Внебрачный сын Игоря Крутого скоро сделает композитора дедушкой

Игорь Крутой с внебрачным сыном Яковом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Игорь Крутой наконец-то публично признал своего четвертого ребенка - Якова Крутого (см. Досье «КП»). Разоткровенничался он на днях, во время программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. С телевизионного экрана композитор с умилением рассказал о том, как его большая семья приняла Яшу.

- Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему, - отшутился Игорь Крутой.

Детали появления на свет незаконнорождённого сына Крутой раскрывать не стал. Он лишь подтвердил, что Яков родился после его интрижки с продавщицей московского гастронома. Замужней, как выяснил ранее kp.ru.

Красавица Ирина была законной женой Сергея Мирошникова, который до последнего времени считал Якова своим родным и, кстати, единственными сыном. Правду о его появлении на свет Якову перед своей смертью открыла сама Ирина. Два года назад парень связался с Игорем Крутым и уговорил композитора сдать тесты ДНК. Уже после их результатов - в свои 28 лет он сменил фамилию и стал Яковом Игоревичем Крутым.

Сергей Мирошников с сыном Яковом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас Якову 30 лет. Он занимается бизнесом по продаже молодежных товаров: от кроссовок до краски для граффити. Бокс же, который упомянул Игорь Крутой, - скорее, хобби. В спортзал побить грушу, судя по фото в Инстаграме, Яков ходит регулярно.

Сергею Мирошникову, который 28 лет считал себя его родным отцом, новости о Яше приходится узнавать из соцсетей. Уже больше года парень не общается с человеком, воспитавшим его. Похоже, теперь простой пенсионер ему стал просто не нужен.

- Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается, - сказал в интервью kp.ru Сергей Мирошников.

Уже больше года Яков не общается с Сергеем Мирошниковым, который воспитывал его долгие годы. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Бывшая гражданская жена Сергея тоже шокирована происходящим.

- Здорово, конечно, что Игорь Крутой взял и из телевизора сына признал. Но еще лучше было бы сделать это юридически. До сих пор Яша числится в наследниках Сергея, хотя после всего случившегося и его отношения к воспитавшему его человеку, он это явно не заслуживает. Считаю, что Игорю Яковлевичу нужно в судебном порядке установить отцовство и наконец-то объяснить своему сыну, что нужно уважать и ценить пусть и чужого человека по крови, - поделилась с kp.ru Алена Экарева.

ДОСЬЕ «КП»

Теперь у Игоря Крутого четверо детей. Но, в отличие от Якова, не все они родные по крови композитору.

Композитор Игорь Крутой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Свою первую жену начинающий пианист с Украины встретил на гастролях в Ленинградкой области в 1979-м году. Игорь Крутой признавался, что с первого взгляда влюбился в Елену Бутом (внучку советского государственного деятеля Бориса Бутома) и только ради нее переехал в северную столицу. Сразу после свадьбы в 1981-м году Крутой получил приглашение на работу пианистом в ансамбль Валентины Толкуновой.

В октябре 1981 года на свет появился первый сын композитора Николай (сейчас ему 39 лет). А спустя месяц брак распался.

Внебрачный сын Игоря Крутого скоро сделает композитора дедушкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 1991-м году родился внебрачный сын Игоря Крутого Яков.

Во второй раз Игорь Яковлевич женился спустя 13 лет после первого брака. В 1995-м Крутой, песни которого уже звучали из каждого утюга, прилетел в Америку и познакомился с будущей женой на ужине в честь «Песни года». Успешная бизнесвумен Ольга, которая по сей день занимается производством парфюма, была замужем. Но композитора это не остановило. Он посвятил ей песню «Я люблю тебя до слез».

Уже на третьем свидании 41-летний Игорь Крутой сделал Ольге предложение. Чуть позже он удочерил ее дочку Викторию. А в 2003-м у пары родилась общая дочка Александра, сейчас ей 17 лет.

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