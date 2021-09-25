Неизвестная победа Лубянки: Как советские спецслужбы читали секретные документы Госдепа с помощью журналистов-шпионов

СССР помогали Китаю амуницией и военными советниками Фото: EAST NEWS

ОТКУДА У НИХ ТАКОЙ ДОСТУП?

26 января 1945 года Кеннет Уэллс, офицер Управления стратегических служб (УСС, американская внешняя разведка — предшественница ЦРУ) купил за 15 центов свежий номер журнала «Амеразия». Этот нью-йоркский ежемесячник был мало известен: тираж — лишь около двух тысяч экземпляров, да и направление специфическое — аналитические статьи об отношениях Америки с азиатскими странами, отсюда и название. Но порой там появлялись прямо-таки сногсшибательные материалы.

Так, в августе 1940 года — в разгар Второй мировой, но задолго до нападения Японии на США, когда обе страны еще были партнерами в Тихом океане, — «Амеразия» выпустила пророческую статью: «Китай уже несколько лет сражается с японскими оккупантами, и очевидно, что рано или поздно он выиграет. И Америке необходимо определиться, чью сторону она займет в этом противостоянии: китайскую или японскую?»

Теперь, четыре с половиной года спустя, поражение фашистского блока действительно выглядело неизбежным. В том числе и в Восточной Азии, где США вместе с СССР помогали Китаю амуницией и военными советниками. Поэтому Кеннет Уэллс поражался прозорливости авторов «Амеразии». И откуда у них доступ к такой эксклюзивной аналитике?

Кстати, в той статье от 1940 года было еще одно пророчество: после окончания Второй мировой войны, колониальные страны наподобие Индии и Таиланда начнут борьбу за полную независимость от западных метрополий. И сейчас Кеннет, занимавшийся в УСС проблематикой Юго-Восточной Азии, на основе собственной информации видел, что и этот прогноз будет постепенно сбываться.

Вот почему офицер всякий раз прочитывал журнальчик от корки до корки. И каково же было удивление, когда в январской статье «Амеразии» о ситуации в Таиланде он обнаружил… цитаты из собственного доклада по этой стране. И все бы ничего, только вот документ этот предназначался только для руководства УСС и на папке с листами стояла печать «Секретно».

По собственному опыту Кеннет знал: даже матерый шпион может совершить ошибку. Вероятно, редколлегии журнала понадобилось срочно заткнуть «окно» в верстке, нашли старый текст, поленились переписать его своими словами — так и тиснули, авось никто не узнает.

Более сложный вопрос — а как вообще этот задрипанный журнальчик получил доступ к бумагам спецслужб? В то, что утечка идет из начальственных кабинетов разведки, Уэллс не верил. Но вспомнил, что копии документов УСС отправляют госсекретарю США. Значит, крот засел там. Кеннету оставалось лишь выяснить, есть ли у редакции «Амеразии» связь с кем-либо из американских дипломатов — и шпионский заговор у него в руках.

СЛЕДЫ КОМИНТЕРНА

Кеннет Уэллс поднял все данные на Филиппа Яффе — редактора «Амеразии». И лишь укрепился в подозрениях. Тот родился в Российской Империи, на Полтавщине, в еврейской семье. В 1906 году вместе с родителями эмигрировал в США. Кеннет сразу сделал зарубку: мальчику на тот момент было 11 лет, получается, он знает русский язык. Что наверняка облегчило «вербовочный подход» со стороны Лубянки. Теперь оставалось лишь выяснить, когда таковой мог произойти.

Последующие два десятилетия жизни Филиппа Яффе было непримечательны. У его отца имелся прибыльный бизнес по изготовлению и продаже открыток, по наследству доставшийся сыну. Филипп вел жизнь преуспевающего бизнесмена, как заправский американец.

И вдруг Кеннет, просматривая личное дело «клиента», обнаружил зацепку. В 1929 году кузина Филиппа Яффе вышла замуж за китайца по имени Чжи Чаодин. Тот знал европейские языки, жил в США на широкую ногу - не понятно на какие деньги. Немедленно затребовать все материалы на этого человека!

Оказалось, в 1928 году Чжи Чаодин как член китайской компартии в составе делегации соотечественников посещал в Москве съезд Коминтерна. Точные данные у Кеннета отсутствовали — но как пить дать, с каждым из делегатов Коминтерна плотно работала Лубянка… Хотя порой и работать не нужно было — у Советской России имелось идеологическое преимущество: «смотрите, мы строим справедливый мир без угнетателей и угнетенных». Неудивительно, что многие интеллектуалы на Западе и Востоке добровольно сотрудничали с СССР, дабы этот самый «новый мир» приблизить. Это и была сила интернационала — он объединял русских, американцев, китайцев…

И вот, под влиянием Чжи Чаодина, Филипп Яффе увлекся коммунизмом, стал посещать собрания Компартии США. И в начале 1937 года этот далекий от издательского дела человек неожиданно основал журнал «Амеразия».

Затем в апреле того же года Яффе на четыре месяца поехал в Китай. Где встречался с лидерами местной компартии, включая Мао Цзедуна. Китай тогда был наводнен агентами Лубянки — Сталин понимал, что однажды Поднебесная с ее огромным демографическим потенциалом станет первой державой мира, а значит, нужно приобрести там влияние уже сейчас. Наверняка сотрудники Иностранного отдела НКВД, работавшие в ставке Мао под видом военных советников, беседовали с Яффе. А может, и не только беседовали…

Нюх к делу не пришьешь, поэтому офицеры УСС тайно провели обыск в редакции «Амеразии». И нашли комнату с фотоаппаратурой для съемки документов на микропленки. Сами документы — иной раз в конвертах госдепа с пометкой «строго секретно» — тоже обнаружились в количестве нескольких сотен. А наружное наблюдение показало, что Филипп Яффе захаживал в советское консульство в Нью-Йорке.

Кеннет уже предчувствовал повышение — распутал коммунистический заговор! Но он жестоко ошибся.

Лидер китайской компартии Мао Цзедуна Фото: EAST NEWS

ИГРА БАШЕН

Довольно быстро, установив круг знакомств Филиппа Яффе, агенты УСС вычислили его информаторов во главе с сотрудником азиатского отдела госдепа по имени Джон Сэрвис. Эти «кроты» и делились с «Амеразией» докладами спецслужб, включая тот самый «отчет Кеннета Уэллса по Таиланду», с которого мы начали. Денег за продажу родины никто не получал — работали за идею.

Для сбора улик использовался весь арсенал джеймсов бондов — например, одна из встреч Сэрвиса с Яффе, где чиновник передавал журналисту очередную порцию документов, записывалась на микрофон, заранее спрятанный агентами.

В общем, все было ясно: советско-китайские шпионы создали идеальное прикрытие («редакцию аналитического журнала»), чтобы, с одной стороны, продвигать в США свою точку зрения на международные процессы, а с другой — добывать и копировать разведданные.

Но формально УСС была внешней разведкой, и проводить полицейские операции внутри страны должно было другое ведомство — Федеральное бюро расследований. И 6 июня 1945 года агенты ФБР арестовали шестерых главных участников дела «Амеразии», включая Яффе и Сэрвиса. Основатель шпионский сети Чжи Чаодин к тому времени окончательно вернулся в Китай и давно был вне досягаемости американцев.

Арестованные же предстали перед судом. За шпионаж и госизмену им могла грозить «вышка».

Но тут начались подковёрные интриги. Бессменный шеф ФБР, всемогущий Джон Эдгар Гувер, весьма ревностно относился к попыткам нового президента Гарри Трумэна усилить внешнюю разведку (и, соответственно, ослабить его, Гувера, позиции). Поэтому Гувер сделал все, чтобы выставить Кеннета Уэллса и других офицеров УСС недалекими идиотами. Мол, смотрите, тот обыск в офисе «Амеразии» был проведен безо всякого ордера, так что, увы, использовать эти доказательства на суде нельзя. Жаль, что дело с самого начала не поручили нам, патриотам из ФБР — тогда все было бы иначе…

Бессменный шеф ФБР, всемогущий Джон Эдгар Гувер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну и слитые документы, наподобие «Таиландского доклада Кеннета Уэллса», хоть формально и имели гриф «секретно», но никаких гостайн не содержали. И главное: война с Японией на тот момент еще продолжалась. Не лучшее время ссориться с советскими и китайскими союзниками, чьи сухопутные силы в ближайшее время должны были сыграть ключевую роль в разгроме самураев на суше.

Так что суд впаял всем ничтожные наказания. Например, Яффе получил штраф в $2500 и вышел н свободу. Журнал «Амеразия» по-тихому прикрыли. А все фигуранты потом еще долго жили и работали в США — ведь они так ни в чем и не признались.

А какие выгоды из этой шпионской сетки извлек СССР? Зная содержание азиатских докладов для госсекретаря, можно было предугадать и действия США в том регионе. Это сейчас он является самым бурно развивающимся на земном шаре, а 70 лет назад будущее значение «восточного вектора» понимали лишь самые прозорливые политики. Поэтому Москва стремилась зайти в послевоенную Азию раньше атлантических партнеров. В итоге так и произошло: многие страны от Китая до Северной Кореи стали сателлитами сталинского СССР, помогли ему сформировать Восточный блок и бросить вызов Западу.

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