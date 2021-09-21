Состояние здоровья Андрея Звягинцева: Когда режиссёр придёт в себя после коронавируса и комы

Популярный режиссер еще с середины лета пытается побороть коронавирус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как стало известно неделю назад, двукратный номинант на «Оскар» Андрей Звягинцев заболел коронавирусом и находится в тяжелом состоянии. Окружение и менеджмент режиссера тщательно скрывали это общественности, но информация начала просачиваться. KP.ru восстанавливает хронологию событий и уточняет последние изменения.

Когда заболел

В июле продюсер и давний покровитель Андрея Звягинцева Александр Роднянский сообщил, что пауза в их сотрудничестве после выпуска фильма «Нелюбовь» завершена и теперь режиссер берется за первый англоязычный фильм. Это семейная драма о расставании (довольно неожиданно для Звягинцева) под названием «What happens» ("Что происходит").

В июле продюсер и давний покровитель Андрея Звягинцева Александр Роднянский сообщил, что пауза в их сотрудничестве после выпуска фильма «Нелюбовь» завершена и теперь режиссер берется за первый англоязычный фильм. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

- Андрей - автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально, - уточнял Роднянский, объясняя, почему до сих пор англоязычного фильма в карьере Андрея Петровича ни разу не случилось. - Но... у него родился замысел, для которого английский язык органичен. Так, кстати, было и с «Еленой», которая поначалу была написана Звягинцевым и Негиным как англоязычная история. Но трансформировалась в мною любимый фильм о Москве. Думаю, новый замысел осуществится на английском. История того стоит. Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев.

Фото: кадр из фильма

В том же июле, как выяснилось, Звягинцев слег с коронавирусом. Ничего не предвещало комы и серьезной угрозы жизни.

Где лечился

Кинорежиссер на тот момент находился в Москве и был госпитализирован в серьезный лечебный центр —был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА на Ореховом бульваре в Москве. Там Звягинцев находился под пристальным вниманием опытных врачей, академиков и проч. И в конце июля был выписан — уровень сатурации и анализы крови позволяли это сделать.

Но через некоторое время режиссеру снова поплохело. Он вызвал скорую — и его отвезли на этот раз в городскую больницу им. Давыдовского. Там врачи после КТ и других тестов диагностировали поражение почти 90% легких. Удивительно, что результаты ПЦР были отрицательными. Доктора толком не могли понять, что происходит с Андреем Петровичем. То ли ложноотрицательные тесты, то ли неизведанные побочные явления коронавируса. В какой-то момент, когда ситуация стала критической, и легкие режиссера не справлялись с обогащением крови кислородом его, как и певицу МакSим в свое время, подключили к аппарату ЭКМО — то есть функцию насыщения кислородом взял на себя аппарат, прогоняющий кровь со скоростью 3 литра в минуту. Видимо, это и спасло режиссера. Организм начал возвращаться к жизни.

Тогда семья Звягинцева и приняла решение вывезти пациента туда, где часто лечат российских пациентов — в Германию. В августе режиссера транспортировали в одну из крупных немецких клиник. Там он находился в состоянии медикаментозной комы.

Кто оплатил лечение

Если в России Звягинцев лечился за счет государства, то в Германии — на деньги спонсоров. В частности, за счет инвестиционной компании АФК «Система», принадлежащей Владимиру Евтушенкову.

В состав АФК «Система» входит компания «Биннофарм Групп», выпускающая вакцину от коронавируса «Спутник V». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бизнесмен взял на себя эту ношу то ли потому что фанатеет от фильмов Звягинцева, то ли из чувства вины — ведь именно в состав АФК «Система» и входит компания «Биннофарм Групп», выпускающая вакцину от коронавируса «Спутник V». Судя по всему режиссер не ставил себе вакцину, то есть предвосхитить заражение и помочь ему заранее так и не удалось.

Когда придет в себя

Поняв, что скрывать болезнь бессмысленно, близкие потихоньку начали комментировать состояние Звягинцева.

— Я общалась с его близкими друзьями, — говорила бывшая жена режиссера, акушерка Инна Мишукова. — И насколько мне известно, он лечится в Германии и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика.

Речь идет о том, что режиссера уже отключили от всех аппаратов, помогавших его организму справляться с работой во время заражения, и теперь Звягинцев сам может полноценно дышать и функционировать. Осталось грамотно вывести его из медикаментозной комы, чем в настоящее время и занимаются немецкие врачи. Срок такого «возвращения» зависит сугубо от индивидуальных особенностей организма и контекста осложнений. Петра Мамонова вывести из комы не удалось. А вот МакSим, как объяснял ее врач-реаниматолог, отозвалась и вернулась к жизни буквально через полчаса. Восстановление Звягинцев продолжит в Германии — так решили его родственники.

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