд заявляет, что русским не впервой отправлять на орбиту пушки. Что даже автопушка «Р-23» якобы была установлена на российской военно-космической станции «Алмаз».

— Пулять из такой пушки в космосе — это безумство. Даже легендарный фантазер барон Мюнхгаузен до такого бы не додумался! Такая пальба была бы равносильна самоубийству спутника. Отдача от выстрела в условиях микрогравитации способна не только разрушить хрупкий корпус спутника с тонкими стенками, но и неконтролируемо изменить орбиту.

— Так из-за чего тогда генерал Рэймонд устроил вопли вокруг нашей «матрешки»?

— Тут несколько причин, на мой взгляд. Командующий Космическими силами США, распространяя такие сказки-срашилки, хочет выбить побольше денег на свое войско. К тому же американцы невероятно самолюбивые люди: они уверены, что во всем должны быть первыми. А тут русские в космосе им пистон вставили. Вот они и завопили, что Москва милитаризует космос. Уж если на кого и надо в первую очередь тыкать пальцем, виня в милитаризации космоса, то в самих американцев. Они ведь даже не скрывают, что мини-челнок Boeing X-37 создавался, как космический истребитель. А программа Keyhole/CRYSTAL, заявленная, как сугубо гражданская, управляется, между прочим, Национальным управлением военно-космической разведки США. И этим все сказано. Ну а еще я хочу сказать, что Россия уже давно и много раз призывала США не милитаризировать космос. Американцы этого не слышат и выводят оружие в космос. А мы что, — должны на это смиренно смотреть и спокойно «курить бамбук»? Да нет же. Тут хочется ответить по-американски же: «Хьюстон, у вас будут проблемы».