Блогеры помогли обнаружить тело путешественницы, которую искала вся Америка

Габби и ее молодой человек Брайан Лондри пару месяцев назад взяли в аренду фургон, оборудовали там дом на колесах и отправились в путешествие по всей стране Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

22-летняя Габби Петито, как и многие молодые девушки, мечтала прославиться и стать знаменитым блогером. По злой иронии судьбы, чтобы получить подписчиков и лайки, девушке пришлось умереть.

Габби и ее молодой человек Брайан Лондри пару месяцев назад взяли в аренду фургон, оборудовали там дом на колесах и отправились в путешествие по всей стране. Для молодых людей это было не только приключение, но и способ заработка: они рассчитывали раскрутить свои соцсети, в которых активно рассказывали о жизни на колесах, стать блогерами и зарабатывать на рекламе.

Для путешествия пара арендовала небольшой по американским меркам фургон Ford Transit. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но из путешествия вернулся один Брайан — и раньше срока. Он не стал отвечать на все вопросы родителей Габби. А девушку начали искать буквально всей страной: полиция, ФБР, добровольцы. И блогеры. И именно они помогли найти Габби. Вернее, к сожалению, найти ее тело.

Смотреть видеосюжет Белый фургон Габби и Брайана обнаружили блогеры-путешественники

Страшную находку сделали в национальном парке Бриджер-Титон в штате Вайоминг. За пару дней до этого коллеги Габби по блогерскому ремеслу Кайл и Дженни Бентан опубликовали видео , на кадры которого попал белый фургон, на котором путешествовали Габби и Брайан. О истории пропавшей туристки блогеры узнали из соцсетей, где к тому моменту были уже десятки тысяч постов об исчезнувшей. Им показалось, что они где-то видели тот самый фургон, и бросились пересматривать отснятый материал. Перед тем, как залить кадры в Интернет, Кайл и Дженни отправили видео в ФБР. И агенты отправили поисковые отряды в нацпарк. Вскоре тело нашли.

22-летняя Габби Петито, как и многие молодые девушки, мечтала прославиться и стать знаменитым блогером Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судмедэксперты установили, что смерть была насильственной. Главным подозреваемым тут же стал Брайан. Но теперь пропал уже он. По словам родителей, пока шли поиски Габби, он отправился в поход. Теперь ищут уже его — чтобы допросить с пристрастием.

Тем более, что блогеры уже уверены в его виновности. Так, тиктокер Миранда Бейкер рассказала, что 29 августа она со своим спутникам подвозили его как раз недалеко от того места, где позже обнаружили тело Габби. Брайан предложил за услуги подбросивших его молодых людей 200 долларов, но вышел раньше, чем они приехали в пункт назначения.