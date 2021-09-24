Салон красоты оштрафовали на 20 миллионов рублей за неудачную стрижку

На классический вопрос мастера: «как будем стричься», девушка высказала конкретные пожелания, не ожидая подвоха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии произошел случай, который должен стать предостережением для всех парикмахеров мира. История, поломавшая судьбы хуже, чем в болливудском фильме, началась в 2018 году, пишет BBC News.

Индийская модель отправилась в популярный салон красоты в Дели, чтобы подстричься. Здесь она была постоянным клиентом, и парикмахеры хорошо знали ее. Но в тот день мастера, у которого девушка всегда стриглась, не оказалось на работе, поэтому за модель взялся другой парикмахер.

На классический вопрос мастера: «как будем стричься», девушка высказала конкретные пожелания, не ожидая подвоха. Для нее волосы - это часть имиджа и работы, а салон никогда ее не подводил. Но все пошло не по плану.

Парикмахер самозабвенно орудовал ножницами, оставив на голове клиентки ультрамодную короткую стрижку длиной в десять сантиметров. Увидев себя в зеркале, модель пришла в ужас.

Дабы загладить вину парикмахера, руководство салона предложило разгневанной клиентке бесплатное лечение волос. Но это оказалось плохой идеей. Лечебная процедура сильно повредила оставшиеся волосы.

Отчаявшаяся модель обратилась в Национальную комиссию по урегулированию споров между потребителями (NCDRC) с требованием получения компенсации от салона за сотворенное на ее голове безобразие.

- Она перенесла тяжелую психическую травму из-за халатности парикмахера, после чего не смогла сосредоточиться на своей работе и в результате чего потеряла ее, - говорится в постановлении NCDRC.

Комиссия также смогла доказать, что неудачная стрижка разрушила мечту девушка стать топ-моделью. Она потеряла уверенность в себе, замкнулась. В итоге суд по делам потребителей обязал салон красоты выплатить пострадавшей 20 млн рупий или 271 тысячу долларов (около 19,7 миллиона рублей).

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