Байден ответил на вопрос про своего двойника

Президент США признался, что слегка отступает от протокола Фото: REUTERS

Перед встречей с президентом Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне действующий глава Белого дома Джо Байден рассказал, что ему известно о наличии у него в Индии двойника.

Президент США признался, что слегка отступает от протокола и пытается шутить с участниками официальной встречи и журналистами, и вообще не намеревался рассказывать эту историю.

- Когда я посещал Индию, будучи вице-президентом США, после одной из рабочих встреч журналисты спросили меня – нет ли у меня родственников в этой стране? Я рассказал, что ничего об этом не знаю, но в 1972 году, став сенатором, получал из Мумбаи приветственное письмо от человека по фамилии Байден. На следующий день, на пресс-конференции журналисты сообщили мне, что им удалось узнать о как минимум пяти Байденах, живших в разное время в этой стране. Одним из ним был мой полный тезка – капитан Джордж Байден, служивший в Ост-Индской чайной компании. По всей видимости, он женился на местной жительнице и навсегда остался в Индии.

Не то испугавшись своих откровений, не то решив, что присутствующие не до конца оценили важность этой истории, прозвучавшей из уст президента США, Байден обратился к журналистам, освещавшим его встречу с Моди:

- Я не должен был вести себя так непринужденно со всеми вами. Надеюсь, вы все поняли, что это просто забавная история, - приводятся слова президента на сайте Белого дома.

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