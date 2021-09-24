Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин едва не потерял семью из-за однофамильцев

Жена актера Анна Мерзликина 23 сентября отметила 41-летие. Фото: Инстаграм.

Брак актера Андрея Мерзликина считается одним из самых крепких в отечественном кино. Звезда «Бумера» и его жена Анна сыграли свадьбу 15 лет назад. У них подрастают четверо детей: 14-летний Федор, 12-летняя Серафима, 11-летняя Евдокия и пятилетний Макар. Все эти годы супруги жили душа в душу и ни разу не давали повода для пересудов. Поэтому новость о том, что жена актера якобы подала на развод, оказалась для поклонников артиста настоящим шоком.

На сайте Нагатинского районного суда столицы появилась запись о том, что Мерзликина подала заявление на расторжение брака 23 сентября, ответчик - Мерзликин А. И. (напомним, имя-отчество актера - Андрей Ильич). Информация об этом тут же попала в СМИ, и поклонники актера сделали вывод: заявление на развод Анна Мерзликина подала в суд в свой собственный день рождения (23 сентября супруга актера отметила 41-летие). Да еще и выбрала момент, когда мужа не было дома - Андрей в этот день был на съемках в Пермском крае.

На сайте Нагатинского районного суда столицы появилась запись о том, что Мерзликина подала заявление на расторжение брака, ответчик - Мерзликин А. И.

Хотя Андрей не смог поздравить жену с днем рождения лично, он организовал для нее сюрприз - заказал доставку цветов.

- С утра ей должны были доставить цветы от меня. Маленький подарок, - рассказывал актер в Инстаграме.

Тем временем Анну атаковали звонками, и супруге артиста пришлось объяснять: все случившееся – просто совпадение. Мол, разводятся совсем другие Мерзликины. А у них с Андреем все прекрасно.

«Скрывают развод!» - тут же решили в Сети. Все происходящее можно было принять за мистику – ведь совпадали не только фамилии разводящихся супругов, но и их инициалы. Точку в этой истории поставила, Анна, приведя железный аргумент:

- На сайте Нагатинского суда есть информация, что Мерзликина А.Ю. разводится с Мерзликиным А.И. Но я то А.Г, - поделилась Анна.

Андрей прилетел из Перми и первым делом поздравил с днем рождения любимую жену. "Разводится Мерзликина А.Ю, но я-то А.Г!" - сообщила супруга артиста. Фото: Инстаграм.

Поклонники звездной пары с облегчением выдохнули: оказывается, актеров чуть не развели из-за однофамильцев.

Все случившееся супруги восприняли с юмором: мол, если «новость» о разводе выстрелила так громко, значит, их брак продлится еще долго, и они проведут друг с другом много-много лет.

К 24 сентября Андрей все-таки добрался из Перми в Москву и еще раз поздравил жену – на этот раз лично. Супруги вместе сходили в ресторан.

- День рождения у Анны действительно 23 сентября, но отмечала она его походом не в загс, а в ресторан! – написал Андрей Мерзликин в Инстаграме. - И подавала она не заявление на развод, а на чай официантам, которые помогли ей отметить праздник весело, как и заслуживает «жена звёзды родившая ему четверых детей». А мне, «мужу жены звёзды», пришлось платить по счетам! Воспринимаем инцидент как оригинальный подарок ко дню рождения!

У Мерзликиных крепкая семья и четверо любимых детей. Фото: Инстаграм.

Напомним, Анна Мерзликина встретила своего будущего мужа в зените славы, когда он уже снялся в фильме «Бумер», сделавшем его знаменитым на всю страну. По профессии Анна – психолог, но в последние годы занимается делами супруга, она – его директор и пиар-агент. В недавнем интервью артист рассказывал, что считает жену своим лучшим другом, и что главная задача его жизни – сделать ее счастливой.