В Москве пройдет Первый международный конгресс по устойчивому развитию

29-30 сентября Россия впервые примет Международный конгресс по устойчивому развитию при поддержке ООН: ECUMENE 2021. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к 26 Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

Регистрация на Конгресс, который состоится в Московской школе управления Сколково, доступна на официальном сайте. Мероприятие пройдет в гибридном формате: часть спикеров встретятся на площадке, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн.

Организаторами Конгресса выступают 26 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Всероссийское общество охраны природы, компания Business event to business, а поддержку оказывают Организация Объединённых Наций, Конвенция о биологическом разнообразии, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы, Банк России, National Geographic Society и другие авторитетные международные организации.

Программа Конгресса включает Пленарное заседание и 10 тематических сессий. Ведущие эксперты от ООН, правительств и государственных структур, Центральных банков различных стран, крупных международных и российских компаний обсудят широкий спектр вопросов финансирования устойчивого развития в контексте изменения климата.

Откроется Конгресс Пленарным заседанием «Глобальный переход к устойчивому развитию и место России в нем». К участникам обратится специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт, а в дискуссии примут участие Национальный посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Елена Борисенко и Почетный профессор Экономики Кембриджского университета Сэр Партха Саратхи Дасгупта.

Участники заседания обсудят перспективы формирования климатической повестки до 2030 и 2050 годов, неизбежные изменения капиталистической модели экономики и возможности управления новыми финансовыми рисками со стороны государств и бизнеса. Отдельно эксперты рассмотрят возможности по включению позиции России в глобальную повестку устойчивого развития.

Среди спикеров и участников Конгресса широкое представительство глав банков, финансовых ведомств и организаций:

министр экономического развития РФ Максим Решетников

председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

представители руководства Банка России

первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк

управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос

глобальный руководитель структурного финансирования торговли и экспорта UniCredit Франческа Беомонт

представитель Немецкого федерального банка (Бундесбанк) в Москве Бритта Вайнманн

управляющий глобальной практикой финансирования, конкурентоспособности и инноваций в Европе и Центральной Азии Всемирного банка (World Bank) Илиас Скэмнелос

Эксперты обсудят финансовые инициативы устойчивого развития; роль финансовых посредников, инвесторов и управляющих активами в устойчивом развитии; настоящее и будущее регулирования устойчивых финансов; лучшие практики раскрытия информации об устойчивом развитии глазами международного инвестора.

Устойчивую экономику и ответственные финансы в Арктике обсудят посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов, посол ЕС по особым поручениям в Арктике, специальный представитель по вопросам Арктики Майкл Манн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Элисон ЛеКлэр, директор Арктического экономического совета Мадс Квист Фредериксен.

«В мае 2021 года Российская Федерация на два года стала председателем Арктического совета. Арктический регион сильнее всех подвержен влиянию изменения климата. Его сохранение и развитие требует огромных инвестиций и особого подхода к учету рисков, в том числе финансовых, поэтому необходимо создать единые правила ответственного финансирования в регионе. Эти вопросы обсудят представили государств - членов Арктического совета, бизнеса, ведущего свои операции в регионе, и научного сообщества», - подчеркивают организаторы.

Особого внимания заслужит и тема финансирования сохранения и развития морских и водных экосистем. Постоянный исследователь, руководитель проекта Pristine Seas, National Geographic Society Энрик Сала, руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов, генеральный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен, а также член правления – заместитель гендиректора по правовому управлению и имущественным отношениям ПАО «РусГидро» Юрий Любимов обсудят с международными экспертами взаимосвязь угроз океану и угроз экономикам различных стран, перспективы и тенденции развития «синей экономики».

Участники дискуссии «Энергетический сектор в эпоху энергоперехода» обсудят планы энергетических корпораций по «озеленению» своей генерации.

«Центральная задача переориентации экономики на устойчивое развитие — переход на чистые источники энергии. Для энергетического сектора это беспрецедентный вызов, который одновременно открывает колоссальные возможности. Представители международных промышленных ассоциаций и крупнейших игроков энергетического сектора поделятся своим опытом адаптациии к новой реальности энергетического рынка», - подчеркивают организаторы.

В сессии примут участие заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков, председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги.

Дискуссию «Экономика и финансы биоразнообразия» будет вести Директор по науке, обществу и устойчивому будущему Конвенции о биологическом разнообразии Александр Шестаков, а к обсуждению подключатся Директор WWF России Дмитрий Горшков, директор Регионального бюро Международного союза охраны природы (МСОП) по Восточной Европе и Центральной Азии Борис Эрг, директор Управления по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде (OCB), Руководитель Отдела земельных и водных ресурсов (NSL) Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Эдуардо Мансур.