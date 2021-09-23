«Кинотавр», день четвертый: кровь в «Общаге» и дочь Сергея Бодрова-младшего

Кадр из фильма «Общага-на-крови»

«Общага-на-крови» - совсем ранний роман уральского прозаика Алексея Иванова: он написал его в 1992 году, когда ему было 23. А опубликовали книгу только в 2006-м, на волне популярности ивановских «Сердца Пармы» и «Золота бунта». Конечно, на этот счет есть разные мнения, но лично мне кажется, что лучше было бы рукопись «Общаги» оставить в писательском архиве, если вообще не сжечь. Эта «жемчужина современной молодежной прозы» (как роман аттестовали в издательской аннотации) выглядит нелегальной попыткой подростка пролезть в великую русскую литературу: жгучая мелодраматичность переплетается в ней с лютой достоевщиной, и персонажи на каждой странице ставят перед собой Большие Вопросы, чтобы тут же утопить их в водке. В свои 23 года Иванов еще не научился управляться ни с героями, ни с унынием, которое их окружает.

Но, как и было сказано, мнения существуют разные. Например, отличный оператор Роман Васьянов (в России он снял «Стиляг», а в Голливуде - «Отряд самоубийц» и «Ярость» с Брэдом Питтом), выбрал «Общагу» для своего режиссерского дебюта. Этот фильм должен был выйти еще пару лет назад, но премьеру отложили из-за пандемии (в итоге он выйдет 26 сентября сразу на онлайн-платформах, минуя кинотеатры). Сначала картина называлась «Тенерифе», потому что герою — первокурснику, «ботанику», отличнику по кличке Забела - бесконечно снится волшебный испанский остров, «где ждет неизмеримое счастье». А просыпается он в грязном, тесном, унылом общежитии свердловского института в 1984 году. Его населяют самые разные юноши и девушки; не у всех есть право там проживать, и комендантша (блистательная, как и полагается, Юлия Ауг) постоянно грозится выселить всех к чертовой матери. Однажды происходит трагедия: с крыши общаги прыгает и насмерть разбивается девушка. Забела единственный знает, почему она это сделала: ее изнасиловал муж той самой комендантши (он давно привык селить барышень в пустующих комнатах и брать с них плату натурой). Теперь первокурснику надо дойти до следователя и рассказать обо всем, что он видел. Но комендантша сделает все, что в ее силах, чтобы ему помешать.

Кадр из фильма «Общага-на-крови»

Васьянов оказался режиссером очень аккуратным и тщательно воссоздал атмосферу середины 80-х с ее мелодиями и ритмами, шмотками и лозунгами, Ильичом на стене актового зала и разваливающимися на глазах соцмодернистскими зданиями. В этом нет осознанной ностальгии, но есть пушкинское «что пройдет, то будет мило»: Роману, похоже, и правда нравится с безопасного расстояния рассматривать не самую веселую эпоху. Его актеры (Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Илья Маланин, Геннадий Вырыпаев) наполняют каждый кадр жизнью и энергией, а Никита Ефремов и вовсе демонстрирует класс игры, заставляющий вспомнить лучшие роли его отца и его деда.

Конечно, в голову сразу лезут те самые «Стиляги», которых Роман снял много лет назад и на которых, похоже, почти машинально оглядывался: есть в этих фильмах что-то неуловимо схожее, помимо операторского почерка. В конце концов, это фильмы про молодость, и вслед за строкой Пушкина хочется вспомнить и строку Бродского - «добрый день, вот мы встретились, бедная юность». Не самый плохой способ разбавить ивановскую чернуху. Разумеется, кончится все очень грустно, но это будет не тот жестокий до непреднамеренной комичности финал, которым неопытный Иванов оснастил книжку: Васьянову, человеку, виртуозно управляющемуся со светом, и печаль удалось сделать сияющей.

Кадр из фильма «Подельники»

* * *

Еще одна хорошая дебютная работа в конкурсе — фильм Евгения Григорьева «Подельники». Вообще Григорьев — очень талантливый документалист, автор отличного фильма «Про рок». А к постановке игрового фильма его много лет склонял другой замечательный режиссер, Алексей Федорченко — и в итоге Евгений вместе с драматургом Ниной Беленицкой взялся за сценарий.

«Это история основана на реальных событиях моей жизни», - рассказывал он в интервью. - «У меня в 7 лет убили отца, но убийца не сел в тюрьму и я ходил с ним по одним деревенским улицам довольно долго. При всей жутковатости истории сценарий получился ироничный, смешной. До слез». На экране убийцей стал Павел Деревянко; он отправляет на тот свет своего знакомого и собутыльника за одно слово - за то, что тот посмел обозвать его козлом. А единственным свидетелем преступления оказывается спортсмен-биатлонист (Юрий Борисов), приехавший вместе с женой в родную уральскую деревню погостить и поработать учителем физкультуры: выглянул из окна, увидел, как «двое несут третьего», решил, что речь идет о банальной пьянке и слишком поздно осознал, что случилось на самом деле. У убитого есть десятилетний сын, который мечтает отомстить за папу. И именно биатлонист начинает его утешать, заботиться о нем, учить его стрелять из спортивной винтовки, постепенно и совершенно невольно заменяя отца.

Кадр из фильма «Подельники»

Борисов — главная звезда нынешнего «Кинотавра» (вне конкурса у него два фильма, а в конкурсе три). Почти бодровские органика и обаяние сочетаются у него с безупречной актерской техникой (которая при этом не лезет в глаза, как у некоторых его коллег). Тот случай, когда человек просто входит в кадр и вроде бы ничего особенного в нем не делает — но ты не можешь отвести от него взгляда. Тут можно подбирать разные слова из разных языков: по-английски это называется strong screen presence, “мощное присутствие на экране», а по-гречески — просто «харизма». Именно благодаря этим своим особенностям два года назад, после «Хрусталя» и «Быка», Борисов мгновенно стал самым востребованным молодым актером в России. Смотреть, как в «Подельниках» он взаимодействует с Деревянко (еще одним отличным актером, чей диапазон вовсе не ограничивается ролями в комедиях) — чистый кайф, вот и все.

Кадр из фильма «Море волнуется раз»

Раз уж речь зашла о Сергее Бодрове-мл., нельзя не упомянуть о его дочери, 23-летней Ольге Бодровой: она сыграла главную роль в еще одной конкурсной картине, «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Это беспощадное, глубоко авторское произведение способно всерьез озадачить и самого опытного критика. На экране юная героиня Бодровой и ее бойфренд (Валерий Степанов) обживаются в лесной хижине, причем девушке периодически снятся кошмары, в которых на Москву надвигается огромная волна (примерно как в «Далекой Радуге» Стругацких). По соседству живет немолодая пара (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), которая является (или не является) теми же героями, только в пожилом возрасте. Где разворачивается действие? Что здесь сон, а что явь? Кто в этой картине реален, а кто не очень? Вот лишь приблизительный список вопросов, которыми будут мучиться зрители этой картины.

Кадр из фильма «Море волнуется раз»

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