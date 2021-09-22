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Звезды22 сентября 2021 21:53

Андрея Звягинцева вывели из искусственной комы: «Собирается в госпиталь на реабилитацию»

Спонсор лечения кинорежиссера подтвердил, что немецкий пациент идет на поправку
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Перенесший коронавирус 57-летний Звягинцев лечился в одной из частных клиник Германии

Перенесший коронавирус 57-летний Звягинцев лечился в одной из частных клиник Германии

Фото: Влад КОМЯКОВ

Стоило «КП» написать, что режиссер Андрей Звягинцев готовится к выходу из медикаментозной комы и скоро может вернуться в сознание, как это и произошло.

Владелец инвестиционной компании АФК «Система», производящей и вакцину от ковида «Спутник V», Владимир Евтушенков подтвердил, что дела у режиссера куда лучше.

— Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное, — заверил бизнесмен, оплативший лечение Звягинцева. — Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже.

Перенесший коронавирус 57-летний Звягинцев лечился в одной из частных клиник Германии. В пиковый момент поражение его легких составляло 92%. Но с помощью аппарата ЭКМО (венно-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация) даже при таком заражении организм режиссера удалось сохранить на уровне достаточного жизнеобеспечения и в итоге, после уничтожения вируса, вывести в рабочее состояние.

В настоящий момент, как подтвердила и первая жена режиссера, акушерка Инна Мишукова, Андрей Петрович идет на поправку в Германии — там и будет проходить курс реабилитации.

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