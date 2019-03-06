Россия обогнала США и Европу по искусственному интеллекту

Помните, как в "Терминаторе 3" суперкомпьютер "Скайнет" с искусственным интеллектом захватил управление ракетами и развязал третью мировую? Так вот: Россия сейчас ближе всех, чтобы повторить это в реальности. Наша страна - самая активная в мире по внедрению у себя искусственного интеллекта (ИИ). По данным Microsoft, 30% крупных российских компаний начали использовать ИИ, а средний показатель для США и Европы — 22,3%.

Ладно, про ракеты и третью мировую мы пошутили. Искусственный интеллект не умеет пока захватывать власть в государствах. Зато он отлично подменяет людей в рутинной работе.

Один крупный российский госбанк уволил 70% менеджеров среднего звена, заменив их компьютером с искусственным интеллектом. Теперь машина рассматривает кредитные заявки и учитывает риски, она же решает, дать деньги человеку или нет. По телефону с клиентами общается тоже искусственный интеллект — большая часть вопросов решается в автоматическом режиме, только в самых запутанных случаях подключается человек.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию дал поручение правительству до 15 июня разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта. ИИ повышает эффективность бизнеса — экономятся деньги на зарплатах, компьютер делает рутинную работу быстрее человека, без выходных и больничных. При должной отладке он и ошибается меньше.

Искусственный интеллект уже используют в страховании, системах распознавания лиц. В каршеринге Яндекса ИИ по имени Алиса уже сейчас разговаривает с водителем о погоде, пробках и советует музыку. Все разработки беспилотных машин или самолетов тоже используют искусственный интеллект.

Остается один вопрос: если роботы и умные устройства занимают все больше рабочих мест, то куда же тогда деваться людям. Специалисты говорят, что лучше всего - переучиваться и осваивать новые профессии. Тем, до которых искусственный интеллект еще не добрался.

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