"Искусственный интеллект" начнет писать заявления в полицию

Сотрудники полиции планируют все больше своих обязанностей делегировать "искусственному интеллекту". Фото: Олег ЗОЛОТО

Статистический отдел Комиссариата внутренних дел появился 23 сентября 1918 года, а в 1970 году МДВ создало Главный информационный центр с территориальными подразделениями. Цифровизация всего массива данных началась совсем недавно - 2000-х годах.

- В настоящее время в ФКУ "ГИАЦ МВД России" эксплуатируются свыше 30 централизованных информационных систем и подсистем, которые модернизируются параллельно с развитием IT-технологий. Общий объем информационных массивов – более 504 миллионов объектов учета, - сообщает МВД России.

То есть в три раза больше, чем населения в стране. Но в этих базах заключена не только информация о гражданах.

- Подсистема "Дистанционное мошенничество" аккумулирует сведения о мошенничествах, совершенных дистанционным способом, номерах банковских карт, телефонах злоумышленников, с которых они звонили или на которые просили перезвонить, фишинговых сайтах. Подсистема "Опознание (биометрическая идентификация)" помогает идентифицировать людей по их фотоизображениям. При ее разработке сотрудниками ГИАЦ были применены нейронные сети, - поясняют в МВД России.

По данным ведомства, за последние годы благодаря цифровизации, сотрудникам Главного информационного центра удалось усовершенствовать работу централизованной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системы, что позитивно отразилось на скорости получения подразделениями органов внутренних дел оперативно значимых сведений. По тому же пути развивается оказание государственных услуг. Через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ) граждане могут получить справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Сотрудники полиции планируют все больше своих обязанностей делегировать "искусственному интеллекту". Так, стало известно, что студенты Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя разработали программу, которая будет самостоятельно искать похищенный антиквариат на открытых торговых онлайн-площадках. О своих находках она будет заявлять в территориальные отделы полиции. То есть, фактически заявления в полицию начнет писать "искусственный интеллект"...

Проект уже решено внедрить в деятельность подразделений органов внутренних дел.