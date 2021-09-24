Линда Евангелиста утверждает, что врачи ее изуродовали

Линда Евангелиста на модном показе, 2015 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

56-летняя канадка Линда Евангелиста, одна из самых востребованных моделей 90-х годов прошлого века, подала иск, в котором обвинила косметологическую клинику в неудачной липосакции. По заявлению Евангелисты, врачи ее буквально изуродовали.

Косметологические процедуры бывшая супермодель делала в 2015-2016 годах. Их целью было избавиться от жира на бедрах, боках, спине и лице. Однако, по словам потерпевшей, вмешательство врачей дало обратный эффект, и жировых отложений стало гораздо больше.

– Процедура увеличила, а не уменьшила количество моих жировых клеток. Она оставила меня навсегда деформированной даже после двух корректирующих операций, которые были крайне болезненными и оказались безуспешными. Я стала, как отмечали СМИ, неузнаваемой, – заявила Евангелиста.

Экс-звезда подиума утверждает, что изменения, произошедшие с ее телом, не только повергли ее в пучину депрессии, но и полностью лишили средств к существованию.

Теперь автор знаменитого выражения «Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов» намерена получить с клиники $50 миллионов. По мнению Евангелисты именно эта сумма поможет ей справиться с эмоциональными страданиями и компенсирует утраченный по вине врачей-косметологов доход.

Линда Евангелиста. Сравни тогда и сейчас Фото:

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