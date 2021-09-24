«Урус! Езжай в свою Россию!»: Почему в Средней Азии опять бьют и унижают русских

Неужели готовимся опускать шлагбаумы? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все слышали про очередную некрасивую историю с русскими на постсоветском пространстве? На этот раз русских обидели и унизили в Узбекистане – лидере трудовой миграции в РФ. Еще летом случился дворовый конфликт, в котором 8-летнего мальчика избили с криками «Урус!», а его бабушке грубо посоветовали: «Езжай в свою Россию!».

Туда, где в 2019 году окормлялись около 6 миллионов мигрантов узбеков (численность въехавших-выехавших за год. – Корр.). Ташкентская полиция умело взялась за это мерзкое дело, приложив все усилия, чтобы никого из узбекских участников не наказали. Все как в Киргизии минувшим летом, где мальчишку избивали две недели в спортивном лагере за то, что он русский и православный, kp.ru подробно писал об этом.

Не я один заметил, что межнациональные конфликты русских и «автохтонов» на постсоветском пространстве пошли не просто кучно, а валом. И этот вал вздымается и не собирается опадать, а под раздачу только попадают «пасынки двух Империй» - русские. Они являются травимыми и только они. Причем, еще лет пять назад, таких конфликтов не было.

Откуда взялась растущая неприязнь?

Если понять, что произошло, какие пласты в мироощущениях «братских народов» сместились, мы, возможно, поймем, что нужно делать.

Внешне все выглядит благостно. Миллионы выходцев из Средней Азии работают в России, в том числе пытаются всеми правдами и неправдами вымутить или получить российское гражданство. В 2020 году через трансграничные переводы от физических лиц из России в Узбекистан ушло 6 миллиардов долларов. И еще неизвестное количество миллиардов вывезли другими путями и способами.

Внешне – совершенно взаимовыгодный экономический симбиоз. Организован он доброй волей России, которая таким образом сохраняет влияние на постсоветском пространстве.

Так было до последнего времени.

Что же изменилось в мире, а до нас пока «не довели»?

Во-первых, бытовые межнациональные конфликты, особенно идущие по нарастающей, это, как ни прискорбно, выражение консолидированного мнения местных элит и народа. Причем официально вам в этом никогда не признаются, будут юлить до последнего и рассказывать про совместное участие в Великой Отечественной братских народов. Все скажут на улице, в магазине или в маршрутке. Но, иногда, эта фига в кармане, дырявит штанину. Вдруг, на пресс-конференции в Ташкенте, у депутата местной Законодательной палаты Елены Бабенко, журналист требует либо говорить по-узбекски, либо приходить с переводчиком. За женщину заступились другие депутаты, но осадочек-то остался... А почему раньше заслуженной учительнице Узбекистана такого никто не говорил, тем более – публично?

Зачем постсоветская Средняя Азия обостряет отношения с Россией? Так всегда делают страны, не просто почуявшие новый центр силы, а получившие от этого центра весомые обещания. Нет нужды пересказывать, как вольготно чувствует себя Турция на постсоветском тюркоязычном пространстве. И что-то мне подсказывает, что все разговоры о Великом Туране давно и последовательно реализуются в Средней Азии. Все вопросы и претензии нужно задавать сюзерену, а не вассалам. Россия, конечно, может в течении часа обломить на середине весь этот «тюркский пояс». Если захочет. Страны, отползающие с российской орбиты в зону притяжения откровенно недружественной страны, являются независимыми лишь милостью соседей. Достаточно опустить шлагбаумы на границе и многие нынешние режимы в Средней Азии сметет волна народного гнева. Вместе с местными русскими – они будут назначены виноватыми, как в 90-х.

В реальности, Россия не станет опускать шлагбаумы резко и уж тем более не будет делать таких заявлений: «Мы полностью прекращаем въезд граждан такой-то страны по политическим причинам». Все будет сделано рептильно, с оговорочками, в половину, а то и в четверть силы, с нравственными страданиями политиков и лоббистов миграции, что полностью аннулирует весь политический эффект от этого демарша.

И это тоже можно объяснить.

Просто Россия не менее зависима экономически от этих стран. Зависим не просто бизнес, а целые отрасли экономики! Поэтому и дальше будет тянуться вся эта мятная жвачка. Ни мира, ни войны, ни дружбы, ни ссоры. Вы, мигранты, вроде бы и заполняете трудовой рынок в России, но налогов толком не платите, а заработанное вывозите из нашей экономики к себе домой и там же издеваетесь над нашими соотечественникам.

В чем же гешефт? Ответа внятного нет, хотя эта система с массовой трудовой миграцией из Азии, достаточно сбалансирована и работает лет 20, как минимум. До последнего времени – сейчас в России миграционная тема топовая, а отношение к гастарбайтерам в целом негативное.

Поэтому, есть лишь два выхода из сложившейся ситуации: сделать Турции так больно и неприятно, чтобы она свернула планы экспансии в чужие зоны влияния... Но есть и второй способ. Он двухэтапный. Сначала вывезти домой «пасынков Империи», которые все больше напоминают заложников, но никак не «проводников интересов России». А потом уже начать экономическое и политическое давление. Не случайно Россия начала заниматься соотечественниками в последние годы. Неужели готовимся опускать шлагбаум?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья избитого русского мальчика из Киргизии: Мы все-таки переезжаем в Россию

Спецкор «Комсомольской правды» встретился с Иваном, над которым сверстники издевались за то, что он православный (подробности)

Как не превратить русские школы в мигрантские

Количество детей мигрантов в некоторых школах приближается к 50%. Как живется обитателям таких альма-матер, их родителям и учителям, выяснила спецкор kp.ru Дина Карпицкая (подробности)