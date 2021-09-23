Внучка Олега Янковского впервые показала жениха

Внучка Олега Янковского Елизавета на "Кинотавре". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внуки основателя «Кинотавра» Олега Янковского давно уже решили продолжить дело актёрской династии.

Иван Янковский успешно блеснул в фильме «Текст». Теперь и его 27-летняя сестра Елизавета устремилась в сторону большого кино.

На «Кинотавре» в Сочи Лиза представляла конкурсный фильм

«Подельники». Приезд Лизы не скучающий из-за плохой погоды и отсутствия больших звёзд «Кинотавр» произвёл нешуточный фурор в репортерской среде. На ковровой дорожке фестиваля наследница Янковского впервые представила своего бойфренда, известного 32-летнего актёра Александра Паля, который прилетел на киносмотр с картиной «рулевого» театра «Современник» Виктора Рыжакова «День мёртвых».

Актер Александр Паль и Федор Бондарчук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, гости кинофестиваля заметили, что внучка Олега Янковского такая же модница, как и ее мама, актриса Оксана Фандера. Лиза появилась на премьере «Подельников» в чёрном платье силуэта «футляр», который дополнила серьгами и кольцом в белом золоте с бриллиантами и изумрудами. Такой роскошный комплект эксперты оценили в более 20 миллионов рублей.

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