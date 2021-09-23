Группа СПБЧ записала музыкальную сказку для детей и взрослых

Российская группа СБПЧ ("Самое Большое Простое Число") выпустили музыкальную сказку для детей и взрослых "Потерянное зеркальце", по мотивам произведения Павла Пепперштейна.

Российская группа СБПЧ ("Самое Большое Простое Число") выпустили музыкальную сказку для детей и взрослых "Потерянное зеркальце", по мотивам произведения Павла Пепперштейна. Трейлер уже опубликован на их канале в YouTube.

О ЧЕМ ЭТА СКАЗКА

Это история о приключениях ручного зеркальца c кремлёвской башней на рукоятке, которое ускользает от воров и бродяг, ведет беседы с трюмо и русалкой-профессором, попадает в плен птицы-ныряльщицы и оказывается в самых неожиданных местах: от дна Черного моря до свалки возле небольшого южного города.

Работа над произведением длилась больше года. Авторы написали 30 оригинальных композиций и 15 новых песен СБПЧ

Зеркальце отражает радости и переживания, отчаяние и надежду, отторжение и любовь. За время своих странствий и приключений, зеркальце, а вместе с ним и слушатели, узнают много нового о себе и окружающем мире и, в конце концов, ответят на вопрос, существует ли в природе сосисочный ридикюль и где найти работящих котят-садовников.

ДЛЯ КОГО ЭТА СКАЗКА

Автор оригинального текста Павел Пепперштейн рассказал, что первую версию этой книги он написал в 1986 году в Праге для своего отца, и была она ориентирована скорее на взрослое поколение, но он всегда хотел "передать эту песенку детям".

«Мне хотелось, чтобы у моего сына и других детей вокруг было что-то похожее. Какая-то своя музыкальная сказка. Сын вырос, пришлось сочинить и записать сказку так, чтобы она была понятной и детям, и взрослым. "Потерянное зеркальце" — это не игра в ретро или попытка сделать "как раньше". Это живая и захватывающая история про взросление, любовь и дружбу, с оригинальной музыкой и смелой фабулой», - делится музыкант группы СПБЧ Кирилл Иванов.

КАК СОЗДАВАЛАСЬ СКАЗКА

Авторами пьесы выступили солист группы СБПЧ Кирилл Иванов и театральный режиссёр, хореограф-постановщик Олег Глушков, которые адаптировали текст сказки и создали 30 оригинальных композиций и 15 новых песен СБПЧ. Работа над произведением длилась больше года. Участие в создании приняло более 30 человек: сценаристы, музыканты, актеры, звукорежиссеры и многие другие.

Авторами пьесы выступили солист группы СБПЧ Кирилл Иванов и театральный режиссёр, хореограф-постановщик Олег Глушков, которые адаптировали текст сказки и создали 30 оригинальных композиций и 15 новых песен СБПЧ.

Озвучили сказку известные российские артисты. Александр Гудков озвучил вора по имени Соленый, Антон Лапенко - следователя Соломонова, а Яна Троянова русалку-профессора. Само зеркальце озвучила Евгения Борзых.

«Мой вор по кличке Солёный крадет нематериальные блага: девичьи сердца, плохое настроение, одиночество и зависть. Он очень тонкая натура, даже слишком, но без Солёного жизнь была бы пресной котлетой» - рассказал Александр Гудков.

ГДЕ ПОСЛУШАТЬ

Аудиосказку можно послушать на всех стриминговых платформах. У проекта есть канал в Яндекс.Дзене "Потерянное зеркальце", в котором можно больше узнать о том, чем вдохновлялись авторы сказки и как получилась ее яркая адаптация для детей и взрослых.