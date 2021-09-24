Шествие сторонников легализации марихуаны в Париже, май 2021 г. Фото: REUTERS

Во Франции тема легализации легких наркотиков долгое время оставалась закрытой для обсуждения.

В 1953 году Париж подписал Женевскую конвенцию, запрещающую использование каннабиса в качестве лечебного средства. Также незаконными были признаны его продажа, распространение, транспортировка и импорт.

Спустя более полувека во Франции все же разрешили использовать производные каннабиса в качестве лекарств, которые стали выдавать пациентам строго по рецептам врачей.

А в 2018 году Национальное агентство по безопасности лекарственных средств во Франции начало эксперименты по терапевтическому влиянию каннабиса на человеческий организм. Более 3 тысяч человек с заболеваниями нервной системы, эпилепсией, спазматической болью, рассеянным склерозом получали препараты из каннабиса в форме высушенных листьев, травяных чаев, растительных масел.

Эксперимент рассчитывали закончить в 2020 году, но из-за коронавирусной пандемии его продлили до конца 2021 года.

Итогом стал то, что Франция стала европейским лидером по потреблению каннабиса: почти миллион французов ежедневно употребляют этот наркотик, 18 миллионов человек, согласно результатом многочисленных опросов, хотя бы раз в своей жизни экспериментировали с марихуаной, сообщает Le Parisien.

Ситуацию не меняют даже штрафы. За употребление марихуаны без рецепта человек должен заплатить в казну €200. Наиболее жесткие законы действуют в отношении тех, кто выращивает или распространяет наркотики – обвиняемым грозят до 30 лет тюрьмы и тысячные штрафы. И в период очередной президентской гонки каждый кандидат на пост главы государства грозится еще более ужесточить законы за употребление и распространение наркотиков.

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