В Кремле сожалеют, что Эрдоган заявил об "аннексии" Крыма перед визитом в Россию

Кремль сожалеет, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об "аннексии" Крыма во время подготовки его визита на саммит в Сочи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ, - прокомментировал Песков. - Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами".

По словам Пескова, адресатом послания турецкого лидера Кремль видит "безусловно себя".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.