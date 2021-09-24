Жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина, родившая ему четверых детей, подала на развод

Андрей и Анна Мерзликины разводятся после 15 лет брака. Фото: Инстаграм.

Жена актера Андрея Мерзликина подала на развод. Супруги прожили в браке 15 лет, у них четверо детей: 14-летний Федор, 12-летняя Серафима, 11-летняя Евдокия и пятилетний Макар. Как сообщается на сайте Нагатинского районного суда столицы, Анна Мерзликина подала заявление на расторжение брака 23 сентября, ответчик - Мерзликин А. И. (напомним, имя-отчество актера - Андрей Ильич). Дата судебного заседания пока не назначена. Судя по всему, заявление на развод Анна Мерзликина принесла в суд в свой собственный день рождения. 23 сентября супруга актера отметила 41-летие.

Судя по всему, Анна Мерзликина подала заявление на развод в собственный день рождения - 23 сентября.

Брак звезды «Бумера» всегда считался образцовым, 48-летний Андрей Мерзликин не раз говорил, что семья – его главное счастье. Жена актера – психолог Анна Осокина (после свадьбы она взяла фамилию Андрея) в последние годы занималась карьерой мужа, была его директором и пиар-агентом. Супруги поженились в 2006 году и за это время ни разу не давали поводов для пересудов.

Еще в январе этого года артист рассказывал в интервью, что главное его желание – сделать жену счастливой.

- У нас с ней тандем, живем как серферы, от волны к волне, всегда ко всему готовы в желании удержаться на гребне, - говорил артист. – Мой главный и самый крутой друг – жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка! Все эти слова на сто процентов характеризуют мое отношение к супруге.

Актер не скрывал, что они с женой иногда ссорятся. По его словам, ему бывает тяжело сделать первый шаг к примирению, но он всегда его делает.

- Как правило, конфликт происходит оттого, что у тебя были ложные ожидания, а все вышло не так, как ты себе представлял. Потом со временем понимаешь, что на самом деле это ты ошибался. Мы бываем эгоистичны, и надо вовремя попросить прощения. Внимательней нужно быть с близкими людьми. Конечно, иногда бывает так стыдно, что тяжеловато идти извиняться. Но я это делаю, - уверял актер.

У супругов четверо детей. Фото: Инстаграм.

Старший сын Мерзликиных Федор учится в Московском суворовском военном училище. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мальчик три месяца не виделся с родителям, хотя они живут в одном городе. Воспитанники соблюдали строгий карантин и не могли навещать родственников. Из-за этого Федор не смог отметить с семьей свое 14-летие.

- В этом году мы не разбудили его тортом и свечами, как заведено в нашей семье, - рассказывал актер в Инстаграме. – Жизнь суворовца порой сурова.

Напомним, Анжрей Мерзликин снялся в фильмах «Бумер», «Обитаемый остров», «Брестская крепость». В октябре прошлого года на экраны вышел сериал «Территория» с его участием.