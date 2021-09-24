Российским водителям запретят делать более двух поездок с попутчиками в сутки

Сервисам карпулинга предлагают лимитировать число поездок водителей до двух в сутки. Фото: Shutterstock

Власти предпринимают еще одну попытку ограничить деятельность сервисов совместных поездок (карпулинга или райдшеринга) — таких как BlaBlaCar, Едем.рф, Махнем.ру. В Минтрансе подготовили новую версию законопроекта, который установит рамки для этого вида перевозок. Чиновники уверены, что этой сфере необходимо регулирование, иначе водители используют приложения для коммерческих перевозок, чтобы оказывать услуги такси без необходимой регистрации.

Чтобы исключить незаконное предпринимательство, сервисам карпулинга предлагают лимитировать число поездок водителей до двух в сутки. А также обязать шоферов брать со спутника плату, которая не будет превышать затраты на бензин и проезд по платной трассе. Оплачивать услугу люди могут как картой, так и наличными деньгами. Первая версия документа предусматривала только безналичную оплату. Проект документа рассмотрели 23 сентября на заседании Совета при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, пишет «Парламентская газета».

В разговоре с KP.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин недоумевает, почему закон требует ограничиться двумя поездками в сутки и каким образом будут высчитывать честную стоимость услуги. Такие правила он считает неоправданно жестокими и, по сути, невыполнимыми. Они могут привести к исчезновению востребованного в стране вида перевозок. считает эксперт.

- Такие ограничительные меры не приведут ни к чему, кроме убийства цивилизованного рынка и перевода его в «серый» сегмент, где не платятся никакие налоги, где нет никакой безопасности, где водитель может спокойно увезти попутчика в лес и никто об этом не узнает, - предупреждает Шапарин. - Сейчас через приложение хоть как-то можно отследить кто кого куда вез. А после введения дополнительных ограничений весь карпулинг будет сводиться к тому, что люди будут собираться на автобусных остановках, а к ним будут подъезжать машины и сообщать, мол, еду туда-то.

Вице-президент НАС считает, что сервисы поиска попутчиков действительно удобны для многих, особенно для молодых людей, у которых нет собственного автомобиля. Однако противниками карпулинга выступают традиционные перевозчики, владельцы автобусных компаний, поскольку у них на ряде маршрутов стала резко падать загружаемость автобусов.

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