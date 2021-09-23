По Полтаве развесили плакаты «На Москву!»

Bсе это выглядит, как чернушный анекдот. Фото: Twitter.com

По Полтаве развесили билборды с головой гетмана Мазепы и надписью «На Москву!». По совокупности, все это выглядит, как чернушный анекдот. Потому что автор плакатов — депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (прославившийся селфи с трупами в Доме профсоюзов Одессы) от партии «Европейская солидарность». Вообще Европейская солидарность много раз «на Москву» ходила и все время еле уносила ноги. Но, украинский депутат не разглядел в этом неприятный скрытый смысл. А попытался, как мог, разъяснить, что имел в виду:

- Сегодня день рождения празднует Полтава. И я развесил на улицах важное напоминание — Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой начался путь к нашей независимости! - заявил депутат и тут же обвинил Россию в создании мифов и переписывание истории.

По странной случайности, я был в 2010 году на праздновании 300-летия Полтавской битвы. Юбилей справляли на том самом историческом поле, где Петр Первый когда-то навалял и шведам, и украинскому гетману-предателю Мазепе. Так что те бежали, задрав шаровары, до самой турецкой границы.

Больше всего меня поразило, что по мнению современных украинцев, в этой битве русская армия не принимала никакого участия. То есть (я видел это своими глазами!), на полтавском поле имелись шведские полки. И им противостояло какое-то опереточное жовто-блакитное жупанное воинство с кривыми саблюками. Все с приклеенными вислыми усами, как на подбор. А вот русской армии и Петра Первого не было…

Под занавес приехал автобус с залетными шведскими туристами – им целовали руки и предлагали породниться. Шведы искренне не понимали – за що? Они под Полтавой были оккупантами, которых еще и побили, с чего такой восторг у аборигенов? Оказывается, я присутствовал при знаковом моменте - зарождении новой «Европейской солидарности». Надеюсь, поприсутствую и при очередном бегстве этой «солидарности». Лишь бы депутат Гончаренко с шасси самолета не сорвался.

Или уж лучше, сорвался бы?