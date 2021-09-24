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Общество24 сентября 2021 7:00

Любимец Брежнева и женщин: Кем на самом деле был Константин Черненко, предпоследний руководитель СССР

Самому «скоротечному» из генеральных секретарей Константину Черненко— 110 лет
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Самому «скоротечному» из генеральных секретарей Константину Черненко — 110 лет. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

Самому «скоротечному» из генеральных секретарей Константину Черненко — 110 лет. Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

24 сентября 1911 года в Минусинском уезде Енисейской губернии родился мальчик, который много лет спустя станет правой рукой генсека Леонида Брежнева, будет главою самой большой страны мира 1 год и 25 дней и окажется последним, кого похоронят у Кремлевской стены…

В архивах «Комсомолка» нашла интересные документы о предпоследнем генеральном секретаре ЦК КПСС

ДАЛЕКОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Все предшественники Константина Устиновича на посту главы компартии и страны — Сталин, Хрущев, Брежнев - имели тот или иной опыт участия в войнах. Даже не ходивший в атаку Юрий Андропов в Карелии в годы войны руководил из Петрозаводска партизанским движением (при этом, правда, линию фронта не пересекал).

Что говорят о военном опыте будущего лидера СССР документы?

Согласно приказу № 403 от 4 ноября 1930 года , подписанном начальником Даркентского 49-го погранотряда Деяновым, Черненко Константин (социальное положение — крестьянин бедняк), прибывший в числе 75 призывников из Красноярского края в Казакскую АССР (ныне Казахстан - ред.), был зачислен в учебный дивизион на все виды довольствия. И там же в феврале 1931-го вступил в ВКП (б).

По окончании учебки 22 марта 1931-го приказом №81 за подписью все того же Деянова Черненко К.У. отправлен на погранзаставу Хорогс (полвека спустя отсюда в Москву пограничники отправят поздравительная телеграмму в связи со вручением третьей Звезды Героя социалистического труда их бывшему однополчанину, ставшему первым лицом страны). А в 1931-м, 1 апреля «для пользы службы» 20-летенего Костю Черненко перемещают с 8-й на 1-ю заставу, а 18 апреля он определен по классу как пулеметчик. Стал секретарем комсомола заставы.

Леонид Ильич Брежнев вручает орден Ленина и вторую золотую медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда Константину Устиновичу Черненко. Фото Эдуарда Песова и Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС

Леонид Ильич Брежнев вручает орден Ленина и вторую золотую медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда Константину Устиновичу Черненко. Фото Эдуарда Песова и Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС

А 29 января 1932-го «уволен в долгосрочный отпуск согласно приказу» РВС №151.

С тех пор сибирский паренек - на комсомольской и партийной работе. В 1941-1943 годы был секретарем по пропаганде и агитации Красноярского крайкома партии. А с сентября 1943-го и до конца войны учился в Высшей школе партийных организаторов при ЦК ВКП (б) в Москве.

В личном листке по учету кадров от 3 сентября 1956-го в графе «воинское звание» стоит отметка «старший батальонный комиссар», политсостав, род войск - «пехота».

В общем, на фронтах, в партизанах, у станков оборонных заводах Черненко замечен не был - он был агитатором и пропагандистом во глубине сибирских руд, а потом повышал квалификацию в столице.

Тем не менее, например, в анкете 17-го съезда профсоюзов СССР 1982 года в графе «Участвовал ли в Великой Отечественной войне» Константин Устинович ставит «да».

Константин Черненко ( в центре) во время визита в Грецию

Константин Черненко ( в центре) во время визита в Грецию

ПРОГРЕССИВНЫЕ ГОНОРАРЫ

Константин Устинович активно писал статьи и книги. Они издавались во Франции и Испании, Италии и Британии, даже в далекой Японии.

Согласно договору №34775 от 15 апреля 1981 года между издательством «Прогресс» и автором Черненко К.У. , последний предоставляет издательству право перевода с русского на немецкий своего произведения. Название завораживает - «Вопросы работы государственного и партийного аппарата». «Прогресс» обязался выплатить тогдашнему секретарю ЦК гонорар из расчета 90 рублей за авторский лист. Листов было 24 - и Черненко получил только за перевод этой ( не первой и не последней) своей книги 2160 рублей.

Зарплата генсека Брежнева тогда составляла 1200 рублей.

Возглавив КПСС и СССР, Константин Устинович, уплачивая партийные взносы с сумм от 1200 до 1700 рублей, в 1984-м только от Политиздата получил 4550 рублей в качестве гонорара.

Вообще, партия не обижала своего любимца. В его трудовой книжке на странице «Сведения о поощрениях и награждениях» с печатью «Канцелярия Президиума Верховного совета СССР» немало записей о премиях.

Накануне нового, 1961-го года Черненко 30 декабря «за хорошую работу по выполнению заданий руководства» премирован в сумме 2000 рублей. 13 ноября 1961-го поощрен благодарностью и месячным окладом «за образцовое обслуживание делегатов исторического ХХII съезда КПСС». 21 марта 1962-го «за хорошую работу в аппарате Избиркома» - снова благодарность с премией в 200 рублей. А 17 декабря 1962-го премирован 250 рублями «за хорошую работу по обслуживанию сессии ВС СССР... и иностранных парламентских делегаций» (при том иностранными языками не владел — что указывал в своих анкетах). Последняя запись в трудовой (вернее, уже во вкладыше) с конкретной цифрой — 170 рублей - датируется 22 декабря 1964-го. Дальше указываются «благодарности» и «выдача денежного вознаграждения». И за подготовки партийных форумов, и даже за организацию Всесоюзного съезда колхозников.

Когда с 1 сентября 1956-го он приступил к работе завсектором отдела пропаганды и агитации ЦК по союзным республикам в Дневной сводке № 62-88 от 3 сентября 1956 отмечено:выдать 2500 рублей. Спустя 9 лет в августовской сводке 1965-го после утверждения в должности заведующего общим отделом ЦК по штатному расписанию ему устанавливают максимальную зарплату в 550 рублей.

В 1965-м Черненко получал 550 рублей в месяц (зарплата квалифицированного рабочего была 110 рублей)

В 1965-м Черненко получал 550 рублей в месяц (зарплата квалифицированного рабочего была 110 рублей)

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Предпоследний генсек, судя по всему, в молодости был человеком, любившим жизнь во всех ее проявлениях.

В том же личном листке по учету кадров от сентября 1956-го в графе «Семейное положение» указывает: жена 42 года, дочь 12 лет, дочь 9 лет сын 6 лет и сестра на моем иждивении — 56 лет.

Речь об Анне Дмитриевне Черненко ( в девичестве Любимовой), с которой Черненко официально вступил в брак в 1944-м. Ни в автобиографии, ни в личном деле, ни в иных документах в РГАНИ в фонде №2, который касается Черненко, никаких других браков и детей не указано. Тем не менее в другом архиве, в РГАСПИ, в фонде №17 хранится письмо от Н.В. Кушнэр на имя 1-го заместителя начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Д.Т. Шепилова. Коммунистка с 1927 года, Нина Васильевна сообщает, что в 1937-м году Черненко женился на враче Марии Михайловне Левиной, а в 1939-м оставил ее с ребенком. До этого, утверждала Кушнэр, она сама три года жила в браке с Черненко, но тот бросил ее после смерти их общего ребенка. По ее словам, Черненко также платил алименты на ребенка агроному Новоселовского района Фаине Елисеевой.

Кушнэр упоминает о том, что весной 1937-го на закрытом заседании Уярского райкома партии "обсуждалось поведение Черненко в семье" и ему вроде бы был вынесен строгий выговор ( в личном деле запись об этом отсутствует, сам он в анкетах указывал, что "партвзысканий не имеет" — ред.). По данным "брошенной жены" Константин был переведен в другой район Красноярского края. Если же судить по отметке в личном деле, с 1937-го бывший завотделом пропаганды и агитации райкома перешел на работу директором краевого дома политпросвещения в Красноярске.

Получивший такое удивительное письмо Дмитрий Шепилов, судя по всем, отнесся к сигналу от бывший жены растущего партийного функционера о его нестойком моральном облике весьма серьезно.

И в начале 1948-го сообщает секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову, что «тов. Черненко К.У., сходясь с другими женщинами, бросал своих жен вместе с детьми». А заместитель секретаря партбюро Управления пропаганды и агитации ЦК Константин Калашников отмечает, что Черненко «в морально-бытовом отношении был крайне неустойчив».

Впрочем, слишком серьезных последствий для Константина Устиновича, который тогда повышал партийную сознательность масс в Пензе и ждал перевода в центральный аппарат в Москву(в марте в секретариате ЦК дело было практически решено, но потом расстроилось), не последовало. Вместо столицы СССР, он с законной супругой Анной и дочерьми Еленой и Верой оказался в столице Молдавии.

Где и состоялось его историческое знакомство с Леонидом Брежневым.

Леонид Ильич в 60-е переложил на плечи Константина Устиновича массу бумажной работы в ЦК. А в 70-е и особенно в начале 80-х именно Черненко был человеком, который отвечал за выступления Брежнева, за его переписку, за ход заседаний Политбюро (которые с 1981-го он как правило вел). Черненко в 1982-м считался был одним из двух преемников Брежнева — вторым значился Андропов…

Только за перевод своей книги в 1981-м Черненко получил боле 2 тысяч рублей

Только за перевод своей книги в 1981-м Черненко получил боле 2 тысяч рублей

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Никита ПИВОВАРОВ:

Год Черненко у власти был очень насыщенным

«КП» попросила прокомментировать главные итоги правления предпоследнего генсека главного специалиста РГАНИ Никиты Пивоварова.

- Что успел Черненко сделать в экономике?

- Предприятиям начали давать больше прав. Разрабатывала реформу группа Николая Рыжкова, они проводили эксперименты на заводах и фабриках. Зеленый свет этому дал Черненко. Определенную самостоятельность трудовых коллективов, которую видим в сегодняшней Белоруссии – к этому образцу начали стремиться команда Черненко в 1984-м. Хотя первые проработки начались при Андропове. Но разработанная Рыжковым программа более чем на 100 листов была положена на стол именно Константину Устиновичу.

- А что с научно-техническим прогрессом?

- Ускорение НТР было одной из проблем в СССР. Много лет не могли собрать специальный пленум Политбюро, посвященный научно-технической революции, в которой Советский Союз явно отставал. При Черненко было принято конкретное постановление Политбюро, что весной 1985-го пленум, посвященной этой теме, должен состояться. Но его провели летом 85-го, когда пожилого генсека уже не было в живых.

- Генсек придавал высокое значение роли профсоюзов?

- Усиление роли профсоюзов при нем началось, но законченную форму не приобрело – не было такого сильного лоббиста, как Рыжков.

- У Советов стало больше возможностей?

- Расширение полномочий Советов – идея эта при позднем Брежневе обсуждалась и подхвачена Андроповым. Вообще ,Черненко не обрывал резко ни одно из больших начинаний предшественников.

- Черненко боролся с теневой экономикой?

- При нем возобновилось дело экс-министра МВД Щелокова, который именно при Черненко покончил с собой. Знаменитое «узбекское» или «хлопковое» дело – тоже при нем. Когда мы говорим, что Андропов инициировал масштабную борьбу с коррупцией, то забываем, что еще в конце 70-х началось дело, связанное с отделение Московского народного банка в Сингапуре. Потом начались «рыбное» и узбекское дела, дело Елисеевского гастронома, директор которого расстрелян был тоже при Черненко. Который не прекращал «старых» крупных дел, но и новых не начинал.

- В образовании предпринимал реформы?

- Начата была реформа школы. С ориентацией школьников на получение конкретных профессий, связь школы с производством. Тут авторство именно генсека.

- А что в международных отношениях?

- При Андропове был резкий уход в противостояние в первую очередь с США, когда казалось, что до обмена ударами недалеко. При Черненко общий накал противостояния с Америкой снижался, хотя олимпийскую сборную СССР на Игры-1984 в Лос-Анджелес мы не отправили. Посылались неформальные сигналы Западу- Москва готова к понижению градуса напряжения. К нам приезжают президент Франции Миттеран и король Испании Хуан Карлос с женой.

Черненко не упоминал ни о партийных взысканиях, ни о том, сколько у него на самом деле детей

Черненко не упоминал ни о партийных взысканиях, ни о том, сколько у него на самом деле детей

- И с Китаем стало полегче?

- В декабре 1984 было заключено соглашение о сотрудничестве с КНР. Но там в основном, не экономические, а культурные, образовательные связи.

- В правлении Черненко для страны было больше плюсов или минусов?

- Такое короткое правление оценить трудно. Но были инициированы важные реформы в экономике, образовании, партийном строительстве. Сейчас отмахиваются от этого, но тогда ведь Константин Устинович запустил дискуссии о новой программе партии – а это был один из ключевых документов для СССР. Год Черненко был очень насыщенным на события, пусть они были, может, не слишком яркими как, например, у Андропова. Однако ему не повезло – он пришел к власти глубоко пожилым и больным человеком. Но эпоха с 1981 по 1985 годы изучена не до конца – часть документов по заседаниям Политбюро до сих пор не рассекречена. И Черненко как и Андропов во многом остаются фигурами-загадками…

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