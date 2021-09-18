Взломы, атаки и диверсии: Чья военная разведка самая сильная в мире, и чем они занимаются

Страна, которая геополитически находится в центре максимально враждебно настроенных ей государств, обречена иметь и сильную армию и сильную военную разведку. Ее представляет служба АМАН. Фото: Shutterstock

Центр анализа стратегий и технологий опубликовал книгу «Военная разведка», которая стала первым масштабным исследованием мировых военных разведсообществ. По сути – это уникальный справочник, в котором не только досконально расписано, из чего состоит та или иная спецслужба, что имеет на вооружении и к чему стремится, но и собраны свидетельства настоящих спецопераций, в том числе повлиявших на ход истории отдельных стран.

«Настоящее издание содержит практические примеры того, как в вооруженных силах различных европейских, ближневосточных и азиатских стран структурирована военная разведка, как организован процесс сбора и обработки разведывательных сведении , - говорится в предисловии. - Помимо сбора и обработки разведывательных сведении ряд военных разведслужб занимаются так называемыми тайными операциями: свержением правительств иностранных государств, устранением физических лиц, ведением пропаганды и т. п. Они также могут управлять действиями специальных воинских формировании и выполнять задачи в области внутренней безопасности и контрразведки».

Мы полистали эту книгу перед ее публикацией.

Израиль

Страна, которая геополитически находится в центре максимально враждебно настроенных ей государств, обречена иметь и сильную армию и сильную военную разведку. Ее представляет служба АМАН. Она состоит из нескольких бюро. К примеру, подразделение 8 200 не только занимается радиоразведкой, но ставшими модными нынче кибероперациями.

Например, израильские СМИ приписывают 8 200 атаки на иранские военные объекты, в результате которых израильтяне дистанционно делали скриншоты, записывали аудиозаписи, просматривали сетевой трафик, перехватывали нажатия клавиш и, вероятно, крали информацию с зараженных компьютеров критической инфраструктуры Ирана.

«Подразделению приписывают также операцию «Фруктовый сад» - блокировка сирийских радиолокационных систем для нанесения авиаудара по ядерному объекту в Дейр-эз-Зоре в 2007 г. (уничтожение ядерного реактора, наличие которого Дамаск отвергал – Ред.), перехват иранского корабля в Красном море с вооружением и военной техникой, предназначенной для ХАМАС в 2014 г. и предотвращение террористической атаки ИГИЛ против самолета, направлявшегося из Австралии в ОАЭ в 2018 г.».

Кроме того, спутники подразделения 9 900 круглосуточно собирают информацию в регионе Ближнего Востока - изображения военных районов и тренировочных лагерей террористов и недружественных вооруженных формирований. А дружественных там и нет.

Подразделение 504 - это агентурная разведка, в первую очередь в арабских странах и Иране. Это бюро также отвечает за допросы заключенных.

Кстати, АМАН проявила себя и во время пандемии коронавируса. Вот что пишут авторы книги:

«Аналитики АМАН использовали свое программное обеспечение для интеграции данных из различных источников и медицинских учреждении для анализа моделей заражения в Израиле и выявления центров заражения. Например, аналитики АМАН первыми определили синагоги в качестве очагов инфекции. Понимание этого позже привело к деликатному решению по ограничению религиозной службы. Кроме того, АМАН также взял на себя аналитическую задачу по мониторингу и информированию лиц, принимающих решения, о глобальных эпидемиологических изменениях и тенденциях пандемии».

Германия начала реформу системы военной разведки в 2015 году. И конечно в этом оказалась виновата Россия, которую обвинили в ведении гибридной войны против НАТО после начала гражданской войны на Украине. Фото: Shutterstock

Германия

Германия начала реформу системы военной разведки в 2015 году. И конечно в этом оказалась виновата Россия, которую обвинили в ведении гибридной войны против НАТО после начала гражданской войны на Украине. Локомотив Евросоюза решил противопоставить новым вызовам объединенную межвидовую разведывательную структуру, оперирующую во всех сферах. Одну из ведущей ролей в ней играет Центр киберопераций в Раи нбахе.

«Он отвечает за ведение компьютерной сетевой разведки, планирование, подготовку и проведение оборонительных и наступательных операции в киберпространстве. Самой известной из них считается взлом мобильной сети в Афганистане осенью 2015 г., позволивший получить данные о местонахождении похищенных граждан Германии».

Еще один профиль, которому немецкая разведка уделяет много внимания – это пропаганда. Кудесники слова и пера скрываются под вывеской Центра оперативной коммуникации бундесвера в Майнце.

«Его основной профиль - ведение информационно-психологической войны. Такая структура была создана под влиянием афганского опыта, где германскому контингенту срочно понадобился инструмент ведения борьбы «за умы и сердца» местного населения. Центр оперативной связи также управляет радиостанцией Radio Andernach и телевизионной станцией BwTV, которые ведут вещание для немецких солдат в районах операции бундесвера.

Командование кибер- и информационного пространства бундесвера не имеет в своем составе сил прямого действия. Армейский спецназ Германии сейчас сосредоточен под началом Командования специальных операции . Прямое же боевое соприкосновение сил военной разведки и противника больше не предполагается».

Иран

Пожалуй, самое закрытое и непубличное разведсообщество в мире. Здесь оно представлено сразу тремя ведомствами – армией, Корпусом стражей исламской революции и Министерством информации. В отличие от той же Германии, иранцам чуждо чистоплюйство, и в рядах их военной разведки есть в том числе и подразделения прямого действия. Например, армейская 65-я отдельная воздушно-десантная бригада спецназначения «Ноухед» и группы коммандос военно-морских сил. В составе КСИР наиболее подготовленными являются силы быстрого реагирования «Саберин» и спецназ военно-морских сил.

«Они могут применяться для выяснения детальной обстановки, организации диверсии , захвата источников информации в тылу противника. Для выполнения этих разведывательно-диверсионных задач помимо обычных вертолетов, катеров, аквалангов могут использоваться и более специфические технические средства в виде сверхлегких летательных аппаратов, малых и сверхмалых подводных лодок типов Ghadir и Nahang, полупогружающихся и погружающихся катеров типа Zolfaghar164, подводных аппаратов для транспортировки боевых пловцов типа Al-Sabehat».

Несмотря на то, что Иран долгие годы находится под санкциями, он довольно успешно развивает свой флот беспилотников, а в прошлом году военные запустили свой первый спутник Noor 1.

«Можно уверенно сказать, что основными направлениями приложения сил иранской военной разведки являются сопредельные государства, и в первую очередь известна их работа в Афганистане, Ираке, Сирии и т. д. А более всего активны там силы «Кодс» КСИР Ирана.

В Афганистане наиболее известными являются операции, которые проводились Ираном вместе с Россией, Узбекистаном и Таджикистаном во второй половине 1990-х и начале 2000-х гг., по поддержке так называемого Северного альянса, выступавшего тогда главным врагом движения «Талибан».

Сложно переоценить ту роль, которую сыграли «Кодс» и их руководитель генерал Касем Сулеи мани, в поддержке правительства Башара Асада в Сирии».

Соотношение политической и узковоенной составляющей в приоритетных направлениях работы китайской военной разведки остается сильно смещенным в сторону политики по сравнению с аналогичными структурами в других странах. Фото: Shutterstock

Китай

В качестве успешной политической операции китайской военной разведки обычно приводят в пример деятельность группы «Осенняя орхидея» специального подразделения Первого бюро Второго управления Генштаба Народно-освободительной армии Китая. Оно было сформировано в середине 1980-х гг. и действовало до передачи Гонконга под суверенитет КНР в 1997 г., а возможно, и позднее. Подразделение сыграло важную роль в обеспечении плавной передачи территории под суверенитет КНР, за что было неоднократно отмечено государственными наградами.

Нынешняя структура военной разведки делится на несколько ведомств. При этом Китай уделяет очень много внимания политической разведке, которая проводит операции влияния и скрытой пропаганды, включая прямое размещение материалов в иностранных СМИ.

А вот с деятельностью структур Третьего управления Войск стратегической поддержки связаны наиболее крупные инциденты с китайским шпионажем против США.

«Это масштабные хищения данных по американским программам истребителей пятого поколения в 2009 г. и кража персональных данных более чем 20 млн американских госслужащих из баз данных Управления по делам персонала правительства США в 2014 г. Деятельность китайских органов киберразведки превратилась в значимый раздражитель в американо-китайских отношениях, активность соответствующих китайских структур отмечалась по всему миру.

Отдельно следует отметить группу из трех бюро Третьего управления, связанных с Россиеи . Пятое бюро (в/ч 61565, Пекин) не просто занимается технической разведкой в отношении России, а является важным центром компетенции в сфере русского языка внутри НОАК.

Соотношение политической и узковоенной составляющей в приоритетных направлениях работы китайской военной разведки остается сильно смещенным в сторону политики по сравнению с аналогичными структурами в других странах. В области технической разведки, включая космическую, радиоэлектронную и разведывательную деятельность в киберпространстве, Китай выдвинулся на передовые позиции в мире, уступая только США».

Украина

Сейчас это может звучать как анекдот, но в 2000-е военная разведка незалежной главной своей угрозой считала Польшу, Венгрию и Румынию. Всерьез рассматривались опасения появления сепаратистских настроений, которые бы подпитывались извне. Но вооруженный переворот 2014 года и последовавшая за ним гражданская война на востоке страны заставила Киев пересмотреть приоритеты. При этом конфликт в Донбассе застал украинскую военную разведку в состоянии крайне низкой боевой готовности.

«Стратегия национальной безопасности Украины в редакции 2015 г. закрепила в качестве главных внешних угроз военную агрессию Российской Федерации, российскую разведывательно-подрывную деятельность и поддержку незаконных вооруженных формировании на территории страны.

Важным символическим шагом стало одобрение в 2016 г. новой эмблемы Главного управления разведки Минобороны Украины - совы, пронизывающей мечом территорию России, с девизом на щите: Sapiens dominabitur astris («Мудрыи будет властвовать над звездами», лат.). Эмблема отсылает к неформальному знаку российской военной разведки - летучей мыши - и ее девизу: «Выше нас — только звезды».

Считается, что в прямом подчинении ГУР МОУ находится единственное воинское соединение — 10-й отдельный отряд особого назначения имени генерал-майора Максима Шаповала. Оно практикует в том числе и диверсионные действия на российской территории. Взять хотя бы попытку вооруженного проникновения в Крым в 20016 году группой до 14 человек, когда в результате перестрелки в районе Армянска погибли сотрудник ФСБ и ефрейтор Минобороны. Ответным огнем были убиты двое нападавших, несколько задержаны. Остальные с боем прорвались обратно на Украину.

«Спецназ ГУР МОУ (8-й и 3-й отдельные полки специального назначения, впоследствии переданы в подчинение Сил специальных операции ВСУ) считается причастным к убийствам главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (известного под позывным «Гиви») и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывнои — «Моторола»).

В ходе конфликта на востоке военная разведка Украины значительно увеличила технический потенциал. В распоряжении ВСУ теперь имеются легкий разведывательный БЛА украинской разработки ACS-3, БЛА серии Spectator596, идут испытания модернизированной версии ACS-3М597, авиационного комплекса противодействия ПВО и РЭБ «Лелека-100». Также в 2020 г. Украина получила партию турецких разведывательно-ударных БЛА Bayraktar ТВ2 и заключила контракты на дополнительные партии этих комплексов».

Отдельное направление работы ГУР МОУ в ходе конфликта в Донбассе - информационная война, в том числе связанная с размещением вбросов о российском военном и политическом руководстве, работой в соцсетях, «разоблачением фейков российской пропаганды.

В отличие от киношных стереотипов, где британские спецагенты перманентно спасают мир, в реальности военная разведка туманного альбиона переживает не лучшие времена. Фото: Shutterstock

Британия

В отличие от киношных стереотипов, где британские спецагенты перманентно спасают мир, в реальности военная разведка туманного альбиона переживает не лучшие времена. Вот что пишут о ней авторы книги.

«Прогрессирующая нехватка ресурсов в масштабах всего военного ведомства имеет своей первоочередной жертвой именно разведку, страдающую от хронического недофинансирования и организационно-штатных мероприятии по ее «оптимизации». Несмотря на отдельные успехи в каждой из операции (Фолкленды, Персидский залив, Ирак, Афганистан), общая картина складывается таким образом, что эффективное разведывательное обеспечение экспедиционных действий межвидовых группировок вооруженных сил Великобритании на заморских театрах возможно только в коалиционном контексте, с опорой на ресурсы союзников, в первую очередь - США.

Это главное противоречие и основная проблема британской военной разведки обусловливает ряд вторичных проблемных аспектов ее деятельности: лимитированный бюджет, неопределенность места и роли в институциональной иерархии военного ведомства и безнадзорность.

В условиях лимитированного бюджета министерства обороны военная разведка, оказавшаяся на положении своего среди чужих и чужого среди своих, обречена на роль первой жертвы в случае всякого секвестра без учета ее места и роли в контексте национального разведывательного сообщества».

КОНКРЕТНО

США и Россия делят первое место самых могущественных разведок

Редактор издания, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов рассказал, что общего у нас и у американцев

США и Россия – это, пожалуй, единственные разведки мира, которые имеют глобальные интересы во всех уголках земного шара. Они 100 процентов находятся в высшей лиге. И это одна и причин, почему мы не стали описывать их в этой книги – было бы на 400, а 1400 страниц. А эти государства заслуживают отдельных изданий. Мы сконцентрировались на крупных игроках второго эшелона.

США и Россия – это страны, которые почти беспрерывно воюют после окончания «холодной войны». Конечно, мы воспринимаем друг друга и как соперники, и как противники, внимательно следим друг за другом, пытаясь помочь своему военному и политическому руководству. Россия на этом поле действует очень успешно.

Есть у всех одна общая тенденция – технические средства дают колоссальные возможности решать те задачи, которые раньше казались невозможными. Поэтому страны активно вкладываются в технические средства разведки. Но так как информации очень много, нужно иметь компьютерные мощности, которые могут эти биг-дата обрабатывать. Иначе это просто свалка огромного массива данных. Здесь нельзя проиграть. Целые отрасли, которые раньше обслуживались группами спецназа, агентами, теперь можно переводить на технические рельсы.

Становится чрезвычайно важна космическая группировка, а нас в этом деле обогнали уже не только Соединенные штаты, но и Китай, здесь нельзя отстать.

И все же, если брать первую тройку самых могущественных военных разведок мира, я бы на первое место поставил нас и американцев, на второе – Францию, а на третье – Израиль.

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