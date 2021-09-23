В Полтаве появились билборды с призывом идти "на Москву"

Баннеры с украинским гетманом Иваном Мазепой. Фото: социальные сети

Ко Дню города в Полтаве появились билборды с призывом "На Москву!". На желтых баннерах изображен в современном стиле украинский гетман Иван Мазепа, которому приписана эта фраза. В России он считается предателем, так как в годы Северной войны перешел на сторону шведского короля, а после его поражения сбежал. На Украине Мазепа считается символом борьбы за независимость.

О том, что на улицах появились билборды с Мазепой, в своем Телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием — Полтавская битва не завершена", - заявил он.

По его мнению, именно от Полтавской битвы начинается путь к независимости Украины, а в России - мифотворчества.

"А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной", - резюмировал Гончаренко.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховная рада Украины приняла законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов. За документ проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.