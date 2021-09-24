Сыновья вернувшегося в Россию Алексея Серебрякова остались жить в Канаде

На недавней премии "Человек года" Алексей Серебряков появился в компании очаровательной блондинки, которая оказалась его повзрослевшей приемной дочерью Дашей. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Последние месяцы 57-летний Алексей Серебряков особенно нарасхват у продюсеров и режиссеров. Сразу шесть фильмов с его участием ждут своей премьеры: семейная сказка "Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя", сериал "Белый список" для онлайн-кинотеатра, триллер "Бешенство", где актер потеснил суперпопулярного Сергея Бурунова, претендовавшего на главную роль... Недавно Серебряков вернулся из Канады, где жил последние девять лет, и теперь ему больше не нужно разрываться между заокеанским домом и съемками в России, где артист даже в эмиграции продолжал работать и зарабатывать.

Кроме того, звезду "Бандитского Петербурга" и "Левиафана" теперь можно встретить на светских вечеринках в столице. Так, на недавней премии GQ "Человек года" Алексей Серебряков появился в компании очаровательной блондинки, которая оказалась его повзрослевшей приемной дочерью Дашей. В круговороте бесконечных рукопожатий со старыми друзьями, под грохот музыки и залпы шампанского журналисту KP.ru все-таки удалось пообщаться с актером и прояснить момент с его возвращением. Изначально он заявлял, что переезд в Канаду связан с вопросами идеологии - мол, "в России победили хамы", потом говорил, что вывез детей на учебу и вроде как вообще никуда не эмигрировал...

- Мой отъезд, без сомнения, был, - объяснил Серебряков в разговоре с KP.ru, - Но я всегда жил на две страны, ждал, когда мои дети получат образование и свободно заговорят по-английски. Вот мы с дочкой сейчас стоим перед вами, а сыновья (братья Степан и Данила, которых актер с женой взяли из детского дома. - Ред.) до сих пор учатся в Канаде.

- А где они планируют устроиться на работу после учебы - в России или в Канаде?

- Это будет зависеть только от них самих. Я не знаю рынок труда ни здесь, ни там.

- Вы сами переболели ковидом? Может, уже привились?

- Нет, я не болел. Хотя думаю, что так или иначе переболеют все. Другой вопрос - в какой форме эта болезнь будет протекать. Вакцинация дает возможность перенести это наиболее легко.

- Не надумали завести страницу в соцсетях? Недавно вам пришлось объяснять, что аккаунт от вашего имени ведут аферисты...

- Нет, соцсети не для меня. Я ведь артист. И мне невыгодно, чтобы люди знали про меня больше, чем нужно.

Напомним, на днях Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой помочь заблокировать его фейковый аккаунт. Самозванец, выдававший себя за артиста, не только публиковал фото и вольные рассуждения на самые разные темы, но и вступал с подписчиками в бурные дискуссии. При этом сам Серебряков после оскорбивших россиян высказываний старается держать свое мнение при себе и лишний раз публично не выступать. В свое время сразу несколько интервью артиста обернулись громкими скандалами и обвинениями в предательстве. Так, например, в разговоре с Юрием Дудем гость заявил, что "национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство"; следом обвинил россиян в псевдопатриотизме, а российские власти - в переписывании истории. В ответ многие известные персоны, в том числе режиссер Карен Шахназаров, в пух и прах разнесли актера за лицемерие и двойные стандарты.

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